Рак не всегда прячется за слабостью: куда внимательнее стоит смотреть
Постоянная усталость и потеря веса действительно могут быть признаками онкологии, однако существуют и другие симптомы, которые должны настораживать сильнее. Об этом рассказал онколог Владимир Ивашков в своём Telegram-канале.
Симптомы, требующие внимания
-
Чувство переполненности желудка
Даже после небольшого приёма пищи человек ощущает, будто переел. Это может указывать на рак пилорического отдела желудка.
-
Отрыжка "вчерашней едой"
Такой симптом также сигнализирует о возможных опухолях ЖКТ.
-
Ком в горле и трудности с глотанием
Непроходящий дискомфорт в пищеводе требует проверки у врача.
-
Выпадение волос из родинки
По словам Ивашкова, это может быть признаком злокачественного процесса в коже.
-
Внезапная асимметрия груди
Такой симптом особенно опасен, так как может указывать на рак молочной железы.
-
Расширение вен вокруг пупка
Это тревожный сигнал, связанный с серьёзными патологиями печени, включая онкологию.
Итог
-
Усталость и снижение веса не единственные возможные признаки рака.
-
Особое внимание стоит обратить на изменения в ЖКТ, коже, груди и печени.
-
При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу для диагностики.
