Олег Белов Опубликована сегодня в 22:34

Рак не всегда прячется за слабостью: куда внимательнее стоит смотреть

Онколог Ивашков назвал неожиданные симптомы, которые могут указывать на рак

Постоянная усталость и потеря веса действительно могут быть признаками онкологии, однако существуют и другие симптомы, которые должны настораживать сильнее. Об этом рассказал онколог Владимир Ивашков в своём Telegram-канале.

Симптомы, требующие внимания

  1. Чувство переполненности желудка
    Даже после небольшого приёма пищи человек ощущает, будто переел. Это может указывать на рак пилорического отдела желудка.

  2. Отрыжка "вчерашней едой"
    Такой симптом также сигнализирует о возможных опухолях ЖКТ.

  3. Ком в горле и трудности с глотанием
    Непроходящий дискомфорт в пищеводе требует проверки у врача.

  4. Выпадение волос из родинки
    По словам Ивашкова, это может быть признаком злокачественного процесса в коже.

  5. Внезапная асимметрия груди
    Такой симптом особенно опасен, так как может указывать на рак молочной железы.

  6. Расширение вен вокруг пупка
    Это тревожный сигнал, связанный с серьёзными патологиями печени, включая онкологию.

Итог

  • Усталость и снижение веса не единственные возможные признаки рака.

  • Особое внимание стоит обратить на изменения в ЖКТ, коже, груди и печени.

  • При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу для диагностики.

