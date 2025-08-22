Болезнь, которая убивает собак молча: первые признаки легко пропустить

Чума плотоядных — одна из самых опасных вирусных инфекций у собак. Она не щадит ни щенков, ни взрослых питомцев, не различает породу и размер. Болезнь может поражать дыхательную, пищеварительную и нервную системы, а в запущенной стадии приводит к тяжёлым последствиям и даже смерти.

Чтобы развеять мифы и ответить на самые частые вопросы владельцев, издание Patas da Casa обратилось за комментариями к ветеринару Ракель де Резенде.

Как происходит заражение

Вирус чумы передаётся при контакте здоровой собаки с заражённой — чаще всего через выделения из носа и рта во время кашля, чихания или простого лая.

"Это заболевание может не проявляться сразу, первые признаки зачастую незаметны", — заявил ветеринар Ракель де Резенде.

Сначала питомец становится вялым, теряет аппетит. Далее болезнь развивается поэтапно:

воспаление глаз,

проблемы с дыханием, кашель, насморк,

высыпания и поражения кожи,

расстройства желудка, рвота, диарея,

неврологические нарушения: тики, судороги, трудности с движением.

Частые мифы и правда о чуме

Чума передаётся человеку? Нет. Болезнь поражает только собак, для людей она не опасна.

Болеют ли кошки? Нет. Однако у кошек есть похожее заболевание — панлейкопения.

Заболеть можно только зимой? Тоже миф. Зимой вирус лишь дольше сохраняется во внешней среде.

Привитая собака не заболеет? Ложь наполовину. Вакцина снижает риск на 95%, но полностью не исключает заражения.

Можно ли вылечить чуму

"Поскольку это вирус, специфического лекарства не существует. Лечение направлено на устранение симптомов", — поясняет ветеринар Резенде.

Исход во многом зависит от состояния здоровья питомца и того, насколько рано начато лечение. В среднем болезнь длится от двух недель до трёх месяцев. У выживших собак часто остаются последствия: паралич, судороги, ослабленный иммунитет.

Профилактика

Самая надёжная защита — вакцинация. Первую дозу щенкам вводят с 45 дней, затем курс продолжают с интервалом 21-30 дней. Используются вакцины V6, V8 или V10.

Владельцам важно не только прививать собственных питомцев, но и участвовать в кампаниях по вакцинации, следить за рационом и регулярно посещать ветеринара. Именно комплексный уход снижает риск болезни и помогает защитить четвероногого друга.