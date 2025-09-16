Рак наступает, но техника устарела: когда до Пензы дойдут миллионы на спасение

Правительство России утвердило план финансирования регионов для модернизации медицинской техники и оснащения больниц оборудованием для диагностики и лечения рака. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сроки и суммы

В 2026 году Пензенская область не получит финансирования.

В 2027 году региону выделят 70 млн 620 тыс. рублей.

Эти средства пойдут на обновление оборудования, используемого при радиологических методах диагностики и терапии, а также на до- и переоснащение медучреждений.

Онкологическая ситуация в регионе

По данным за 2024 год:

от онкозаболеваний в области умерло более 2 700 человек ,

всего выявлено 7 023 новых случая рака.

Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Лунинском, Малосердобинском, Тамалинском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском районах.

Статистика по видам рака

Наиболее часто диагностируемые онкологические заболевания в регионе:

рак кожи — 1 201 случай ,

рак молочной железы — 824 случая ,

рак лёгких — 615 случаев ,

рак предстательной железы — 568 случаев ,

рак ободочной кишки — 495 случаев ,

рак желудка — 365 случаев.

Именно эти формы составили 57,9% всех онкологических диагнозов в Пензенской области.