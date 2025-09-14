Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака и таблетки
Собака и таблетки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Жажда, рвота и апатия: тревожные сигналы, которые хозяева игнорируют у собак

Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска

Почечная недостаточность у собак — диагноз, который звучит страшно не только для ветеринаров, но и для владельцев питомцев. Эта болезнь лишает организм одного из важнейших фильтров — почек, и последствия могут быть столь же опасными, как у людей.

Причиной становятся не только возраст или перенесённые инфекции. У многих собак болезнь унаследована — и тогда она проявляется уже в раннем возрасте.

Какие породы под ударом

Проблемы с почками встречаются часто, но именно почечная недостаточность лидирует среди заболеваний этого органа. Больше всего рискуют такие породы, как ши-тцу и лхаса апсо. Но список куда шире:

  • доберман, басенджи, норвежский элкхаунд;
  • немецкий шпиц, мальтийская болонка, пинчер;
  • керн-терьер, чау-чау, золотистый ретривер;
  • бигль, пудель, самоед, йоркширский терьер;
  • бультерьер, английский кокер-спаниель, немецкая овчарка;
  • шнауцер, ротвейлер, шарпей, мопс.

У самоедов эта болезнь даже получила название — наследственная гломерулопатия самоедов. Далматины чаще страдают от камней в почках, а у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей и боксёров нередко выявляют кисты и опухоли.

Как распознать болезнь

Главные признаки почечной недостаточности:

  • сильная жажда, при этом мочи становится мало или она слишком светлая
  • потеря аппетита и веса;
  • рвота, диарея, апатия.

У щенков с наследственным заболеванием заметна задержка в развитии. Но даже при отсутствии явных симптомов болезнь можно обнаружить при плановом осмотре. Для этого используют анализы крови и мочи, а также УЗИ или рентген.

Причины: от возраста до генетики

Существует несколько факторов, провоцирующих почечную недостаточность у собак:

  • Генетическая предрасположенность — болезнь часто передаётся от родителей.
  • Возраст — так называемая гериатрическая дегенерация, когда органы постепенно перестают справляться с нагрузкой.
  • Инфекции и паразиты — например, лептоспироз или болезни, переносимые клещами.
  • Сердечные патологии, которые нарушают кровоток и влияют на работу почек.
  • Ошибки ухода — неправильная дегельминтизация, препараты от блох или плохое питание.
  • Токсины — химия и бытовые вещества также могут стать причиной.

Как лечат болезни почек у собак

Полностью вылечить хроническую почечную недостаточность невозможно, но можно значительно облегчить жизнь питомца.

Терапия подбирается индивидуально: она зависит от причины, вызвавшей болезнь. Ветеринар-нефролог может назначить специальное питание, поддерживающие препараты или, в тяжёлых случаях, гемодиализ. Главная цель — не допустить обострений, при которых у собаки обостряются рвота и диарея.

Ответственное разведение

Генетическое тестирование помогает заранее выявить предрасположенность и не допустить передачи болезни потомству. Для заводчиков это не только вопрос ответственности, но и забота о продолжительности и качестве жизни будущих щенков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Волков: кошки не способны мстить хозяевам, их поведение связано с инстинктами вчера в 23:37

Ошибки хозяев делают кошку тревожной и агрессивной

Зоопсихолог развеял миф о кошачьей "мести" и объяснил, почему плохое поведение связано не с обидами, а с инстинктами и нехваткой внимания.

Читать полностью » Эксперты назвали жесты и приёмы, которые помогают кошке лучше понимать хозяина вчера в 22:33

Ошибки хозяина в общении разрушают эмоциональную связь

Кошки не всегда спешат на зов хозяина. Эксперты объясняют, почему голос воспринимается ими не как приказ, а как приглашение, и как наладить контакт.

Читать полностью » Страховка покрывает лечение и операции для домашних животных вчера в 21:15

В США миллионы животных уже застрахованы, а у нас многие даже не слышали об этом

Страховка для питомцев может покрыть дорогостоящее лечение и операции. Разбираем плюсы и минусы, чтобы понять, стоит ли её оформлять.

Читать полностью » Щенков отдают новым хозяевам в возрасте от 8 до 12 недель вчера в 20:11

Щенок без стресса: вот когда можно отдавать малышей новым хозяевам

В каком возрасте можно отдавать щенков новым хозяевам и как подготовить малышей к переезду, чтобы они росли здоровыми и социализированными.

Читать полностью » Кошки проявляют стресс и болезни через поведение, а не из мести вчера в 19:16

Думаете, кошка мстит? На самом деле она просит о помощи

Кошки не мстят хозяевам, но их поведение может сигнализировать о стрессе или болезни. Разбираем причины и способы помочь питомцу.

Читать полностью » Кошки быстрее привыкают к лотку при правильном выборе места и наполнителя вчера в 18:12

Хотите идеальный туалет для кошки? Придётся подумать, как кошка

Как научить кошку пользоваться лотком без наказаний и стрессов? Простые шаги помогут питомцу быстро привыкнуть к туалету.

Читать полностью » Ошибки в кормлении сокращают жизнь домашних питомцев вчера в 17:04

Одна ошибка в миске — и здоровье питомца под угрозой: вот что лучше скорректировать в питании

Чем опасны лакомства "без меры" и корм "со стола"? Разбираем топ-7 ошибок в питании домашних питомцев и подсказываем, как их избежать.

Читать полностью » Газоанализаторы заменили канареек в шахтах: причины перехода вчера в 16:37

Канарейки в шахтах: крошечные стражи, которые шептали секреты метана задолго до приборов

Узнайте, как яркие канарейки помогали шахтёрам избегать опасных взрывов и почему сегодня их заменили современные технологии.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Тюльпаны и гиацинты в Марий Эл рекомендуется сажать до середины октября
Туризм

Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии
Наука

Астрономы обнаружили замаскированные квазары в пыли галактик с помощью телескопа James Webb
Технологии

Intel APO получила поддержку ещё 15 игр, включая God of War и Metro Exodus
Авто и мото

Ирина Франк назвала причины выхода из строя свечей накаливания в дизельных двигателях
Еда

Как приготовить сальсу с фасолью, кукурузой и авокадо дома
Еда

Салат с кальмарами и яйцами сохраняет текстуру благодаря свежим огурцам
Дом

Наносить моющее средство на ткань, а не на стекло, советуют эксперты по уборке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet