Средиземноморская диета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:59

Ваш обеденный стол может быть опаснее курения: ученые назвали тип питания, который провоцирует рак

Красное и переработанное мясо в большом количестве повышают риск рака — JNCI

Связь между повседневным питанием и риском развития онкологических заболеваний вновь оказалась в центре внимания ученых. Новые данные показывают, что опасность может скрываться не в отдельных продуктах, а в устойчивом стиле питания, который формируется годами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the National Cancer Institute.

Какой тип питания оказался наиболее рискованным

Американские ученые проанализировали данные большого числа взрослых, сопоставив особенности их рациона с состоянием здоровья. Особое внимание уделялось долгосрочным пищевым привычкам, а не кратковременным изменениям меню. В результате была выявлена четкая закономерность между характером питания и вероятностью развития онкологических заболеваний.

Повышенный риск зафиксирован у людей, рацион которых в основном состоит из переработанных продуктов. В эту группу вошли участники с избыточным потреблением красного и переработанного мяса, сладких напитков, а также продуктов, содержащих консерванты и многочисленные пищевые добавки. При этом в их питании отмечался выраженный дефицит овощей и фруктов.

Роль дефицита растительной пищи

Исследователи подчеркивают, что ключевым фактором является именно дисбаланс в рационе. Люди из группы повышенного риска получали недостаточное количество пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов, которые в основном содержатся в растительной пище. Отсутствие этих компонентов, по мнению авторов работы, может способствовать формированию условий для развития онкологических процессов.

В противоположность этому, более разнообразный рацион демонстрировал обратную тенденцию. Участники, в чьем меню регулярно присутствовали овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, имели более низкие показатели онкологических рисков. Ученые отмечают, что важен именно общий характер питания, а не исключение или добавление одного конкретного продукта.

Питание как часть образа жизни

В исследовании подчеркивается, что рацион следует рассматривать в комплексе с другими факторами образа жизни. Более низкая вероятность развития рака ассоциируется не только с качественным питанием, но и с физической активностью, отказом от курения и контролем массы тела. Все эти элементы усиливают положительный эффект друг друга.

Авторы работы указывают, что питание должно подбираться индивидуально, с учетом состояния здоровья и особенностей организма. Универсальных решений не существует, однако долгосрочное преобладание цельных и минимально обработанных продуктов рассматривается как более благоприятная стратегия для сохранения здоровья.

