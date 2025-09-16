Рак наступает, но техника устарела: когда до Пензы дойдут миллионы на спасение
Правительство России утвердило план финансирования регионов для модернизации медицинской техники и оснащения больниц оборудованием для диагностики и лечения рака. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Сроки и суммы
-
В 2026 году Пензенская область не получит финансирования.
-
В 2027 году региону выделят 70 млн 620 тыс. рублей.
Эти средства пойдут на обновление оборудования, используемого при радиологических методах диагностики и терапии, а также на до- и переоснащение медучреждений.
Онкологическая ситуация в регионе
По данным за 2024 год:
-
от онкозаболеваний в области умерло более 2 700 человек,
-
всего выявлено 7 023 новых случая рака.
Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Лунинском, Малосердобинском, Тамалинском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском районах.
Статистика по видам рака
Наиболее часто диагностируемые онкологические заболевания в регионе:
-
рак кожи — 1 201 случай,
-
рак молочной железы — 824 случая,
-
рак лёгких — 615 случаев,
-
рак предстательной железы — 568 случаев,
-
рак ободочной кишки — 495 случаев,
-
рак желудка — 365 случаев.
Именно эти формы составили 57,9% всех онкологических диагнозов в Пензенской области.
