Когда приговор оказался ошибкой: в КБР спасли пациента с раком и множественными метастазами
В Кабардино-Балкарии врачи совершили настоящее медицинское чудо — спасли пациента с раком четвёртой стадии и множественными метастазами. В большинстве подобных случаев прогноз неблагоприятен, но специалисты республиканского онкодиспансера смогли доказать: даже в самых тяжёлых ситуациях медицина способна подарить шанс на жизнь.
Случай, который казался безнадёжным
Как сообщили в Министерстве здравоохранения КБР, в онкодиспансер был доставлен мужчина, жаловавшийся на сильные боли в животе и выраженную слабость. После обследования врачи выявили две злокачественные опухоли: одну — в кишечнике размером около пяти сантиметров, вторую — в почке, примерно четыре сантиметра.
Самое страшное заключалось в том, что болезнь уже дала многочисленные метастазы, и в печени некоторые из них достигали 10 сантиметров.
"Диагноз звучал обнадёживающе: рак ободочной кишки четвёртой стадии и опухоль почки", — сообщили в Минздраве КБР.
По сути, пациент находился на грани жизни и смерти. Однако врачи приняли решение бороться до конца.
Первое вмешательство: минимальная травматичность, максимум результата
Онкохирурги провели уникальную операцию — через небольшие проколы им удалось удалить поражённую часть толстого кишечника и опухоль почки, при этом органы удалось сохранить.
Пациент перенёс вмешательство успешно и был направлен на курс интенсивной химиотерапии. Уже через несколько недель контрольное обследование показало поразительный результат — размеры опухолей уменьшились почти вдвое.
Второй этап лечения — победа над метастазами
После улучшения состояния врачи решились на повторную операцию. На этот раз хирургам предстояло удалить поражённую правую долю печени вместе с оставшимися метастазами.
"После курса химиотерапии хирурги удалили поражённую правую долю печени вместе с оставшимися метастазами. После получения результатов гистологического исследования было обнаружено, что метастазы в печени полностью исчезли на фоне химиотерапии", — отметили в ведомстве.
Для пациента и его семьи это стало настоящим чудом — лабораторные анализы подтвердили, что злокачественные клетки больше не выявляются.
Как удалось добиться успеха
Уникальный результат стал возможен благодаря командной работе онкологов, хирургов и химиотерапевтов. Врачи использовали современные малоинвазивные методы, высокоточные инструменты и новейшие препараты. Такой подход позволил не только сохранить органы, но и значительно снизить риск осложнений.
Сейчас мужчина продолжает реабилитацию и поддерживающую терапию, чувствует себя хорошо и вернулся к активной жизни.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Отказываться от лечения на поздних стадиях.
Последствие: Потеря драгоценного времени и невозможность контролировать болезнь.
Альтернатива: Обратиться в специализированный онкоцентр, где применяют современные методы терапии.
-
Ошибка: Самостоятельно прекращать химиотерапию из-за побочных эффектов.
Последствие: Возврат опухоли и метастазирование.
Альтернатива: Подбирать корректирующее лечение под наблюдением врача.
-
Ошибка: Откладывать обследование при болях и слабости.
Последствие: Диагностика на поздней стадии, ухудшение прогноза.
Альтернатива: Проходить профилактические осмотры и колоноскопию после 40 лет.
Почему важно не терять надежду
Онкологи напоминают: даже диагноз "четвёртая стадия рака" не всегда означает приговор. Современные методы — таргетная терапия, иммунотерапия и органосохраняющие операции - позволяют добиться ремиссии даже при тяжёлых формах заболевания.
Своевременное обращение, точная диагностика и комплексный подход значительно увеличивают шансы на выживание и качественную жизнь после лечения.
"Борьба с болезнью всё ещё продолжается, но пациент чувствует себя отлично и продолжает лечение", — сообщили в Минздраве КБР.
Таблица: этапы лечения пациента
|Этап
|Мероприятие
|Результат
|Диагностика
|Обнаружены опухоли в кишечнике и почке, метастазы в печени
|Подтверждён рак 4 стадии
|Первая операция
|Удаление части кишечника и опухоли почки
|Органы сохранены
|Химиотерапия
|Снижение размеров опухолей на 50%
|Улучшение состояния
|Вторая операция
|Удаление поражённой доли печени
|Полное исчезновение метастазов
|Реабилитация
|Амбулаторное наблюдение
|Стабильное состояние, восстановление
FAQ
Можно ли вылечить рак четвёртой стадии?
Да, в некоторых случаях возможно добиться стойкой ремиссии, особенно при комплексном подходе и современном оборудовании.
Какие методы применяются при множественных метастазах?
Химиотерапия, таргетная терапия, хирургическое удаление очагов и иммунотерапия.
Как избежать запущенной стадии?
Регулярно проходить профилактические обследования и реагировать на любые симптомы.
