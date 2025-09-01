Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя

Представьте: ваша любимая собака, которая никогда не выходит на улицу, вдруг начинает худеть и кашлять. Звучит невероятно? Но глисты могут подстерегать даже самых ухоженных питомцев. Давайте разберёмся, как это происходит и что с этим делать.

Как собака может заразиться глистами

Глисты передаются чаще всего через проглатывание яиц паразитов. Но есть и другой путь — трансмиссивный, когда инфекция проникает через повреждённую кожу, например, после укуса насекомого. Даже домашняя собака, не покидающая квартиру, рискует: достаточно понюхать вашу обувь, принесённую с улицы. И ведь на подошве может быть всё что угодно — без грязи и запаха!

Эти незваные гости не просто досаждают — они могут серьёзно навредить здоровью. Вот что происходит, если не избавиться от них вовремя:

иммунитет ослабевает, и собака отстаёт в развитии, потому что паразиты крадут питательные вещества.

животное становится нервным из-за постоянного зуда, что выматывает его психологически.

организм слабеет, и любые инфекции легко атакуют питомца.

возможны аллергия и интоксикация от отходов жизнедеятельности глистов.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

На ранней стадии заметить глистов сложно — они прячутся в организме. Но когда паразиты обосновываются крепко, их можно увидеть в кале в виде червячков или крошечных яиц (хотя не всегда разглядеть без специальных средств). Подозревать проблему стоит, если:

собака теряет вес, несмотря на хороший аппетит.

шерсть тускнеет.

питомец постоянно вылизывает или трется задом о пол.

появляется кашель или затруднённое дыхание.

живот вздувается, особенно у щенков.

наблюдаются запоры или диарея.

пропадает аппетит, возникает тошнота или рвота.

появляется сыпь на коже.

Не пытайтесь лечить собаку самостоятельно — это может навредить. Обратитесь к ветеринару, он подберёт подходящую терапию в зависимости от диагноза.