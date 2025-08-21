Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капельница
Капельница
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:37

Любимица миллионов из “Ворониных” оказалась на операционном столе: что врачи нашли у Фроловцевой

Mash: у актрисы Анны Фроловцевой удалили опухоль

Болезнь приходит внезапно и меняет всё. Именно так произошло с Анной Фроловцевой, любимицей миллионов зрителей, которая больше десяти лет воплощала образ строгой, но доброй Галины Ивановны в сериале "Воронины".

Недавно стало известно, что 76-летнюю актрису экстренно госпитализировали из-за сильных болей в груди. Врачи провели обследование и выявили у неё злокачественное образование. Решение пришлось принимать быстро — артистке сделали срочную операцию по удалению опухоли.

Операция и восстановление

По информации Telegram-канала Mash, вмешательство прошло успешно, а сейчас Анна Фроловцева находится на реабилитации под наблюдением специалистов.

"С ней всё в порядке", — уточняет издание.

Теперь впереди долгий курс лечения: актрисе назначили гормональную терапию и химиотерапию.

Подобные методы — стандартная практика при борьбе с онкологическими заболеваниями. Гормональная терапия помогает замедлить рост опухолевых клеток, а химиотерапия направлена на их уничтожение. Для пациентов в возрасте это серьёзное испытание, однако современные препараты позволяют значительно повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты.

Проблемы со здоровьем в прошлом

Это не первый тревожный сигнал для артистки. В декабре 2024 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Фроловцева обратилась к врачам с жалобами на боли в сердце и учащённое сердцебиение. Тогда у неё диагностировали фибрилляцию предсердий — опасное нарушение ритма, при котором существует риск образования тромбов и инсульта. На фоне хронического диабета такие осложнения несут особенно высокую угрозу для здоровья.

Карьера и признание

Анна Фроловцева — заслуженная артистка России. Её имя прочно связано с многолетним проектом "Воронины", где она сыграла ключевую роль, однако творческий путь актрисы этим не ограничивается. Ещё с 1970-х годов она активно работает в театре и кино, а в её фильмографии десятки ролей — от драматических до комедийных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фанатка на WorldCon предложила Джорджу Мартину передать сагу другому автору сегодня в 4:29

"Вам осталось недолго": провокационный вопрос автору "Песни льда и пламени" обернулся скандалом

На WorldCon в Сиэтле Джорджу Мартину намекнули, что его сагу может закончить другой автор. Зал возмутился, а писатель покинул пресс-конференцию.

Читать полностью » Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв сегодня в 3:23

Отзыв на ресторан в Москве обернулся судебным иском: как слова превратились в 200 тысяч рублей ущерба

Московский суд взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв: фраза о задержках зарплаты стала причиной иска о защите репутации.

Читать полностью » В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева сегодня в 2:18

Необычный инцидент в Екатеринбурге: посетитель взял ручку и "дописал" шедевр

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза на картине Германа Метелева "Театр". Что известно о повреждениях и почему музей видит проблему глубже?

Читать полностью » Netflix: пятый сезон сегодня в 1:11

Фанаты дождались: Netflix объявил дату выхода пятого сезона "Эмили в Париже"

Новый сезон "Эмили в Париже" отправит героиню в Италию. Netflix показал дату выхода и намекнул на секрет, который изменит ее жизнь.

Читать полностью » Британец Дин Стоукс установил рекорд Гиннесса, прокатившись на 55 американских горках за неделю сегодня в 0:04

55 американских горок за неделю: британец придумал рекорд, которого раньше не существовало

Британец Дин Стоукс превратил любовь к аттракционам в рекорд: за неделю он прокатился на 55 горках и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Читать полностью » Интерес к готической одежде в России вырос на 158% после премьеры вчера в 23:05

Дженна Ортега диктует стиль: почему фанаты в России начали массово менять гардероб

После премьеры второго сезона "Уэнсдэй" россияне начали массово заказывать одежду в стиле «мягкой готики» — от кружевных блуз до латексных платьев.

Читать полностью » McDonald’s и BTS запустят коллекцию Happy Meal с 3 сентября вчера в 20:53

Коллаборация года: BTS и "Макдоналдс" снова объединяют еду и музыку

Новый Happy Meal от "Макдоналдс" превратился в музыкальный подарок для фанатов BTS — фигурки, игра и событие Magic Meetup ждут поклонников в сентябре.

Читать полностью » Джеффри Райт и Октавия Спенсер сыграют в новой экранизации вчера в 21:48

Голливуд доверил Джеффри Райту историю, где мечта превращается в смертельную ловушку

Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации пьесы Артура Миллера "Смерть коммивояжера", изменившей театр и кино.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Honda: уход Acura только в электромобили признан нереалистичным из-за инфраструктуры
Красота и здоровье

Кофе и здоровье: разумное потребление от диетолога Татьяны Селезневой
Еда

Рецепт салата с колбасой, морковью и огурцом: простой способ приготовить за 15 минут
Наука и технологии

Космос во всей красе: Хаббл представил новый снимок спиральной галактики
Спорт и фитнес

Боец ММА Чимаев объяснил, почему открыто говорит о финансовом успехе
Туризм

Как правильно разделить бюджет в путешествии: ежедневные траты и запас
Садоводство

Бобовые и горчица восстанавливают почву после картофеля
Авто и мото

Лада сохранила лидерство на рынке подержанных авто в России в июле 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru