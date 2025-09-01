Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:18

Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя

Ветеринарные специалисты выявили основные пути заражения собак глистами в домашних условиях

Представьте: ваша любимая собака, которая никогда не выходит на улицу, вдруг начинает худеть и кашлять. Звучит невероятно? Но глисты могут подстерегать даже самых ухоженных питомцев. Давайте разберёмся, как это происходит и что с этим делать.

Как собака может заразиться глистами

Глисты передаются чаще всего через проглатывание яиц паразитов. Но есть и другой путь — трансмиссивный, когда инфекция проникает через повреждённую кожу, например, после укуса насекомого. Даже домашняя собака, не покидающая квартиру, рискует: достаточно понюхать вашу обувь, принесённую с улицы. И ведь на подошве может быть всё что угодно — без грязи и запаха!

Эти незваные гости не просто досаждают — они могут серьёзно навредить здоровью. Вот что происходит, если не избавиться от них вовремя:

  • иммунитет ослабевает, и собака отстаёт в развитии, потому что паразиты крадут питательные вещества.
  • животное становится нервным из-за постоянного зуда, что выматывает его психологически.
  • организм слабеет, и любые инфекции легко атакуют питомца.
  • возможны аллергия и интоксикация от отходов жизнедеятельности глистов.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

На ранней стадии заметить глистов сложно — они прячутся в организме. Но когда паразиты обосновываются крепко, их можно увидеть в кале в виде червячков или крошечных яиц (хотя не всегда разглядеть без специальных средств). Подозревать проблему стоит, если:

  • собака теряет вес, несмотря на хороший аппетит.
  • шерсть тускнеет.
  • питомец постоянно вылизывает или трется задом о пол.
  • появляется кашель или затруднённое дыхание.
  • живот вздувается, особенно у щенков.
  • наблюдаются запоры или диарея.
  • пропадает аппетит, возникает тошнота или рвота.
  • появляется сыпь на коже.

Не пытайтесь лечить собаку самостоятельно — это может навредить. Обратитесь к ветеринару, он подберёт подходящую терапию в зависимости от диагноза.

