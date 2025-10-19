Когда приговор оказался ошибкой: в КБР спасли пациента с раком и множественными метастазами

В Кабардино-Балкарии врачи совершили настоящее медицинское чудо — спасли пациента с раком четвёртой стадии и множественными метастазами. В большинстве подобных случаев прогноз неблагоприятен, но специалисты республиканского онкодиспансера смогли доказать: даже в самых тяжёлых ситуациях медицина способна подарить шанс на жизнь.

Случай, который казался безнадёжным

Как сообщили в Министерстве здравоохранения КБР, в онкодиспансер был доставлен мужчина, жаловавшийся на сильные боли в животе и выраженную слабость. После обследования врачи выявили две злокачественные опухоли: одну — в кишечнике размером около пяти сантиметров, вторую — в почке, примерно четыре сантиметра.

Самое страшное заключалось в том, что болезнь уже дала многочисленные метастазы, и в печени некоторые из них достигали 10 сантиметров.

"Диагноз звучал обнадёживающе: рак ободочной кишки четвёртой стадии и опухоль почки", — сообщили в Минздраве КБР.

По сути, пациент находился на грани жизни и смерти. Однако врачи приняли решение бороться до конца.

Первое вмешательство: минимальная травматичность, максимум результата

Онкохирурги провели уникальную операцию — через небольшие проколы им удалось удалить поражённую часть толстого кишечника и опухоль почки, при этом органы удалось сохранить.

Пациент перенёс вмешательство успешно и был направлен на курс интенсивной химиотерапии. Уже через несколько недель контрольное обследование показало поразительный результат — размеры опухолей уменьшились почти вдвое.

Второй этап лечения — победа над метастазами

После улучшения состояния врачи решились на повторную операцию. На этот раз хирургам предстояло удалить поражённую правую долю печени вместе с оставшимися метастазами.

"После курса химиотерапии хирурги удалили поражённую правую долю печени вместе с оставшимися метастазами. После получения результатов гистологического исследования было обнаружено, что метастазы в печени полностью исчезли на фоне химиотерапии", — отметили в ведомстве.

Для пациента и его семьи это стало настоящим чудом — лабораторные анализы подтвердили, что злокачественные клетки больше не выявляются.

Как удалось добиться успеха

Уникальный результат стал возможен благодаря командной работе онкологов, хирургов и химиотерапевтов. Врачи использовали современные малоинвазивные методы, высокоточные инструменты и новейшие препараты. Такой подход позволил не только сохранить органы, но и значительно снизить риск осложнений.

Сейчас мужчина продолжает реабилитацию и поддерживающую терапию, чувствует себя хорошо и вернулся к активной жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Отказываться от лечения на поздних стадиях.

Последствие: Потеря драгоценного времени и невозможность контролировать болезнь.

Альтернатива: Обратиться в специализированный онкоцентр, где применяют современные методы терапии.

Ошибка: Самостоятельно прекращать химиотерапию из-за побочных эффектов.

Последствие: Возврат опухоли и метастазирование.

Альтернатива: Подбирать корректирующее лечение под наблюдением врача.

Ошибка: Откладывать обследование при болях и слабости.

Последствие: Диагностика на поздней стадии, ухудшение прогноза.

Альтернатива: Проходить профилактические осмотры и колоноскопию после 40 лет.

Почему важно не терять надежду

Онкологи напоминают: даже диагноз "четвёртая стадия рака" не всегда означает приговор. Современные методы — таргетная терапия, иммунотерапия и органосохраняющие операции - позволяют добиться ремиссии даже при тяжёлых формах заболевания.

Своевременное обращение, точная диагностика и комплексный подход значительно увеличивают шансы на выживание и качественную жизнь после лечения.

"Борьба с болезнью всё ещё продолжается, но пациент чувствует себя отлично и продолжает лечение", — сообщили в Минздраве КБР.

Таблица: этапы лечения пациента