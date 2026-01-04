Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лекарство против рака
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:04

Онкология — не одна болезнь: в чём главная сложность лечения рака

Полностью победить рак современной медицине пока не удаётся — и дело не в отсутствии прогресса, а в природе самого заболевания. Онкология представляет собой не одну болезнь, а целую группу разнородных патологий, которые по-разному развиваются и по-разному реагируют на лечение. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, именно сложность биологических механизмов и многообразие форм рака делают невозможным универсальное решение, однако в ряде направлений достижения медицины уже позволяют говорить о принципиально новом уровне контроля над заболеванием.

Почему рак нельзя "победить раз и навсегда"

Андрей Каприн подчеркнул, что онкологические заболевания отличаются не только локализацией, но и генетическими, клеточными и молекулярными особенностями. Это напрямую влияет на выбор терапии и её эффективность.

"К сожалению, полностью победить рак невозможно. Это не одна болезнь, а целая группа заболеваний с разной биологией, механизмами развития и реакцией на лечение", — сказал генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

При этом он отметил, что по многим видам рака сегодня удаётся добиться длительного контроля заболевания. В ряде случаев пациенты живут без признаков болезни годами, а стойкая ремиссия становится реальной целью лечения.

Где прогресс наиболее заметен

Особенно значительные успехи, по словам главного онколога страны, достигнуты в лечении некоторых форм рака на ранних стадиях. В качестве примера он привёл рак молочной железы.

Благодаря развитию программ скрининга и внедрению современных схем системной терапии всё больше случаев выявляются на ранних этапах, когда лечение наиболее эффективно. Это позволяет не только сохранить жизнь, но и обеспечить пациентам высокое её качество на протяжении многих лет.

Можно ли защититься от рака

Отвечая на вопрос профилактики, Каприн отметил, что полностью застраховаться от онкологических заболеваний невозможно. Однако значительную часть рисков можно существенно снизить за счёт образа жизни и внимательного отношения к своему здоровью.

"Защититься от рака невозможно, однако многие риски заболевания можно уменьшить", — пояснил он.

Ключевыми мерами профилактики специалист назвал отказ от вредных привычек, прежде всего курения и злоупотребления алкоголем. Также важны регулярная физическая активность, умеренное и сбалансированное питание, защита кожи от избыточного солнечного излучения.

Роль ранней диагностики

Отдельное внимание Андрей Каприн уделил своевременному обращению за медицинской помощью. Регулярные профилактические осмотры и участие в скрининговых программах позволяют выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение максимально высоки.

Он подчеркнул, что любые тревожные симптомы не стоит игнорировать или откладывать визит к врачу, поскольку ранняя диагностика остаётся одним из самых эффективных инструментов в борьбе с раком.

