Секреты, которые не может разгадать наука: как собаки чувствуют беду до её появления

Собаки нередко удивляют людей своей способностью предугадывать то, что кажется недоступным человеческому восприятию. В их поведении прослеживаются признаки, будто они ощущают болезни, смерть, беременность и даже надвигающиеся катастрофы. Наука пока не даёт точных объяснений этим явлениям, но отдельные исследования позволяют взглянуть на них под новым углом.

Когда земля ещё молчит, собаки уже слышат

В 2012 году психолог Стэнли Корен из Университета Британской Колумбии провёл исследование, которое стало поводом задуматься: действительно ли собаки могут предсказывать стихийные бедствия? В наблюдении участвовали 193 пса из Сиэтла, и почти половина из них проявила признаки тревоги за сутки до землетрясения. Особенно интересно, что среди них было 14 глухих собак — и они тоже реагировали.

"Собаки способны слышать разрушение горных пород под землёй задолго до толчков", — считает учёный.

По его данным, собаки со стоячими ушами, вроде немецких овчарок, реагируют на подобные звуки острее, чем их собратья с висячими ушами.

Не только собаки, но и кошки, по мнению немецкого учёного Хельмута Трибута, проявляют схожее поведение. Он утверждает, что животные ощущают нечто общее — коллективное предчувствие надвигающейся беды.

Смерть чувствуется не только сердцем

Существует множество рассказов о том, как собаки предчувствовали уход человека из жизни. Научных подтверждений пока нет, но есть истории, которые сложно игнорировать.

Так, психолог Филлис Брентцель вспоминала, как её бигль за день до смерти матери начал выть необычным, тоскливым звуком. Он не прекращал до самого момента её кончины. Примечательно, что пес не общался с женщиной, а его распорядок дня не менялся. Это дало основание полагать, что собаки способны улавливать смерть, даже если та происходит естественным путём.

Собаки и диагнозы: медицинские нюхачи

Ирландские учёные в 2006 году опубликовали в Irish Veterinary Journal результаты работы с собаками-ищейками. Выяснилось, что животные могут распознавать не только наркотики и взрывчатку, но и биологические маркеры, в том числе раковые клетки. Их обоняние позволяет улавливать химические вещества, вырабатываемые опухолями — и это с точностью до 100%.

Подобные способности используются в диагностике онкологических заболеваний: обученные псы распознают запах болезни задолго до появления симптомов.

Запах эпилепсии: как собаки спасают жизнь

Во Франции учёные Реннского университета доказали, что у эпилептических припадков есть специфический запах. Пять собак обучались различать ароматы в моменты приступа и в спокойном состоянии. Результат — все они уверенно определяли "запах припадка".

На основе таких данных собак обучают помогать людям с эпилепсией: звать на помощь, приносить лекарства или защищать владельца в опасной ситуации.

Беременность — тайна, раскрытая обонянием

Специалисты по поведению собак не сомневаются: животные ощущают беременность своих хозяек. Повышенная чувствительность к гормональным изменениям в организме женщины делает это возможным.

Аспирантка из Университета Небраски Кристен Каннингем наблюдала за 23 женщинами и их питомцами. Результаты исследования показали, что у собак повышался уровень кортизола после соревнований по аджилити. Учёная связывает это с тем, что собаки бессознательно улавливают эмоции и физиологические изменения женщин, особенно в состоянии беременности.

Кто тут злодей?

Интересное наблюдение сделали исследователи из Киотского университета в Японии. Они проверяли, как собаки и капуцины реагируют на людей, проявляющих недоброжелательное поведение.

Эксперимент показал, что и те, и другие избегают общения с теми, кто отказывался помочь или вел себя грубо. Собаки, например, не хотели взаимодействовать с человеком, не вернувшим мяч или не открывшим банку. Это может означать, что у животных есть определённая моральная шкала оценки поведения других существ.

Эмоции "по запаху": как собаки читают нас

По данным статьи, опубликованной в Королевском обществе, собаки умеют распознавать эмоции как людей, так и других собак, опираясь сразу на три канала восприятия — обоняние, слух и зрение.

Это объясняет, почему они могут "чуять" грусть, тревогу, радость и даже скрытую агрессию. Им не нужны слова — они понимают нас по малейшим изменениям запаха, интонации и мимике.

На грани науки и инстинкта

Хотя у большинства из этих способностей пока нет полного научного объяснения, опыт и наблюдения владельцев собак говорят сами за себя. Эти животные не только преданы, но и способны ощущать мир на уровне, который мы пока только начинаем понимать. Возможно, когда-нибудь наука объяснит, что именно происходит в этот момент в их голове — а пока остаётся только восхищаться.