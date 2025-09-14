Куркума вместо таблеток: какие специи останавливают рост раковых клеток
Правильно подобранный рацион способен не только укрепить здоровье, но и снизить вероятность развития рака. Об этом рассказала эндокринолог Юлия Гущина, подчеркнув, что ключевую роль играет питание, влияющее на гормоны, обмен веществ и работу иммунитета.
Инсулин и лишний вес
По словам врача, одна из главных причин роста риска злокачественных опухолей связана с инсулинорезистентностью, возникающей при избытке сахара в рационе. Высокий уровень инсулина заставляет клетки организма слишком активно делиться, что создаёт благоприятные условия для развития опухолей.
Снизить уровень инсулина помогают овощи, ягоды и зелень. Дополнительную защиту обеспечивают специи — корица и куркума препятствуют повреждению клеток сахаром, уменьшая риск мутаций.
Гормональный баланс и пищеварение
Не меньшее значение имеет здоровье кишечника и отток желчи. Если эти процессы нарушены, организм хуже усваивает вещества, необходимые для синтеза гормонов, а это может повлиять на развитие опухолевых процессов.
"Продукты, улучшающие отток желчи: горечи — руккола, корень одуванчика, артишок, листья черемши, зеленый лук, репа, тыква, редька, семена льна, тыквенные семечки, грецкие орехи", — добавила эндокринолог Гущина.
Регулярное употребление таких продуктов помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, поддержать баланс гормонов и снизить нагрузку на печень.
Роль йода в профилактике
Отдельное внимание врач обратила на йододефицит. Недостаток этого микроэлемента способен нарушать работу щитовидной железы, отвечающей за обмен веществ и выработку гормонов. Нарушения в её функции могут спровоцировать процессы, связанные с ростом новообразований.
Для восполнения йода рекомендуется употреблять морскую капусту, морепродукты, хурму и шпинат. Эти продукты обеспечивают организм нужными микроэлементами и поддерживают работу эндокринной системы.
Иммунитет и воспаления
Слабая иммунная система и хронические воспалительные процессы также повышают риск онкологии.
Чтобы укрепить защитные силы организма, врач советует включать в рацион:
- Ягоды и цитрусовые — источник витамина С и антиоксидантов.
- Имбирь и чеснок — природные противовоспалительные средства.
- Мёд и грибы — поддерживают иммунные клетки и улучшают общее самочувствие.
Здоровое питание помогает контролировать уровень сахара, поддерживать гормональный баланс, обеспечивать организм необходимыми микроэлементами и укреплять иммунитет. Всё это снижает вероятность развития раковых заболеваний и позволяет организму лучше справляться с внешними и внутренними угрозами.
Три интересных факта
- Всемирная организация здравоохранения считает, что около 30-35% случаев онкологии связаны с неправильным питанием.
- Куркума содержит куркумин — вещество с доказанным противоопухолевым действием.
- Морская капуста богата не только йодом, но и альгинатами, которые помогают выводить токсины из организма.
