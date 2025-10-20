Шанс один на тысячу: врачи спасли мужчину с раком и метастазами в печени

Российские врачи провели уникальную операцию и добились ремиссии у пациента с раком четвёртой стадии и множественными метастазами. Случай, о котором сообщает Telegram-канал Mash Gor, произошёл в Кабардино-Балкарии и уже привлёк внимание онкологического сообщества.

Мужчина поступил в республиканскую клиническую больницу с сильными болями в животе и выраженной слабостью. После полного обследования врачи обнаружили две злокачественные опухоли - в кишечнике и почке — и метастазы в печени. Диагноз звучал неутешительно: рак ободочной кишки IV стадии.

Тем не менее медики решили бороться до конца.

"Даже при тяжёлых формах заболевания важно не отказываться от лечения. Сочетание хирургических и химиотерапевтических методов сегодня позволяет достичь стойких ремиссий", — отмечают онкохирурги клиники.

Как врачи победили болезнь

Команда специалистов выбрала многоэтапную тактику лечения, сочетая минимально инвазивные операции и современные химиопрепараты.