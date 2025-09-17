Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:52

От тарелки до пепельницы: как повседневные привычки решают, появится ли рак

Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин

Онкологические заболевания давно стали одной из главных проблем здравоохранения во всём мире. Россия не исключение: ежегодно диагноз "рак" ставят сотням тысяч пациентов. Какие именно формы встречаются чаще всего и как обстоят дела с ранней диагностикой, рассказал главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Распространённые виды рака в России

По словам специалиста, среди мужчин лидером остаётся рак предстательной железы. Эта форма опухоли занимает первое место и в Европе, и в США. На втором месте — рак бронхов, трахеи и лёгких, который напрямую связан с курением и экологическими факторами. Третья позиция — колоректальный рак, поражающий толстую и прямую кишку.

У женщин статистика несколько иная: чаще всего диагностируется рак молочной железы, который остаётся ведущей причиной смертности от онкологии у женского населения. На втором месте — колоректальный рак.

Ранняя диагностика

Одна из ключевых задач онкологической службы — выявлять опухоли на первых стадиях. Сейчас, по словам Каприна, почти 64% всех случаев рака в России диагностируются именно на раннем этапе. Это значит, что у большинства пациентов есть возможность пройти лечение с благоприятным прогнозом. Для сравнения: в ведущих европейских странах показатели колеблются в похожем диапазоне.

Сравнение по видам рака

Пол Наиболее частые виды рака Основные факторы риска
Мужчины Предстательная железа, лёгкие, колоректальный Возраст, курение, малоподвижный образ жизни
Женщины Молочная железа, колоректальный Наследственность, гормональные факторы, питание

Советы шаг за шагом: профилактика и скрининг

  1. Мужчинам после 45 лет сдавать анализ крови на ПСА (онкомаркер простаты).

  2. Женщинам старше 40 лет проходить маммографию раз в два года.

  3. Всем — обращать внимание на кишечные симптомы (кровь в стуле, боли в животе) и при подозрениях делать колоноскопию.

  4. Отказ от курения снижает риск рака лёгких в разы.

  5. Поддержка нормального веса и физическая активность снижают вероятность онкологии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать появления симптомов.
    → Последствие: болезнь выявляется на поздней стадии.
    → Альтернатива: регулярные профилактические обследования.

  • Ошибка: считать, что онкология развивается только у пожилых.
    → Последствие: пропуск первых признаков в молодом возрасте.
    → Альтернатива: обследования по показаниям независимо от возраста.

  • Ошибка: заниматься самолечением "народными средствами".
    → Последствие: потеря времени и прогрессирование опухоли.
    → Альтернатива: современное лечение — хирургия, таргетная и иммунотерапия.

А что если…

Что если в ближайшие годы доля ранней диагностики вырастет до 80%? Это могло бы радикально снизить смертность от рака и вывести Россию на уровень лучших мировых практик. Для этого нужны доступные скрининговые программы, информирование населения и готовность пациентов проходить обследования.

Плюсы и минусы диагностики

Плюсы Минусы
Высокий шанс на излечение при раннем выявлении Страх пациентов перед обследованием
Современные методы доступны по ОМС Очереди и нехватка специалистов
Возможность контроля группы риска Стоимость некоторых исследований в частных центрах
Снижение смертности Требуется дисциплина и регулярность

FAQ

Как понять, что пора пройти обследование?
Если вам больше 40 лет, врачи рекомендуют регулярный скрининг, даже при отсутствии симптомов.

Сколько стоит проверка на рак?
Многие анализы бесплатны по ОМС. В частных центрах маммография стоит от 2000 руб., ПСА — от 800 руб., колоноскопия — от 6000 руб.

Что лучше для профилактики — витамины или здоровый образ жизни?
Витамины помогают только при дефиците. Главные факторы защиты — правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Мифы и правда

  • Миф: рак всегда смертелен.
    Правда: многие формы полностью излечимы при раннем выявлении.

  • Миф: онкология развивается быстро и внезапно.
    Правда: большинство опухолей растёт медленно, что даёт время на диагностику.

  • Миф: если в семье никто не болел, можно не обследоваться.
    Правда: рак может возникнуть и без наследственной предрасположенности.

Сон и психология

Психологический настрой играет огромную роль. Люди, регулярно проверяющиеся и уверенные в своём здоровье, меньше подвержены тревожности и депрессиям. Качественный сон и управление стрессом помогают укреплять иммунитет, что тоже важно в профилактике рака.

Три интересных факта

  1. Рак молочной железы — самая распространённая онкопатология у женщин во всём мире.

  2. У мужчин рак простаты в последние десятилетия вытеснил рак желудка с первых мест статистики.

  3. Колоректальный рак — одна из немногих форм, развитие которой напрямую зависит от питания и образа жизни.

Исторический контекст

  • 1980-е: в России начали внедрять массовую маммографию.

  • 1990-е: анализ ПСА стал стандартом для диагностики рака простаты.

  • Сегодня: скрининг колоректального рака входит в диспансеризацию и позволяет выявлять опухоли на ранних стадиях.

