Сначала удалили опухоль, потом заменили клапан: как действовали врачи

Сложнейшая операция в Казани завершилась успехом: врачи Университетской клиники КФУ и Республиканского клинического онкодиспансера спасли пациента, у которого одновременно выявили рак желудка и тяжёлый порок сердца.

Диагнозы и риски

Сначала мужчине поставили диагноз "рак желудка" в РКОД. Дополнительное обследование выявило ещё одну смертельную угрозу — критический аортальный стеноз. Проведение любой операции в таких условиях грозило пациенту летальным исходом.

Заведующая терапевтическим отделением, врач-кардиоонколог Луиза Гапар инициировала междисциплинарный консилиум. Коллеги из РКОД и Университетской клиники КФУ приняли решение действовать поэтапно, чтобы максимально снизить риски.

Этап первый: онкохирургия

В операционной вместе работали заведующий вторым торакальным отделением РКОД Том Шарапов и заместитель главного врача по хирургии Университетской клиники КФУ Марат Бакиров. Хирурги выполнили малоинвазивную резекцию желудка, удалив опухоль.

После вмешательства наступил самый опасный период: пациент с тяжёлым пороком сердца находился на грани. Его круглосуточно контролировала команда анестезиологов-реаниматологов под руководством заведующего отделением Ильгама Саубанова.

Этап второй: кардиохирургия

Когда состояние стабилизировалось, медики перешли к следующему шагу — транскатетерному протезированию аортального клапана. Кардиохирурги Антон Омеляненко и Альберт Алхазуров имплантировали новый клапан через небольшой прокол, без остановки сердца.

Уже на следующий день мужчина смог уверенно передвигаться по отделению. Этот случай стал ярким примером того, как слаженная работа специалистов разных профилей помогает спасать жизни даже в самых критических ситуациях.