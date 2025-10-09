Три килограмма счастья обернулись больничной койкой: как сладости довели мужчину до операции

Переедание сладостей редко заканчивается хорошо, но история Натана Риммингтона, 33-летнего водителя из Британии, показала, насколько опасным может быть невинное увлечение конфетами. Мужчина оказался в больнице на шесть дней после того, как за три вечера съел трёхкилограммовую упаковку любимых Haribo в форме бутылочек колы.

Как всё началось

Желание сладкого накрыло его неожиданно. Вместо того чтобы дойти до магазина, Натан решил заказать лакомство онлайн — на сайте он увидел выгодное предложение: три килограмма жевательных конфет всего за 18 фунтов (2000 рублей). Покупка казалась безобидной, но обернулась тяжёлым испытанием для организма.

Он превратил дегустацию в маленький вечерний ритуал — по горстке после ужина. Однако уже через три дня упаковка опустела. Всего за это время мужчина съел более 10 000 калорий, что сравнимо с недельным рационом взрослого человека.

Когда безобидное удовольствие превращается в угрозу

Поначалу он не чувствовал ничего необычного. Но спустя двое суток боль в животе стала настолько сильной, что Натан не мог даже встать с кровати. Его бросало в пот, и каждое движение вызывало резкую боль. Мужчина вызвал врача, который после осмотра срочно направил его в больницу Ротерхэма.

Первоначальный диагноз звучал как пищевое отравление, но последующие анализы показали: причиной стало не качество продукта, а его количество. Из-за чрезмерного содержания желатина и сахара в организме началось сильное воспаление толстой кишки — острый дивертикулит. Это опасное заболевание, при котором слизистая кишечника воспаляется и может привести к перфорации или кровотечению.

"Я лежал на полу в комнате ожидания, потому что мне было очень больно", — признался Натан Риммингтон.

Шесть дней в больнице и тяжёлые выводы

Врачи поставили мужчину на капельницу и полностью исключили твёрдую пищу. Шесть дней он провёл под наблюдением медиков, постепенно восстанавливаясь.

"Врачи немного посмеялись надо мной, когда я сказал, что сожрал три килограмма конфет", — вспоминает он.

После выписки Натан полностью пересмотрел свои пищевые привычки. Теперь он избегает сладостей и даже не может спокойно смотреть на жевательные бутылочки Haribo.

"На мой день рождения мой лучший друг подарил мне в шутку 3-килограммовый пакет бутылок кока-колы. Это как посттравматическое стрессовое расстройство: когда я вижу бутылку кока-колы, я говорю себе, что окажусь в отделении неотложной помощи", — рассказал он.

Что такое дивертикулит

Дивертикулит — воспаление выпячиваний стенок кишечника, так называемых дивертикулов. Оно может развиться у любого человека, особенно если рацион богат переработанными продуктами и беден клетчаткой. Основные симптомы: боль внизу живота, высокая температура, тошнота, вздутие. При тяжёлой форме возможна госпитализация.

Почему желатин опасен в избытке

Желатин сам по себе не токсичен, но в больших количествах он способен вызвать проблемы с пищеварением. Он утяжеляет процесс переваривания и может вызвать застой пищи в кишечнике. Добавьте сюда огромное количество сахара, красителей и ароматизаторов — и организм оказывается под сильной нагрузкой.

Советы шаг за шагом: как безопасно обращаться с сладостями

Ограничьте порции. Даже если упаковка кажется "выгодной", разделите её на мелкие контейнеры, чтобы не съесть всё сразу. Пейте воду. Сладости обезвоживают, особенно если содержат желатин или фруктозу. Не ешьте сладкое на голодный желудок. Это усиливает нагрузку на поджелудочную железу. Выбирайте продукты с натуральными компонентами. Лучше мармелад с пектином, чем промышленный желатин. Приучайте себя к фруктам. Ягоды и сухофрукты помогают удовлетворить тягу к сладкому без вреда для здоровья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Съесть большой объём жевательных конфет за короткое время.

Последствие: Воспаление кишечника, госпитализация, нарушение микрофлоры.

Альтернатива: Натуральные пастилки, домашний зефир или орехи в шоколаде.

Съесть большой объём жевательных конфет за короткое время. Воспаление кишечника, госпитализация, нарушение микрофлоры. Натуральные пастилки, домашний зефир или орехи в шоколаде. Ошибка: Игнорировать первые симптомы боли.

Последствие: Обострение и риск хирургического вмешательства.

Альтернатива: Своевременное обращение к врачу и контроль рациона.

А что если тяга к сладкому не проходит?

Постоянное желание есть сладкое может быть сигналом дефицита магния, витаминов группы B или хронического стресса. В таких случаях стоит пройти обследование и пересмотреть питание. Иногда помогает просто высыпаться — недосып повышает уровень гормона грелина, усиливающего аппетит.

Плюсы и минусы сладостей

Плюсы Минусы Поднимают настроение и уровень серотонина Резкие скачки сахара в крови Быстро дают энергию при усталости Провоцируют набор веса Улучшают вкус блюд при умеренном употреблении Вызывают зависимость и проблемы с зубами

FAQ

Сколько сладкого можно есть без вреда для здоровья?

Диетологи советуют не превышать 25-30 г добавленного сахара в день — это примерно шесть чайных ложек.

Что выбрать вместо жевательных конфет?

Сухофрукты, пастила или натуральные батончики без сахара — хороший вариант перекуса.

Как понять, что пора к врачу?

Если после сладкого появляются боли, вздутие или расстройства пищеварения — это сигнал, что организм не справляется.

Мифы и правда

Миф: "Жевательные конфеты — лёгкий десерт, они безвредны".

Правда: В них много сахара и желатина, что при переедании может вызвать серьёзные проблемы с кишечником.

Миф: "Если конфеты без сахара, можно есть сколько угодно".

Правда: Заменители сахара тоже влияют на обмен веществ и в больших дозах вредны.

Миф: "Организм сам скажет, когда хватит сладкого".

Правда: Сахар активирует зоны удовольствия в мозге, и чувство меры притупляется.

3 интересных факта о сладостях

Первая жевательная конфета была создана в Германии в 1920-х годах компанией Haribo. Некоторые страны ограничивают продажу сладостей детям, чтобы снизить риск ожирения. В Японии жевательные лакомства часто делают с добавлением коллагена и витаминов — в отличие от классических европейских аналогов.

Исторический контекст

Индустрия сладостей пережила бурный рост после Второй мировой войны, когда производство сахара стало доступным. С тех пор ассортимент жевательных конфет расширился в десятки раз, а их маркетинг направлен в первую очередь на детей и подростков. Сегодня рынок сладостей оценивается в миллиарды долларов, но врачи всё чаще напоминают: избыточное потребление ведёт к хроническим воспалениям, диабету и проблемам с сердцем.