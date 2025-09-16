Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
скорая помощь
скорая помощь
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:11

Рак наступает, но техника устарела: когда до Пензы дойдут миллионы на спасение

Пензенская область получит 70,6 млн рублей на обновление онкооборудования — план правительства

Правительство России утвердило план финансирования регионов для модернизации медицинской техники и оснащения больниц оборудованием для диагностики и лечения рака. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сроки и суммы

  • В 2026 году Пензенская область не получит финансирования.

  • В 2027 году региону выделят 70 млн 620 тыс. рублей.

Эти средства пойдут на обновление оборудования, используемого при радиологических методах диагностики и терапии, а также на до- и переоснащение медучреждений.

Онкологическая ситуация в регионе

По данным за 2024 год:

  • от онкозаболеваний в области умерло более 2 700 человек,

  • всего выявлено 7 023 новых случая рака.

Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Лунинском, Малосердобинском, Тамалинском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском районах.

Статистика по видам рака

Наиболее часто диагностируемые онкологические заболевания в регионе:

  • рак кожи — 1 201 случай,

  • рак молочной железы — 824 случая,

  • рак лёгких — 615 случаев,

  • рак предстательной железы — 568 случаев,

  • рак ободочной кишки — 495 случаев,

  • рак желудка — 365 случаев.

Именно эти формы составили 57,9% всех онкологических диагнозов в Пензенской области.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мэр Кузнецка: у половины выпускников школ третья группа здоровья вчера в 22:17

От армии до семьи: почему здоровье выпускников стало темой №1 в Кузнецке

В Кузнецке больше половины юношей-выпускников оказались с третьей группой здоровья. Мэр потребовал разобраться, что стоит за тревожными цифрами.

Читать полностью » Замглавы администрации Усманов: у Привокзальной площади Пензы-I введут платную парковку 12.09.2025 в 19:11

Провожать и встречать — бесплатно, стоять дольше — за деньги: у пензенского вокзала появится новая стоянка

На Привокзальной площади Пензы-I вводят платную парковку. Планируется до часа бесплатного времени для встречающих и провожающих пассажиров.

Читать полностью » В Пензе тариф на холодную воду хотят поднять до 16% из-за износа сетей — обсуждение в гордуме 12.09.2025 в 18:11

Холодная вода станет горячей темой: где тарифы могут повысить выше федерального лимита

В Пензе предложили повысить тариф на холодную воду в 2026 году на 16%, мотивируя это износом сетей. Депутаты идею обсудили, но большинство выступили против.

Читать полностью » Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета 12.09.2025 в 17:11

Депутаты требуют спасать пензенцев от цифровой изоляции: предлагают субсидии и Wi-Fi-точки

В Пензе предлагают создать рабочую группу по решению проблем с интернетом: жители частного сектора жалуются на полное отсутствие связи и доступа к госуслугам.

Читать полностью » В регионе появится комиссия для рассмотрения жалоб педагогов на ущемление чести и трудовых прав 12.09.2025 в 16:11

Когда репутация дороже зарплаты: для учителей запустят механизм защиты достоинства

В Пензенской области создают комиссию для защиты чести и достоинства педагогов. Она займётся случаями нарушения профэтики и вынесет рекомендации по их разрешению.

Читать полностью » Пензенец провёл первую в регионе операцию по фиброуретеролитотрипсии с лазерной эндопиелотомией 12.09.2025 в 15:07

Когда обычные методы бессильны: врачи достали камень из почки с помощью гибкой оптики

В больнице им. Бурденко впервые в регионе провели лазерную фиброуретеролитотрипсию с эндопиелотомией, удалив камень и восстановив отток мочи.

Читать полностью » Эксперты: массовые увольнения в конце года затронут строительство, ретейл и машиностроение 11.09.2025 в 17:01

Уволят не только новичков: кого работодатели назвали первыми кандидатами на выход

Этой осенью каждая десятая компания планирует сокращения. В каких отраслях начнутся увольнения и кто окажется в группе риска? Узнали детали.

Читать полностью » Администрация: в Пензенской области прошло 25 рейдов по проверке воинского учёта 11.09.2025 в 15:11

Остановили — и сразу в военкомат: кого ищут на пензенских дорогах

В Пензе силовики проверили водителей на наличие военных билетов и гражданства: 11 человек направили в комиссариат, с начала года прошло 25 рейдов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

RepairPal: BMW 7 серии получила 2,5 балла по надёжности при годовых расходах на ремонт до 1061 доллара
Красота и здоровье

В Москве вводят подтверждение по смс при онлайн-записи к врачу для взрослых пациентов
Дом

Эксперты объясняют, как правильно хранить варенье и джемы в квартире
Технологии

Учёные СГТУ создали метод металлизации керамики с прочностью в 8 раз выше обычной
ПФО

В Пензенской области супругам за 50 лет брака выплачивают 5 тысяч рублей
Еда

Повара используют желатин для создания творожного десерта с фруктами
Спорт и фитнес

Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации
Наука

Археологические находки доказали: люди адаптировались после извержения Тоба
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet