Любимица миллионов из “Ворониных” оказалась на операционном столе: что врачи нашли у Фроловцевой

Болезнь приходит внезапно и меняет всё. Именно так произошло с Анной Фроловцевой, любимицей миллионов зрителей, которая больше десяти лет воплощала образ строгой, но доброй Галины Ивановны в сериале "Воронины".

Недавно стало известно, что 76-летнюю актрису экстренно госпитализировали из-за сильных болей в груди. Врачи провели обследование и выявили у неё злокачественное образование. Решение пришлось принимать быстро — артистке сделали срочную операцию по удалению опухоли.

Операция и восстановление

По информации Telegram-канала Mash, вмешательство прошло успешно, а сейчас Анна Фроловцева находится на реабилитации под наблюдением специалистов.

"С ней всё в порядке", — уточняет издание.

Теперь впереди долгий курс лечения: актрисе назначили гормональную терапию и химиотерапию.

Подобные методы — стандартная практика при борьбе с онкологическими заболеваниями. Гормональная терапия помогает замедлить рост опухолевых клеток, а химиотерапия направлена на их уничтожение. Для пациентов в возрасте это серьёзное испытание, однако современные препараты позволяют значительно повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты.

Проблемы со здоровьем в прошлом

Это не первый тревожный сигнал для артистки. В декабре 2024 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Фроловцева обратилась к врачам с жалобами на боли в сердце и учащённое сердцебиение. Тогда у неё диагностировали фибрилляцию предсердий — опасное нарушение ритма, при котором существует риск образования тромбов и инсульта. На фоне хронического диабета такие осложнения несут особенно высокую угрозу для здоровья.

Карьера и признание

Анна Фроловцева — заслуженная артистка России. Её имя прочно связано с многолетним проектом "Воронины", где она сыграла ключевую роль, однако творческий путь актрисы этим не ограничивается. Ещё с 1970-х годов она активно работает в театре и кино, а в её фильмографии десятки ролей — от драматических до комедийных.