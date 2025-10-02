Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Метастазирование рака молочной железы в печень
Метастазирование рака молочной железы в печень
© Wikimedia Commons by Unknown photographer is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:01

Рак любит ждать: пока вы откладываете осмотр, он набирает силу

Онколог Пылев напомнил, что рак лёгких, груди и кишечника чаще развивается после 45 лет

Возраст — один из главных факторов риска развития онкологических заболеваний. Медики всё чаще напоминают, что рак может протекать скрытно, и ждать первых симптомов — значит терять драгоценное время. Именно поэтому регулярные обследования после 45 лет становятся обязательным элементом заботы о здоровье.

"Полностью защититься от рака невозможно, однако диспансеризация предоставляет возможность получить общее представление о состоянии здоровья", — отметил онколог Андрей Пылев.

Возраст как фактор риска

По прогнозу журнала Lancet, к 2050 году смертность от рака в мире вырастет на 75% по сравнению с 2023 годом. Учёные связывают эту тенденцию со старением населения: чем дольше живёт человек, тем выше вероятность клеточных мутаций и опухолевых процессов.

Особенно после 45 лет увеличиваются риски:

  • у мужчин — рак лёгких и простаты;

  • у женщин — рак груди;

  • у обоих полов — опухоли желудка и кишечника.

Эти болезни на ранних стадиях часто не дают выраженных симптомов, что делает профилактические осмотры жизненно важными.

Сравнение: раннее и позднее выявление

Этап Что происходит Прогноз
Ранняя стадия Опухоль небольшая, ограничена органом Высокие шансы на полное излечение
Средняя стадия Появляются первые симптомы Требуется комплексное лечение
Поздняя стадия Метастазы, серьёзные осложнения Прогноз неблагоприятный

Советы шаг за шагом

  1. Ежегодно проходите диспансеризацию после 45 лет.

  2. Делайте УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

  3. Проходите эндоскопические обследования желудка и кишечника.

  4. Женщинам — маммография каждые 1-2 года, мужчинам — анализ ПСА.

  5. Следите за образом жизни: питание, отказ от курения и алкоголя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать диспансеризацию → рак выявляется на поздней стадии → ежегодные осмотры.

  • Ждать симптомов → потеря времени на эффективное лечение → профилактические скрининги.

  • Полагаться только на "здоровый образ жизни" → риск пропустить скрытую опухоль → сочетание ЗОЖ и диагностики.

А что если…

А что если у человека нет наследственной предрасположенности? Даже в этом случае возраст сам по себе остаётся фактором риска. Рак может развиться у любого, и регулярные обследования остаются обязательными.

FAQ

С какого возраста нужно начинать обследования на онкологию?
После 45 лет ежегодно, при наследственной предрасположенности — раньше.

Какие обследования обязательны для мужчин?
УЗИ простаты, анализ ПСА, обследование лёгких и кишечника.

Какие обследования обязательны для женщин?
Маммография, УЗИ органов малого таза, обследование желудка и кишечника.

