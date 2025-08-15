Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kolforn is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:09

Основатель Nike бросает вызов раку: два миллиарда долларов на спасение жизней

Основатель Nike Фил Найт пожертвовал $2 млрд на борьбу с раком

Два миллиарда долларов — и это не инвестиция в бизнес, а вклад в спасение жизней. Именно столько пожертвовал основатель Nike Фил Найт вместе с супругой Пенни на борьбу с раком. Это крупнейшее разовое пожертвование учебному заведению за всю историю США, и его получателем стал Университет здравоохранения и науки Орегона, сообщает The Wall Street Journal.

Новый импульс в борьбе с онкологией

Институт рака Ната теперь обретет независимый статус, собственный совет управляющих и серьёзный бюджет для исследований. Руководить им вновь будет доктор Брайан Друкер — ученый, разработавший прорывной препарат от лейкемии иматиниб, который в начале 2000-х изменил прогноз для тысяч пациентов.

"Это уникальная возможность собрать под одной крышей лучших специалистов и двигаться в исследованиях быстрее, чем когда-либо", — заявил Друкер.

Возвращение лидера

Несколько лет назад Друкер покинул институт из-за разногласий по стратегическому курсу. Теперь, вернувшись, он сможет формировать собственную команду, привлекать международных экспертов и вести исследования без административных ограничений. Такой подход часто становится ключевым фактором для научных прорывов: в истории медицины немало примеров, когда именно автономия позволяла ученым действовать смелее.

Что изменится для пациентов

Часть средств направят на улучшение условий для больных. Каждый пациент получит персонального навигатора — специалиста, который поможет с организацией лечения, объяснит детали процедур и будет сопровождать на каждом этапе. По плану, в ближайшие пять лет центр увеличит пропускную способность в два раза, а врачи и исследователи смогут рассчитывать на более высокие зарплаты и расширенные ресурсы для работы.

