Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:10

Шанс один на тысячу: врачи спасли мужчину с раком и метастазами в печени

Онкологи из Кабардино-Балкарии спасли пациента с множественными метастазами

Российские врачи провели уникальную операцию и добились ремиссии у пациента с раком четвёртой стадии и множественными метастазами. Случай, о котором сообщает Telegram-канал Mash Gor, произошёл в Кабардино-Балкарии и уже привлёк внимание онкологического сообщества.

Мужчина поступил в республиканскую клиническую больницу с сильными болями в животе и выраженной слабостью. После полного обследования врачи обнаружили две злокачественные опухоли - в кишечнике и почке — и метастазы в печени. Диагноз звучал неутешительно: рак ободочной кишки IV стадии.

Тем не менее медики решили бороться до конца.

"Даже при тяжёлых формах заболевания важно не отказываться от лечения. Сочетание хирургических и химиотерапевтических методов сегодня позволяет достичь стойких ремиссий", — отмечают онкохирурги клиники.

Как врачи победили болезнь

Команда специалистов выбрала многоэтапную тактику лечения, сочетая минимально инвазивные операции и современные химиопрепараты.

Этап лечения Метод Результат
1. Первое хирургическое вмешательство Лапароскопическое удаление половины опухолевых образований Снижение опухолевой массы
2. Химиотерапия Курс препаратов, направленных на остаточные клетки Уменьшение очагов поражения на 50%
3. Второе вмешательство Удаление поражённого участка печени Полное устранение метастазов
4. Контрольное обследование Гистологическое исследование Метастазов не обнаружено

Врачи пояснили, что лечение проходило поэтапно и под строгим наблюдением онкологов, химиотерапевтов и хирургов. После первой операции пациент прошёл несколько курсов химиотерапии, благодаря которым оставшиеся опухоли значительно сократились в размере. Затем хирургическая бригада удалила поражённую часть печени.

"Гистология показала, что метастаз больше нет. Для пациента с диагнозом IV стадии это настоящая победа", — сообщили медики.

После курса восстановления мужчина вернулся к нормальной жизни и чувствует себя хорошо.

Почему этот случай важен

Рак ободочной кишки — одна из самых частых форм онкологии в мире. На поздних стадиях он обычно сопровождается метастазами в печень, лёгкие и лимфатические узлы. По статистике, лишь около 10% пациентов с IV стадией доживают до пятилетнего рубежа.

Однако развитие персонализированных схем лечения и внедрение комплексного подхода позволяют врачам добиваться успеха даже при, казалось бы, безнадёжных диагнозах.

Фактор успеха Роль
Многоэтапное лечение Последовательное удаление очагов рака
Современная химиотерапия Таргетное воздействие на опухолевые клетки
Минимально инвазивные операции Меньше осложнений и быстрее восстановление
Командная работа специалистов Согласованность действий и индивидуальный подход

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отказ от лечения при IV стадии.
    Последствие: Быстрое прогрессирование болезни и утрата шансов на ремиссию.
    Альтернатива: Обращение в специализированный онкоцентр, где доступно комплексное лечение.

  • Ошибка: Самовольное прекращение химиотерапии.
    Последствие: Рецидив и распространение метастазов.
    Альтернатива: Проходить лечение под контролем врача и строго соблюдать назначения.

  • Ошибка: Поздняя диагностика.
    Последствие: Обнаружение рака на терминальной стадии.
    Альтернатива: Регулярное прохождение колоноскопии и скринингов после 45 лет.

Современные методы лечения колоректального рака

Сегодня онкологи используют комплексный подход:

  • Таргетная терапия - воздействие на конкретные молекулярные мишени опухоли.

  • Иммунотерапия - стимуляция собственной иммунной системы для борьбы с раковыми клетками.

  • Миниинвазивная хирургия - операции с минимальным разрезом и быстрым восстановлением.

  • Химиоэмболизация печени - введение лекарств прямо в сосуды, питающие метастазы.

Комбинация этих методов позволяет сохранить качество жизни пациентов и продлить выживаемость.

А что если болезнь обнаружена поздно?

Даже при запущенных формах рак можно контролировать. Главный фактор — индивидуальный план лечения и настрой на долгую терапию.

Шаг Что делает врач Цель
1 Определяет тип опухоли и её генетические особенности Подбор точного лечения
2 Назначает химио- и таргетную терапию Снижение размеров метастазов
3 Проводит операцию при стабилизации состояния Удаление поражённых участков
4 Контролирует динамику Поддержание ремиссии

Интересные факты

  1. До 70% метастазов при колоректальном раке локализуются в печени.

  2. В мире ежегодно регистрируется около 2 миллионов новых случаев этого заболевания.

  3. Смертность от рака кишечника снижается благодаря скрининговым программам и раннему лечению.

  4. Современные операции с использованием роботов сокращают время реабилитации вдвое.

Исторический контекст

Ещё 20 лет назад диагноз "рак четвёртой стадии" означал лишь паллиативную помощь. Сегодня благодаря достижениям хирургии, химиотерапии и генетики врачи способны добиваться стойких ремиссий даже при множественных метастазах.

Случай в Кабардино-Балкарии стал ещё одним подтверждением того, что российская онкология активно развивается, а профессионализм врачей и современные технологии способны творить чудеса.

