Профессор рассказал о часто игнорируемых ранних симптомах колоректального рака

Доктор медицинских наук, профессор Арсен Расулов выделил признаки колоректального рака, подчеркнув важность обращения внимания на необычные изменения в работе кишечника. Среди симптомов он отметил изменение привычных паттернов дефекации, таких как внезапные запоры или диарея, появление крови в стуле, которое может указывать не только на геморрой, но и на более серьезные состояния.
Также Расулов указал на возможное снижение уровня гемоглобина в крови без других симптомов, кроме слабости и головокружения, что может быть ранним признаком рака. Он порекомендовал обращаться к врачу при сохранении изменений более трех-четырех дней.
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