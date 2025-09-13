Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:43

Опасность, которой не избежать: почему ВПЧ настигает почти каждую

ВПЧ типов 16 и 18 вызывают около 70% случаев рака шейки матки

Каждый год тысячи женщин сталкиваются с диагнозом, который до сих пор остается одним из самых опасных для жизни. По данным медицинского журналиста Даниила Давыдова, ежегодно в России рак шейки матки выявляют более чем у 15 тысяч женщин, и около шести тысяч пациенток в возрасте 40-49 лет погибают от этой болезни. Главным виновником называют вирус папилломы человека (ВПЧ). Но как понять, нужно ли сдавать анализы на ВПЧ и что делать, если результат положительный?

Что такое вирус папилломы человека

ВПЧ объединяет более 200 типов вирусов, и часть из них передается половым путем. Медики делят их на две большие группы: низкого и высокого риска. Первые чаще всего становятся причиной кондилом — доброкачественных новообразований на слизистых, которые не представляют угрозы для жизни.

Совсем иная ситуация с вирусами высокого риска. Наиболее опасны типы 16 и 18, которые способны "выключать" защитные механизмы клеток шейки матки. Именно эти два типа вызывают около 70% всех случаев рака шейки матки. Важно отметить, что, хотя существуют и другие факторы развития опухоли, без ВПЧ риск значительно снижается.

Какие исследования помогают выявить ВПЧ

Современная медицина предлагает несколько методов:

  • ПЦР-тест. Соскоб эпителия шейки матки позволяет выявить генетический материал вируса. Этот метод показывает до 14 типов ВПЧ, включая самые опасные — 16-й и 18-й.
  • Цитологическое исследование (Пап-тест). Помогает найти уже измененные клетки, что важно для ранней диагностики предраковых состояний. Наиболее точен метод жидкостной цитологии.
  • Котестирование (со-testing). Одновременное использование двух методов. Считается наиболее надежным подходом.
  • Анализы крови на ВПЧ. Несмотря на доступность, эти исследования не входят в международные рекомендации. Во-первых, концентрация вируса в крови слишком мала, чтобы результат был точным. Во-вторых, наличие антител показывает лишь факт встречи организма с вирусом, но не указывает на реальный риск развития рака.

Когда и кому стоит проходить скрининг

Риск заразиться ВПЧ есть у каждой женщины, ведущей половую жизнь. Но заболеваемость раком шейки матки у женщин младше 25 лет крайне низкая, поэтому обследования рекомендуют начинать именно с этого возраста.

Международная практика и российские рекомендации различаются:

  • С 21 до 29 лет — цитологическое исследование мазков раз в три года.
  • С 30 до 65 лет — котестирование раз в пять лет. В ряде стран этот срок сокращают до трёх лет.

Важно понимать, что вне этих возрастных групп или после случайных незащищённых половых контактов анализы на ВПЧ сдавать нет смысла. Лечения от вируса не существует, а в 90% случаев он исчезает из организма самостоятельно в течение двух лет. Только у 10% женщин формируются хронические инфекции, которые могут привести к раку спустя несколько лет.

Что делать при положительном результате

Положительный анализ не означает, что у женщины уже есть рак. Это лишь сигнал: в клетках обнаружен ВПЧ высокого риска или выявлены изменения. Дальнейшие шаги зависят от сочетания результатов тестов:

  • ВПЧ положительный, цитология отрицательная. Скрининг повторяют через год. Если результат отрицательный, возвращаются к обычному графику.
  • ВПЧ отрицательный, цитология положительная. Назначают кольпоскопию и иногда биопсию. Если изменения не подтвердятся, контроль проводят через год.
  • Оба теста положительные. Врач направляет на расширенное обследование, включая биопсию. В редких случаях именно так выявляют рак на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Важные выводы

  • Сдавать анализ крови на ВПЧ бессмысленно — он не помогает определить риск развития рака.
  • Скрининг шейки матки — единственный эффективный способ своевременно выявить предраковые изменения.
  • Положительный результат теста — не приговор. Это лишь повод внимательнее отнестись к своему здоровью и пройти дополнительные исследования.

"Вирус есть у 80% активных в сексуальном плане людей. Иммунная система большинства справится с ним в течение пары лет", — напоминают специалисты.

Регулярная профилактика и грамотный скрининг позволяют вовремя остановить болезнь. Иногда именно такие простые обследования способны спасти жизнь.

