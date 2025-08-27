Почему ночная потливость может оказаться симптомом онкологии

Иногда организм подаёт тревожные сигналы именно ночью. Британские эксперты предупреждают: привычные проявления, которые часто списывают на стресс или усталость, могут оказаться признаками серьёзных заболеваний. Об этом сообщает Neva.Today.

Ночная потливость

Специалисты Cancer Research UK и терапевт Сухайл Хуссейн объясняют:

"Пот, связанный с лимфомой или лейкемией, пропитывает одежду и постельное бельё насквозь даже в прохладной комнате".

Такое состояние нередко сопровождается лихорадкой, потерей веса, сильной усталостью или увеличенными лимфоузлами.

Бессонница

Ещё один настораживающий сигнал — регулярные нарушения сна. Бессонница может быть связана с физическим дискомфортом, побочными эффектами терапии или тревогой. Но если проблемы со сном становятся постоянными и сочетаются с упадком сил, болями или появлением беспричинных синяков, откладывать визит к врачу нельзя.

Почему важно обращать внимание на симптомы

Медики подчёркивают: ночная потливость и бессонница не всегда связаны с онкологией. Их могут вызывать и безобидные причины. Но если симптомы появляются внезапно и не проходят, это повод для обследования.

Раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение.