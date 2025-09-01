Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя
Представьте: ваша любимая собака, которая никогда не выходит на улицу, вдруг начинает худеть и кашлять. Звучит невероятно? Но глисты могут подстерегать даже самых ухоженных питомцев. Давайте разберёмся, как это происходит и что с этим делать.
Как собака может заразиться глистами
Глисты передаются чаще всего через проглатывание яиц паразитов. Но есть и другой путь — трансмиссивный, когда инфекция проникает через повреждённую кожу, например, после укуса насекомого. Даже домашняя собака, не покидающая квартиру, рискует: достаточно понюхать вашу обувь, принесённую с улицы. И ведь на подошве может быть всё что угодно — без грязи и запаха!
Эти незваные гости не просто досаждают — они могут серьёзно навредить здоровью. Вот что происходит, если не избавиться от них вовремя:
- иммунитет ослабевает, и собака отстаёт в развитии, потому что паразиты крадут питательные вещества.
- животное становится нервным из-за постоянного зуда, что выматывает его психологически.
- организм слабеет, и любые инфекции легко атакуют питомца.
- возможны аллергия и интоксикация от отходов жизнедеятельности глистов.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
На ранней стадии заметить глистов сложно — они прячутся в организме. Но когда паразиты обосновываются крепко, их можно увидеть в кале в виде червячков или крошечных яиц (хотя не всегда разглядеть без специальных средств). Подозревать проблему стоит, если:
- собака теряет вес, несмотря на хороший аппетит.
- шерсть тускнеет.
- питомец постоянно вылизывает или трется задом о пол.
- появляется кашель или затруднённое дыхание.
- живот вздувается, особенно у щенков.
- наблюдаются запоры или диарея.
- пропадает аппетит, возникает тошнота или рвота.
- появляется сыпь на коже.
Не пытайтесь лечить собаку самостоятельно — это может навредить. Обратитесь к ветеринару, он подберёт подходящую терапию в зависимости от диагноза.
