Специалист в области онкологии Евгений Гордеев предостерег от попыток самостоятельно диагностировать рак. По его словам, большинство симптомов заболевания проявляются на поздних стадиях, что делает регулярные медицинские осмотры критически важными.

Рак молочной железы, например, может проявляться через изменения в подкожной клетчатке, в то время как изменения в родинках или общее ухудшение состояния, такое как потеря аппетита или упадок сил, также могут быть признаками онкологических заболеваний. Несмотря на это, самостоятельный осмотр и анализы, включая генетические, не могут заменить профессиональный медицинский подход.

"Прогресс в области диагностики рака значительно обусловлен использованием онкомаркеров, таких как СА-62. Однако правильная интерпретация результатов требует специализированных знаний и опыта, которыми обладают только квалифицированные врачи", — подчеркнул Гордеев.

Фото: tularegion. ru/Пресс-центр Правительства Тульской области. (Creative Commons Attribution 4.0 International license)