Жажда, рвота и апатия: тревожные сигналы, которые хозяева игнорируют у собак
Почечная недостаточность у собак — диагноз, который звучит страшно не только для ветеринаров, но и для владельцев питомцев. Эта болезнь лишает организм одного из важнейших фильтров — почек, и последствия могут быть столь же опасными, как у людей.
Причиной становятся не только возраст или перенесённые инфекции. У многих собак болезнь унаследована — и тогда она проявляется уже в раннем возрасте.
Какие породы под ударом
Проблемы с почками встречаются часто, но именно почечная недостаточность лидирует среди заболеваний этого органа. Больше всего рискуют такие породы, как ши-тцу и лхаса апсо. Но список куда шире:
- доберман, басенджи, норвежский элкхаунд;
- немецкий шпиц, мальтийская болонка, пинчер;
- керн-терьер, чау-чау, золотистый ретривер;
- бигль, пудель, самоед, йоркширский терьер;
- бультерьер, английский кокер-спаниель, немецкая овчарка;
- шнауцер, ротвейлер, шарпей, мопс.
У самоедов эта болезнь даже получила название — наследственная гломерулопатия самоедов. Далматины чаще страдают от камней в почках, а у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей и боксёров нередко выявляют кисты и опухоли.
Как распознать болезнь
Главные признаки почечной недостаточности:
- сильная жажда, при этом мочи становится мало или она слишком светлая
- потеря аппетита и веса;
- рвота, диарея, апатия.
У щенков с наследственным заболеванием заметна задержка в развитии. Но даже при отсутствии явных симптомов болезнь можно обнаружить при плановом осмотре. Для этого используют анализы крови и мочи, а также УЗИ или рентген.
Причины: от возраста до генетики
Существует несколько факторов, провоцирующих почечную недостаточность у собак:
- Генетическая предрасположенность — болезнь часто передаётся от родителей.
- Возраст — так называемая гериатрическая дегенерация, когда органы постепенно перестают справляться с нагрузкой.
- Инфекции и паразиты — например, лептоспироз или болезни, переносимые клещами.
- Сердечные патологии, которые нарушают кровоток и влияют на работу почек.
- Ошибки ухода — неправильная дегельминтизация, препараты от блох или плохое питание.
- Токсины — химия и бытовые вещества также могут стать причиной.
Как лечат болезни почек у собак
Полностью вылечить хроническую почечную недостаточность невозможно, но можно значительно облегчить жизнь питомца.
Терапия подбирается индивидуально: она зависит от причины, вызвавшей болезнь. Ветеринар-нефролог может назначить специальное питание, поддерживающие препараты или, в тяжёлых случаях, гемодиализ. Главная цель — не допустить обострений, при которых у собаки обостряются рвота и диарея.
Ответственное разведение
Генетическое тестирование помогает заранее выявить предрасположенность и не допустить передачи болезни потомству. Для заводчиков это не только вопрос ответственности, но и забота о продолжительности и качестве жизни будущих щенков.
