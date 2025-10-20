Шанс один на тысячу: врачи спасли мужчину с раком и метастазами в печени
Российские врачи провели уникальную операцию и добились ремиссии у пациента с раком четвёртой стадии и множественными метастазами. Случай, о котором сообщает Telegram-канал Mash Gor, произошёл в Кабардино-Балкарии и уже привлёк внимание онкологического сообщества.
Мужчина поступил в республиканскую клиническую больницу с сильными болями в животе и выраженной слабостью. После полного обследования врачи обнаружили две злокачественные опухоли - в кишечнике и почке — и метастазы в печени. Диагноз звучал неутешительно: рак ободочной кишки IV стадии.
Тем не менее медики решили бороться до конца.
"Даже при тяжёлых формах заболевания важно не отказываться от лечения. Сочетание хирургических и химиотерапевтических методов сегодня позволяет достичь стойких ремиссий", — отмечают онкохирурги клиники.
Как врачи победили болезнь
Команда специалистов выбрала многоэтапную тактику лечения, сочетая минимально инвазивные операции и современные химиопрепараты.
|Этап лечения
|Метод
|Результат
|1. Первое хирургическое вмешательство
|Лапароскопическое удаление половины опухолевых образований
|Снижение опухолевой массы
|2. Химиотерапия
|Курс препаратов, направленных на остаточные клетки
|Уменьшение очагов поражения на 50%
|3. Второе вмешательство
|Удаление поражённого участка печени
|Полное устранение метастазов
|4. Контрольное обследование
|Гистологическое исследование
|Метастазов не обнаружено
Врачи пояснили, что лечение проходило поэтапно и под строгим наблюдением онкологов, химиотерапевтов и хирургов. После первой операции пациент прошёл несколько курсов химиотерапии, благодаря которым оставшиеся опухоли значительно сократились в размере. Затем хирургическая бригада удалила поражённую часть печени.
"Гистология показала, что метастаз больше нет. Для пациента с диагнозом IV стадии это настоящая победа", — сообщили медики.
После курса восстановления мужчина вернулся к нормальной жизни и чувствует себя хорошо.
Почему этот случай важен
Рак ободочной кишки — одна из самых частых форм онкологии в мире. На поздних стадиях он обычно сопровождается метастазами в печень, лёгкие и лимфатические узлы. По статистике, лишь около 10% пациентов с IV стадией доживают до пятилетнего рубежа.
Однако развитие персонализированных схем лечения и внедрение комплексного подхода позволяют врачам добиваться успеха даже при, казалось бы, безнадёжных диагнозах.
|Фактор успеха
|Роль
|Многоэтапное лечение
|Последовательное удаление очагов рака
|Современная химиотерапия
|Таргетное воздействие на опухолевые клетки
|Минимально инвазивные операции
|Меньше осложнений и быстрее восстановление
|Командная работа специалистов
|Согласованность действий и индивидуальный подход
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Отказ от лечения при IV стадии.
Последствие: Быстрое прогрессирование болезни и утрата шансов на ремиссию.
Альтернатива: Обращение в специализированный онкоцентр, где доступно комплексное лечение.
-
Ошибка: Самовольное прекращение химиотерапии.
Последствие: Рецидив и распространение метастазов.
Альтернатива: Проходить лечение под контролем врача и строго соблюдать назначения.
-
Ошибка: Поздняя диагностика.
Последствие: Обнаружение рака на терминальной стадии.
Альтернатива: Регулярное прохождение колоноскопии и скринингов после 45 лет.
Современные методы лечения колоректального рака
Сегодня онкологи используют комплексный подход:
-
Таргетная терапия - воздействие на конкретные молекулярные мишени опухоли.
-
Иммунотерапия - стимуляция собственной иммунной системы для борьбы с раковыми клетками.
-
Миниинвазивная хирургия - операции с минимальным разрезом и быстрым восстановлением.
-
Химиоэмболизация печени - введение лекарств прямо в сосуды, питающие метастазы.
Комбинация этих методов позволяет сохранить качество жизни пациентов и продлить выживаемость.
А что если болезнь обнаружена поздно?
Даже при запущенных формах рак можно контролировать. Главный фактор — индивидуальный план лечения и настрой на долгую терапию.
|Шаг
|Что делает врач
|Цель
|1
|Определяет тип опухоли и её генетические особенности
|Подбор точного лечения
|2
|Назначает химио- и таргетную терапию
|Снижение размеров метастазов
|3
|Проводит операцию при стабилизации состояния
|Удаление поражённых участков
|4
|Контролирует динамику
|Поддержание ремиссии
Интересные факты
-
До 70% метастазов при колоректальном раке локализуются в печени.
-
В мире ежегодно регистрируется около 2 миллионов новых случаев этого заболевания.
-
Смертность от рака кишечника снижается благодаря скрининговым программам и раннему лечению.
-
Современные операции с использованием роботов сокращают время реабилитации вдвое.
Исторический контекст
Ещё 20 лет назад диагноз "рак четвёртой стадии" означал лишь паллиативную помощь. Сегодня благодаря достижениям хирургии, химиотерапии и генетики врачи способны добиваться стойких ремиссий даже при множественных метастазах.
Случай в Кабардино-Балкарии стал ещё одним подтверждением того, что российская онкология активно развивается, а профессионализм врачей и современные технологии способны творить чудеса.
