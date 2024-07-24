Радахлорин, изначально применяемый для фотодинамической терапии онкологических заболеваний, может быть использован как биосенсор для диагностики дисфункции клеток, согласно исследованиям РАН. Этот препарат позволяет измерять внутриклеточную кислотность (pH), что важно для оценки физиологических отклонений в клетках, сообщает Газета.Ру.

Радахлорин обладает способностью к флуоресценции, что ученые использовали для точного измерения pH в клетках. Различия в продолжительности флуоресценции в разных условиях pH позволяют детализированно оценить кислотность внутри клеток и выявить возможные дисфункции.

Фото: visualsonline.cancer.gov/Bill Branson (public domain)