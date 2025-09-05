Рак не всегда прячется за слабостью: куда внимательнее стоит смотреть

сегодня в 22:16

Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: врач назвала шесть шагов для спасения сердца

Какие шесть простых шагов помогут выявить скрытые риски и предотвратить до 70 процентов инфарктов и инсультов объяснила кардиолог Ирина Васильева

сегодня в 22:14

Осенний педикюр больше не про классику: неожиданные оттенки в тренде

Осень – время обновления. Даже если сандалии отправлены на полку, педикюр остаётся важной частью ухода. Следуйте трендам осени 2025 и выберите один из 7 актуальных оттенков: от шоколадного до глянцевого черного.

сегодня в 22:11

Никаких носков после шести: самые странные правила родителей

Пользователи Reddit рассказали о самых странных родительских правилах — от запрета носить носки вечером до строгого табу на туалет во время вечеринок.

сегодня в 22:08

От кофе-брейка до психотерапии: зачем мы на самом деле сплетничаем

Учёные нашли в сплетнях неожиданные плюсы: они укрепляют социальные связи и помогают регулировать поведение в группе. Но не всё так безоблачно.

сегодня в 22:04

Болезни приходят не сами: названы главные провокаторы недугов

Кардиолог назвала семь причин приобретённых болезней: от хронического стресса и плохого сна до курения, алкоголя и отсутствия умственных нагрузок.

сегодня в 22:03

Платят за то, что делают кошки: в США появилась мода на почесывание спины

В США набирает популярность «чесательная терапия»: за почесывание спины и головы люди готовы платить до 10,5 тыс. рублей в час.

сегодня в 22:01

Секс во время менструации: врачи назвали неожиданные плюсы

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, какие преимущества может дать секс во время менструации: от облегчения спазмов до сокращения продолжительности цикла.

сегодня в 21:09

Джинсы, шоппер и белые кеды: формула современного стиля для любого возраста

Возраст и стиль должны гармонировать! Эти 8 простых изменений в вашем гардеробе помогут почувствовать себя увереннее и вызовут комплименты от молодежи. Откройте для себя секреты стильных образов, которые ценят комфорт и индивидуальность.

