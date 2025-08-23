Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:15

Романтический ужин превращается в уборку: что делать с воском от свечей

Проверенные способы убрать воск с одежды, мебели и пола — рекомендации специалистов

Свечи создают уют и романтику, но иногда капли воска оказываются на диване, ковре или даже любимой рубашке. Паниковать не стоит: есть проверенные способы, как вернуть чистоту разным поверхностям.

Мягкая мебель: диваны и кресла

С тканевой обивки воск лучше всего убирать заморозкой.

  1. Положите на пятно пакет со льдом.
  2. Дождитесь, пока воск затвердеет.
  3. Аккуратно соскоблите его пластиковым шпателем или обычной картой.

"Главное — не тереть, а именно соскребать, иначе воск проникнет глубже в ткань", — советует эксперт Елена Горшкова.

Второй метод — нагревание:

  • накройте пятно бумажным полотенцем;
  • прогладьте утюгом на минимальном режиме без пара;
  • воск расплавится и впитается в бумагу.

Оставшиеся жирные следы удалите ватным диском со спиртом или средством для стёкол. Для цветного воска используйте пятновыводитель или раствор уксуса (1:1).

Ковры: ворс и воск

Ковёр сложнее из-за ворса, но работает та же схема: лёд или утюг.

  • Заморозьте пятно льдом или замораживающим спреем, раскрошите воск и пропылесосьте.
  • Либо прогладьте ковёр через бумагу тёплым утюгом.

Важно: для синтетического ковра выбирайте минимальную температуру утюга, чтобы не повредить волокна. Перед использованием химии протестируйте средство на незаметном участке.

Обои: деликатная работа

Снять воск с обоев сложнее всего.

  1. Заморозьте пятно и осторожно соскребите пластиковым ножом.
  2. Затем прогрейте феном (на расстоянии 10-15 см) и промокните салфеткой.
  3. При необходимости повторите несколько раз.

Жирные следы можно попробовать удалить слабым мыльным раствором, но действуйте быстро, чтобы не испортить бумагу.

Кафель: проще всего

Керамика — самая "лояльная" поверхность.

  1. Заморозьте и снимите шпателем или ножом.
  2. Или наоборот — прогрейте феном и сотрите губкой.
  3. Для старых пятен подойдут средства от жира или смесь соды с уксусом.

Одежда: разные ткани — разные правила

  • Хлопок, лён: заморозьте вещь (20-30 минут в морозилке), счистите воск и постирайте в горячей воде.
  • Шерсть, шёлк: удалите замёрзший воск, обработайте пятновыводителем и стирайте в деликатном режиме.

Совет: не трите ткань слишком сильно — так пятно только закрепится.

Итог

Удалить воск с любой поверхности реально — важно выбрать правильный метод. Для мебели и ковров подойдут заморозка или прогревание, для одежды — заморозка и стирка, а кафель очистится почти мгновенно. Немного терпения — и следов от романтического вечера не останется.

