Три килограмма счастья обернулись больничной койкой: как сладости довели мужчину до операции
Переедание сладостей редко заканчивается хорошо, но история Натана Риммингтона, 33-летнего водителя из Британии, показала, насколько опасным может быть невинное увлечение конфетами. Мужчина оказался в больнице на шесть дней после того, как за три вечера съел трёхкилограммовую упаковку любимых Haribo в форме бутылочек колы.
Как всё началось
Желание сладкого накрыло его неожиданно. Вместо того чтобы дойти до магазина, Натан решил заказать лакомство онлайн — на сайте он увидел выгодное предложение: три килограмма жевательных конфет всего за 18 фунтов (2000 рублей). Покупка казалась безобидной, но обернулась тяжёлым испытанием для организма.
Он превратил дегустацию в маленький вечерний ритуал — по горстке после ужина. Однако уже через три дня упаковка опустела. Всего за это время мужчина съел более 10 000 калорий, что сравнимо с недельным рационом взрослого человека.
Когда безобидное удовольствие превращается в угрозу
Поначалу он не чувствовал ничего необычного. Но спустя двое суток боль в животе стала настолько сильной, что Натан не мог даже встать с кровати. Его бросало в пот, и каждое движение вызывало резкую боль. Мужчина вызвал врача, который после осмотра срочно направил его в больницу Ротерхэма.
Первоначальный диагноз звучал как пищевое отравление, но последующие анализы показали: причиной стало не качество продукта, а его количество. Из-за чрезмерного содержания желатина и сахара в организме началось сильное воспаление толстой кишки — острый дивертикулит. Это опасное заболевание, при котором слизистая кишечника воспаляется и может привести к перфорации или кровотечению.
"Я лежал на полу в комнате ожидания, потому что мне было очень больно", — признался Натан Риммингтон.
Шесть дней в больнице и тяжёлые выводы
Врачи поставили мужчину на капельницу и полностью исключили твёрдую пищу. Шесть дней он провёл под наблюдением медиков, постепенно восстанавливаясь.
"Врачи немного посмеялись надо мной, когда я сказал, что сожрал три килограмма конфет", — вспоминает он.
После выписки Натан полностью пересмотрел свои пищевые привычки. Теперь он избегает сладостей и даже не может спокойно смотреть на жевательные бутылочки Haribo.
"На мой день рождения мой лучший друг подарил мне в шутку 3-килограммовый пакет бутылок кока-колы. Это как посттравматическое стрессовое расстройство: когда я вижу бутылку кока-колы, я говорю себе, что окажусь в отделении неотложной помощи", — рассказал он.
Что такое дивертикулит
Дивертикулит — воспаление выпячиваний стенок кишечника, так называемых дивертикулов. Оно может развиться у любого человека, особенно если рацион богат переработанными продуктами и беден клетчаткой. Основные симптомы: боль внизу живота, высокая температура, тошнота, вздутие. При тяжёлой форме возможна госпитализация.
Почему желатин опасен в избытке
Желатин сам по себе не токсичен, но в больших количествах он способен вызвать проблемы с пищеварением. Он утяжеляет процесс переваривания и может вызвать застой пищи в кишечнике. Добавьте сюда огромное количество сахара, красителей и ароматизаторов — и организм оказывается под сильной нагрузкой.
Советы шаг за шагом: как безопасно обращаться с сладостями
- Ограничьте порции. Даже если упаковка кажется "выгодной", разделите её на мелкие контейнеры, чтобы не съесть всё сразу.
- Пейте воду. Сладости обезвоживают, особенно если содержат желатин или фруктозу.
- Не ешьте сладкое на голодный желудок. Это усиливает нагрузку на поджелудочную железу.
- Выбирайте продукты с натуральными компонентами. Лучше мармелад с пектином, чем промышленный желатин.
- Приучайте себя к фруктам. Ягоды и сухофрукты помогают удовлетворить тягу к сладкому без вреда для здоровья.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Съесть большой объём жевательных конфет за короткое время.
Последствие: Воспаление кишечника, госпитализация, нарушение микрофлоры.
Альтернатива: Натуральные пастилки, домашний зефир или орехи в шоколаде.
- Ошибка: Игнорировать первые симптомы боли.
Последствие: Обострение и риск хирургического вмешательства.
Альтернатива: Своевременное обращение к врачу и контроль рациона.
А что если тяга к сладкому не проходит?
Постоянное желание есть сладкое может быть сигналом дефицита магния, витаминов группы B или хронического стресса. В таких случаях стоит пройти обследование и пересмотреть питание. Иногда помогает просто высыпаться — недосып повышает уровень гормона грелина, усиливающего аппетит.
Плюсы и минусы сладостей
|
Плюсы
|
Минусы
|
Поднимают настроение и уровень серотонина
|
Резкие скачки сахара в крови
|
Быстро дают энергию при усталости
|
Провоцируют набор веса
|
Улучшают вкус блюд при умеренном употреблении
|
Вызывают зависимость и проблемы с зубами
FAQ
Сколько сладкого можно есть без вреда для здоровья?
Диетологи советуют не превышать 25-30 г добавленного сахара в день — это примерно шесть чайных ложек.
Что выбрать вместо жевательных конфет?
Сухофрукты, пастила или натуральные батончики без сахара — хороший вариант перекуса.
Как понять, что пора к врачу?
Если после сладкого появляются боли, вздутие или расстройства пищеварения — это сигнал, что организм не справляется.
Мифы и правда
Миф: "Жевательные конфеты — лёгкий десерт, они безвредны".
Правда: В них много сахара и желатина, что при переедании может вызвать серьёзные проблемы с кишечником.
Миф: "Если конфеты без сахара, можно есть сколько угодно".
Правда: Заменители сахара тоже влияют на обмен веществ и в больших дозах вредны.
Миф: "Организм сам скажет, когда хватит сладкого".
Правда: Сахар активирует зоны удовольствия в мозге, и чувство меры притупляется.
3 интересных факта о сладостях
- Первая жевательная конфета была создана в Германии в 1920-х годах компанией Haribo.
- Некоторые страны ограничивают продажу сладостей детям, чтобы снизить риск ожирения.
- В Японии жевательные лакомства часто делают с добавлением коллагена и витаминов — в отличие от классических европейских аналогов.
Исторический контекст
Индустрия сладостей пережила бурный рост после Второй мировой войны, когда производство сахара стало доступным. С тех пор ассортимент жевательных конфет расширился в десятки раз, а их маркетинг направлен в первую очередь на детей и подростков. Сегодня рынок сладостей оценивается в миллиарды долларов, но врачи всё чаще напоминают: избыточное потребление ведёт к хроническим воспалениям, диабету и проблемам с сердцем.
