Рак любит ждать: пока вы откладываете осмотр, он набирает силу
Возраст — один из главных факторов риска развития онкологических заболеваний. Медики всё чаще напоминают, что рак может протекать скрытно, и ждать первых симптомов — значит терять драгоценное время. Именно поэтому регулярные обследования после 45 лет становятся обязательным элементом заботы о здоровье.
"Полностью защититься от рака невозможно, однако диспансеризация предоставляет возможность получить общее представление о состоянии здоровья", — отметил онколог Андрей Пылев.
Возраст как фактор риска
По прогнозу журнала Lancet, к 2050 году смертность от рака в мире вырастет на 75% по сравнению с 2023 годом. Учёные связывают эту тенденцию со старением населения: чем дольше живёт человек, тем выше вероятность клеточных мутаций и опухолевых процессов.
Особенно после 45 лет увеличиваются риски:
-
у мужчин — рак лёгких и простаты;
-
у женщин — рак груди;
-
у обоих полов — опухоли желудка и кишечника.
Эти болезни на ранних стадиях часто не дают выраженных симптомов, что делает профилактические осмотры жизненно важными.
Сравнение: раннее и позднее выявление
|Этап
|Что происходит
|Прогноз
|Ранняя стадия
|Опухоль небольшая, ограничена органом
|Высокие шансы на полное излечение
|Средняя стадия
|Появляются первые симптомы
|Требуется комплексное лечение
|Поздняя стадия
|Метастазы, серьёзные осложнения
|Прогноз неблагоприятный
Советы шаг за шагом
-
Ежегодно проходите диспансеризацию после 45 лет.
-
Делайте УЗИ органов брюшной полости и малого таза.
-
Проходите эндоскопические обследования желудка и кишечника.
-
Женщинам — маммография каждые 1-2 года, мужчинам — анализ ПСА.
-
Следите за образом жизни: питание, отказ от курения и алкоголя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать диспансеризацию → рак выявляется на поздней стадии → ежегодные осмотры.
-
Ждать симптомов → потеря времени на эффективное лечение → профилактические скрининги.
-
Полагаться только на "здоровый образ жизни" → риск пропустить скрытую опухоль → сочетание ЗОЖ и диагностики.
А что если…
А что если у человека нет наследственной предрасположенности? Даже в этом случае возраст сам по себе остаётся фактором риска. Рак может развиться у любого, и регулярные обследования остаются обязательными.
FAQ
С какого возраста нужно начинать обследования на онкологию?
После 45 лет ежегодно, при наследственной предрасположенности — раньше.
Какие обследования обязательны для мужчин?
УЗИ простаты, анализ ПСА, обследование лёгких и кишечника.
Какие обследования обязательны для женщин?
Маммография, УЗИ органов малого таза, обследование желудка и кишечника.
