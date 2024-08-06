Российские ученые обнаружили неожиданную пользу боярышника и оливок

Исследователи из Марийского государственного университета в сотрудничестве с другими научными институтами разработали новые противораковые соединения на основе маслиновой и коросолиевой кислот, содержащихся в листьях боярышника, оливок и индийской сирени. Эти кислоты уже известны своей антираковой активностью, однако для достижения желаемого эффекта требовались высокие концентрации, сообщает Газета.Ру.
Ученые модифицировали кислоты, что позволило снизить необходимую концентрацию и увеличить биодоступность. Проведенные тесты показали, что модифицированные соединения эффективнее воздействуют на раковые клетки. Это открытие может способствовать созданию новых эффективных противораковых препаратов.
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