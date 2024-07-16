Ученые из Университета медицинских наук Карла Ландштейнера в Австрии обнаружили, что белок STAT3 усиливает способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки при остром миелоидном лейкозе. ОМЛ является распространенным типом рака крови, особенно среди детей и пожилых людей, и часто рецидивирует даже после лечения.

STAT3 способствует улучшению взаимодействия естественных клеток-киллеров (NK-клеток) с раковыми клетками через поверхностные структуры ICAM-1, которые действуют как маркеры для узнавания раковых клеток.

Исследование показало, что повышение уровней STAT3 и ICAM-1 коррелирует с более эффективной элиминацией раковых клеток. Эти результаты могут помочь в разработке новых методов лечения лейкоза, особенно в области иммунотерапии.

Фото: visualsonline.cancer.gov/Rhoda Baer (public domain)