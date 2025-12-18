Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:37

Эта больничная инфекция не боится лекарств и убивает каждого второго: теперь её ловят за 30 минут

Роспотребнадзор разработал 30-минутный тест на Candida auris — Роспотребнадзор

В России разработали новый экспресс-тест, который помогает выявлять опасный патоген, часто становящийся причиной тяжелых внутрибольничных инфекций. Речь идет о дрожжевом грибе Candida auris, который отличается устойчивостью в стационарах и может приводить к высоким показателям летальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Что именно разработали

Как рассказали в надзорном ведомстве, тест создан специалистами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Диагностика Candida auris проводится с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP). В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возбудитель способен длительное время сохранять жизнеспособность в неблагоприятных условиях, что и объясняет его устойчивость в больничной среде.

Candida auris относится к патогенным дрожжевым грибам и связан с нозокомиальными инфекциями, которые могут протекать тяжело. В сообщении также отмечается высокая летальность при таких инфекциях, что делает раннее выявление критически значимым. Разработка теста нацелена именно на ускорение диагностики.

Чем опасен Candida auris

В Роспотребнадзоре указывают, что патоген обладает высокой резистентностью к большинству противогрибковых препаратов. В числе примеров названы флуконазол и амфотерицин В, что осложняет выбор терапии при подтвержденной инфекции. Наибольшие риски, по данным ведомства, возникают у людей с ослабленным иммунитетом.

Отмечается, что Candida auris может вызывать серьезные осложнения и приводить к быстрому развитию сепсиса с поражением органов. В таких случаях летальность может достигать 30-60 процентов. Именно сочетание лекарственной устойчивости и тяжести клинической картины делает этот возбудитель одним из наиболее опасных для стационаров.

В чем преимущества нового теста

Главное преимущество разработки — скорость и чувствительность. В Роспотребнадзоре заявили, что тест обеспечивает получение результата в пределах 30 минут. Это позволяет быстрее принимать решения и сокращать время до начала лечения и противоэпидемических мер.

В ведомстве подчеркнули, что ранняя диагностика дает возможность своевременно назначить терапию, что особенно важно при тяжелых состояниях. Все это обеспечивает раннюю диагностику и назначение своевременной терапии, что критически важно для спасения жизней пациентов.

