Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Candida-auris
Candida-auris
© commons.wikimedia.org by Shawn Lockhart is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:35

Candida Auris: как защититься от неуловимого грибка-убийцы

Candida auris атакует мозг: новые данные об опасном грибке

Эксперты предупреждают о растущей опасности грибка Candida auris, который становится все более устойчивым к лекарственным препаратам и способен вызывать серьезные заболевания, включая поражение мозга. Об этом сообщает Daily Mail, что вызывает серьезную обеспокоенность в медицинском сообществе.

"Грибок Candida auris, который Всемирная организация здравоохранения внесла в список 19 самых смертоносных для человека, распространяется по всему миру", — говорится в материале издания, что подчеркивает масштабность проблемы.

Это грибковое заболевание представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Согласно информации СМИ, одной из жертв грибка оказался 34-летний житель Объединённых Арабских Эмиратов Рас-эль-Хайма, что является печальным примером. Мужчина попал в автоаварию и получил серьёзную черепно-мозговую травму, что сделало его уязвимым.

Операция и диагностика: сложный случай

Врачи провели операцию, однако пациент никак не шёл на поправку, что вызвало тревогу. По результатам тестов выяснилось, что мозг мужчины был поражён грибком Candida auris, что стало неожиданным открытием.

По мнению специалистов, грибок мог попасть в мозг через ранения после ДТП, что указывает на возможные пути заражения. Это подчеркивает важность соблюдения санитарных норм в медицинских учреждениях.

Лечение: успешное вмешательство

Медики смогли спасти пациента благодаря уколам, капельницам и 11-дневному курсу фунгицидных препаратов, что является положительным исходом. Это свидетельствует о важности своевременной диагностики и лечения.

Основная проблема заключается в том, что Candida auris становится все более устойчивым к лекарственным препаратам, что вызывает серьезную обеспокоенность. Это усложняет процесс лечения и повышает риск летального исхода.

Симптомы: сложность диагностики

Симптомы инфекции Candida auris могут быть разнообразными и часто схожи с другими заболеваниями, что затрудняет раннюю диагностику, что необходимо учитывать. Это подчеркивает необходимость проведения дополнительных исследований для точной диагностики.

Люди с ослабленным иммунитетом, госпитализированные пациенты, а также те, кто перенес хирургические операции, находятся в группе риска, что необходимо учитывать. Это подчеркивает необходимость особого внимания к этим группам населения.

Профилактика: меры предосторожности

Профилактика включает в себя соблюдение правил гигиены, дезинфекцию медицинских инструментов и оборудования, а также контроль за распространением инфекции в медицинских учреждениях, что является важным аспектом.

Ведутся активные исследования по разработке новых лекарств и методов лечения инфекций, вызванных Candida auris, что является важным направлением. Это позволит повысить эффективность лечения и снизить смертность.

Candida auris представляет серьезную угрозу для здоровья человека, требующую повышенного внимания со стороны медицинского сообщества и разработки эффективных мер борьбы, что является ключевым аспектом.

Интересные факты:

  • Candida auris впервые был обнаружен в 2009 году в Японии.
  • Грибок может вызывать тяжелые инвазивные инфекции.
  • Candida auris может передаваться от человека к человеку.
  • Многие штаммы Candida auris устойчивы к нескольким противогрибковым препаратам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дыхание животом: простой способ исправить осанку и избавиться от болей сегодня в 8:32

Секрет грациозной осанки: выполняйте это упражнение у стены всего 5 минут в день – результат вас поразит

Простые упражнения для коррекции осанки: техника "стена", упражнение с "невидимой нитью", дыхание животом помогут улучшить осанку, избавиться от болей в спине и вернуть телу грацию.

Читать полностью » Врач Кузнецов: при запоре токсины могут всасываться обратно в организм сегодня в 8:13

Дольше двух минут в туалете? Это может быть началом серьёзной проблемы с ЖКТ

Токсины, усталость, раздражительность — всё это может быть следствием одной проблемы, которую многие игнорируют. Врач объясняет, почему запоры опасны.

Читать полностью » Мешки под глазами: простые домашние средства для свежего взгляда сегодня в 7:32

Отеки исчезнут мгновенно: простой секрет, как избавиться от мешков под глазами – это работает

Мешки под глазами? Узнайте о причинах их появления и эффективных способах борьбы! Советы, как уменьшить отечность и вернуть коже свежий вид.

Читать полностью » Эксперт назвал утренние факторы, повышающие риск инсульта сегодня в 7:10

70% инсультов происходят утром: вот что вы делаете не так после пробуждения

Почему утро — самое коварное время для сердца и мозга? Как избежать инсульта в первые 15 минут после пробуждения — советы, которые могут спасти жизнь.

Читать полностью » Бессонница отступает: как подготовиться ко сну и быстро заснуть сегодня в 6:31

Забудьте о бессоннице: 20 минут, меняющие ваш сон навсегда

Улучшите качество сна с помощью простых, но эффективных советов. Узнайте, как подготовиться ко сну: вечерняя прогулка, теплая ванна, правильное питание и другие секреты.

Читать полностью » Грудное молоко меняет состав в процессе кормления сегодня в 6:06

Иммунитет, рост, психика: как грудное молоко делает ребёнка сильнее с первого дня

Грудное молоко — это не просто питание, а уникальная система защиты и поддержки для малыша. Почему оно так важно — объясняет врач-педиатр.

Читать полностью » Курага и изюм помогают восполнить калий и магний при магнитных колебаниях сегодня в 5:18

Слабость и бессонница в дни бурь? Эти продукты помогут пережить непогоду легче

Во время магнитных бурь важно пересмотреть рацион — врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут стабилизировать давление и поддержать сердце.

Читать полностью » Врач Сережина: летом на даче повышен риск заражения мышиной лихорадкой сегодня в 4:14

Земля, ягоды, шипы и даже белки: чем можно заразиться, не отходя от грядки

Мышиная лихорадка, грибок из почвы и опасные укусы — врач рассказала, какие инфекции угрожают дачникам и как себя обезопасить в разгар сезона.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Почему стоит отказаться от перекопки: секреты здоровой почвы и высокого урожая
Садоводство

Джибойя, антуриум и спатифиллум — растения, которым нужен рассеянный свет
Красота и здоровье

Кардиолог назвал боли и снижение выносливости признаками ишемии
Питомцы

Исследование: оптимальное количество домашних питомцев в квартире — не более 3-5 особей
Питомцы

Ветеринары предупредили о рисках прогулок детей с собаками без присмотра
Наука и технологии

Шелковый путь: в Кыргызстане нашли захоронение возрастом 2000 лет
Спорт и фитнес

Румынская тяга и обратная планка вошли в базовый комплекс для мужчин 45+
Дом

Почему кошкам понравились жидкие обои больше когтеточек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru