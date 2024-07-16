Ученые из Университета медицинских наук Карла Ландштейнера в Австрии обнаружили, что белок STAT3 усиливает способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки при остром миелоидном лейкозе. ОМЛ является распространенным типом рака крови, особенно среди детей и пожилых людей, и часто рецидивирует даже после лечения.
STAT3 способствует улучшению взаимодействия естественных клеток-киллеров (NK-клеток) с раковыми клетками через поверхностные структуры ICAM-1, которые действуют как маркеры для узнавания раковых клеток.
Исследование показало, что повышение уровней STAT3 и ICAM-1 коррелирует с более эффективной элиминацией раковых клеток. Эти результаты могут помочь в разработке новых методов лечения лейкоза, особенно в области иммунотерапии.
Фото: visualsonline.cancer.gov/Rhoda Baer (public domain)
В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов
В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов, уменьшив время проверки паспортов до 45 секунд на человека.
В Швейцарии открылась выставка изобретений к 30-летию Евразийской патентной конвенции
В Женеве открылась выставка, посвященная 30-летию Евразийской патентной конвенции, приуроченная к 65-й серии ассамблей ВОИС.
NASA: песня Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly) отправилась на Венеру
Ученые из NASA передали в космос первую в истории хип-хоп композицию, песню Мисси Эллиот "The Rain (Supa Dupa Fly)". Для этого использовалась система Deep Space Network, сигнал которой отправлен на Венеру.
Врач Рахимов: имбирь и горчица помогают в оздоровлении сосудов
Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов выделил продукты, благоприятствующие здоровью сосудов.