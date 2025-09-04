Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:04

Жить в ожидании диагноза: как страх рака ломает жизнь

Онколог посоветовала обращаться к психотерапевту при страхе заболеть раком

Паническая боязнь заболеть раком называется канцерофобией. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала врач-онколог компании "СберЗдоровье" Суна Исакова.

Причины возникновения

По словам специалиста, развитие канцерофобии может быть связано с:

  • личным опытом лечения онкологического заболевания;

  • случаями рака среди родственников и близких;

  • повышенной тревожностью и склонностью к страхам.

"Человек с канцерофобией может тратить много времени на изучение информации в интернете, искать у себя схожие симптомы и часто посещать врача, общение с которым дает временное успокоение", — отметила Исакова.

Как проявляется страх

  • регулярные обследования без медицинских показаний;

  • постоянный поиск признаков болезни;

  • в ряде случаев — наоборот, отказ от визита в больницу даже при реальной необходимости.

Канцерофобия может привести к тяжёлым последствиям: паническим атакам, депрессии, социальной изоляции и проблемам со сном.

Что делать при подозрении на канцерофобию

Если обследование у онколога не выявило патологий, врач советует обратиться к психотерапевту. Возможные методы лечения:

  • медикаментозная терапия;

  • когнитивно-поведенческая терапия;

  • при необходимости — их сочетание.

Итог

  • Канцерофобия — это иррациональный страх заболеть раком.

  • Она может возникать на фоне личного опыта или тревожности.

  • Своевременное обращение к психотерапевту помогает предотвратить осложнения.

