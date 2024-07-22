Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа. Существует два типа жировой болезни печени: неалкогольная, связанная с метаболическими нарушениями и накоплением жиров в клетках печени, и алкогольная, вызванная употреблением этанола.
Оба типа могут прогрессировать до цирроза, который увеличивает риск развития рака.
Важно отметить, что рак чаще возникает при длительном воздействии разрушающих факторов на печень. Однако отказ от алкоголя или снижение веса могут способствовать восстановлению функций печени и уменьшению риска развития рака.
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