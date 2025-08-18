Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет отжимания
Девушка выполняет отжимания
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Пять конфет — пять упражнений: сладкий враг превращается в союзника силы

Тренеры по фитнесу назвали упражнения HIIT с конфетами после Хэллоуина

Иногда даже самый безобидный праздник можно превратить в зарядку для тела и разума. Представьте: любимые конфеты становятся не просто угощением, а вдохновением для фитнес-тренировки. Такой "сладкий" подход к HIIT (интервальным тренировкам высокой интенсивности) помогает совместить удовольствие с пользой — особенно после Хэллоуина, когда сладостей дома целый запас.

Как это работает

Идея проста: выбираете 3-4 вида конфет и выполняете соответствующее упражнение по 10 повторов. Всего — 4-5 кругов, с отдыхом 30-60 секунд. Но начинать стоит с лёгкой разминки: 3-5 минут кардио и динамической растяжки. В конце не забудьте про заминку со статической растяжкой, чтобы мышцы восстановились.

Упражнения "со вкусом"

Reese's — одноногая румынская тяга.

Отлично прорабатывает заднюю поверхность бедра и ягодицы. Нужна всего лишь гантель и немного концентрации. Если сложно держать равновесие — можно оставить заднюю ногу на носке.

Heath Bar — боковая планка с опусканием таза.

Сильный акцент на косые мышцы живота. При трудностях можно упростить: переставить ноги одна перед другой или опереться на нижнее колено.

Whoppers — боковой выпад с подъёмом колена.

Хорошо развивает силу ног и координацию. Главное — сохранять прямую спину и активно выталкиваться рабочей ногой.

Candy Corn — классические отжимания.

Базовое упражнение для всего тела. При необходимости можно встать на колени, чтобы облегчить движение.

KitKat — V-Up.

Идеальный вызов для мышц пресса: корпус и ноги поднимаются одновременно, образуя букву "V".

Полезные советы

Не забывайте держать рядом бутылку воды и слушать своё тело: при усталости сделайте паузу. Важнее регулярность и качество движений, чем скорость. Кстати, исследования показывают: интервальные тренировки ускоряют обмен веществ и помогают сжигать калории даже после завершения упражнения.

А ещё интересный факт: даже лёгкая вариация планки укрепляет не только пресс, но и мышцы спины, помогая улучшить осанку. То есть, "конфетный" HIIT — это не просто игра, а способ заложить основу для сильного и здорового тела.

