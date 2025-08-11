Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Танхулу
Танхулу
© commons.wikimedia.org by Theodoranian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Китайский десерт с вековой историей стал хитом TikTok — в нём есть важная тонкость

Врачи предупредили об ожогах у детей при приготовлении танхулу по рецептам из TikTok

Вечером на шумных тайбэйских рынках ярко-красные фрукты в прозрачной сахарной глазури притягивали взгляды, как новогодняя ёлка. Танхулу — это не просто уличное лакомство, а символ детского восторга и кусочек истории Китая.

От императорской легенды до уличных прилавков

Считается, что родиной десерта стал Пекин. Легенда рассказывает: в 1189 году наложница императора Гуанцзуна, Хуан Гуйфэй, тяжело заболела после переедания. Лекарь приготовил ей боярышник в кипящем сахаре, и через две недели красавица полностью восстановилась. Боярышник помогал пищеварению, а сахар смягчал горло. Со временем фрукты стали нанизывать на шпажки, а ассортимент расширился — сегодня это не только боярышник, но и клубника, виноград и другие ягоды.

TikTok и обратная сторона популярности

В начале 2024 года танхулу взорвал TikTok: блогеры массово снимали рецепты, уверяя, что приготовить десерт легко — нужны только сахар, вода и фрукты. Но популярность принесла и проблемы: врачи начали фиксировать ожоги у детей, пытавшихся повторить рецепт. При работе с кипящим сахаром важно помнить — он может быть опасен.

Наука сладкой корочки

Ключ к успеху — правильная температура сиропа. При 149 °C он достигает стадии "твёрдой трещины" и при остывании превращается в хрустящую оболочку. Если же нагреть меньше, получится липкая карамель. Профессионалы добавляют лимонный сок или кукурузный сироп, чтобы предотвратить кристаллизацию сахара и сохранить гладкую, глянцевую поверхность.

"Если кислоты слишком много, конфета начнёт разрушаться", - заявил кондитер Эмили Келлогг.

Оптимальный вариант — балансировать ингредиенты и использовать термометр, чтобы точно отследить момент готовности.

Советы для идеального результата

  • Выбирайте кислые, твёрдые фрукты — они лучше сочетаются с глазурью.
  • Избегайте перезрелых ягод — они развалятся в сиропе.
  • Работайте быстро, пока сахар не затвердел.
  • При жаркой и влажной погоде можно окунуть готовые шпажки в ледяную воду.
  • Классический рецепт танхулу

Ингредиенты:

  • 24 ягоды клубники или винограда
  • 120 мл воды
  • 200 г сахара
  • 1/4 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

  1. Нанижите по 2-3 ягоды на шпажки, выстелите противень пергаментом.
  2. В кастрюле соедините воду, сахар и лимонный сок, доведите до кипения на среднем огне. Не перемешивайте.
  3. Когда температура достигнет 150 °C и сироп станет золотистым, снимите с огня.
  4. Окуните ягоды, дайте стечь излишкам сиропа и выложите на противень.
  5. Остудите 3 минуты — и подавайте.

Танхулу — это не просто десерт, а маленькое волшебство, которое оживает при каждом хрустящем кусочке.

