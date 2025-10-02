Рак любит ждать: пока вы откладываете осмотр, он набирает силу

Возраст — один из главных факторов риска развития онкологических заболеваний. Медики всё чаще напоминают, что рак может протекать скрытно, и ждать первых симптомов — значит терять драгоценное время. Именно поэтому регулярные обследования после 45 лет становятся обязательным элементом заботы о здоровье.

"Полностью защититься от рака невозможно, однако диспансеризация предоставляет возможность получить общее представление о состоянии здоровья", — отметил онколог Андрей Пылев.

Возраст как фактор риска

По прогнозу журнала Lancet, к 2050 году смертность от рака в мире вырастет на 75% по сравнению с 2023 годом. Учёные связывают эту тенденцию со старением населения: чем дольше живёт человек, тем выше вероятность клеточных мутаций и опухолевых процессов.

Особенно после 45 лет увеличиваются риски:

у мужчин — рак лёгких и простаты;

у женщин — рак груди;

у обоих полов — опухоли желудка и кишечника.

Эти болезни на ранних стадиях часто не дают выраженных симптомов, что делает профилактические осмотры жизненно важными.

Сравнение: раннее и позднее выявление