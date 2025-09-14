Куркума вместо таблеток: какие специи останавливают рост раковых клеток

Правильно подобранный рацион способен не только укрепить здоровье, но и снизить вероятность развития рака. Об этом рассказала эндокринолог Юлия Гущина, подчеркнув, что ключевую роль играет питание, влияющее на гормоны, обмен веществ и работу иммунитета.

Инсулин и лишний вес

По словам врача, одна из главных причин роста риска злокачественных опухолей связана с инсулинорезистентностью, возникающей при избытке сахара в рационе. Высокий уровень инсулина заставляет клетки организма слишком активно делиться, что создаёт благоприятные условия для развития опухолей.

Снизить уровень инсулина помогают овощи, ягоды и зелень. Дополнительную защиту обеспечивают специи — корица и куркума препятствуют повреждению клеток сахаром, уменьшая риск мутаций.

Гормональный баланс и пищеварение

Не меньшее значение имеет здоровье кишечника и отток желчи. Если эти процессы нарушены, организм хуже усваивает вещества, необходимые для синтеза гормонов, а это может повлиять на развитие опухолевых процессов.

"Продукты, улучшающие отток желчи: горечи — руккола, корень одуванчика, артишок, листья черемши, зеленый лук, репа, тыква, редька, семена льна, тыквенные семечки, грецкие орехи", — добавила эндокринолог Гущина.

Регулярное употребление таких продуктов помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, поддержать баланс гормонов и снизить нагрузку на печень.

Роль йода в профилактике

Отдельное внимание врач обратила на йододефицит. Недостаток этого микроэлемента способен нарушать работу щитовидной железы, отвечающей за обмен веществ и выработку гормонов. Нарушения в её функции могут спровоцировать процессы, связанные с ростом новообразований.

Для восполнения йода рекомендуется употреблять морскую капусту, морепродукты, хурму и шпинат. Эти продукты обеспечивают организм нужными микроэлементами и поддерживают работу эндокринной системы.

Иммунитет и воспаления

Слабая иммунная система и хронические воспалительные процессы также повышают риск онкологии.

Чтобы укрепить защитные силы организма, врач советует включать в рацион:

Ягоды и цитрусовые — источник витамина С и антиоксидантов.

Имбирь и чеснок — природные противовоспалительные средства.

Мёд и грибы — поддерживают иммунные клетки и улучшают общее самочувствие.

Здоровое питание помогает контролировать уровень сахара, поддерживать гормональный баланс, обеспечивать организм необходимыми микроэлементами и укреплять иммунитет. Всё это снижает вероятность развития раковых заболеваний и позволяет организму лучше справляться с внешними и внутренними угрозами.

