Жить в ожидании диагноза: как страх рака ломает жизнь
Паническая боязнь заболеть раком называется канцерофобией. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала врач-онколог компании "СберЗдоровье" Суна Исакова.
Причины возникновения
По словам специалиста, развитие канцерофобии может быть связано с:
-
личным опытом лечения онкологического заболевания;
-
случаями рака среди родственников и близких;
-
повышенной тревожностью и склонностью к страхам.
"Человек с канцерофобией может тратить много времени на изучение информации в интернете, искать у себя схожие симптомы и часто посещать врача, общение с которым дает временное успокоение", — отметила Исакова.
Как проявляется страх
-
регулярные обследования без медицинских показаний;
-
постоянный поиск признаков болезни;
-
в ряде случаев — наоборот, отказ от визита в больницу даже при реальной необходимости.
Канцерофобия может привести к тяжёлым последствиям: паническим атакам, депрессии, социальной изоляции и проблемам со сном.
Что делать при подозрении на канцерофобию
Если обследование у онколога не выявило патологий, врач советует обратиться к психотерапевту. Возможные методы лечения:
-
медикаментозная терапия;
-
когнитивно-поведенческая терапия;
-
при необходимости — их сочетание.
Итог
-
Канцерофобия — это иррациональный страх заболеть раком.
-
Она может возникать на фоне личного опыта или тревожности.
-
Своевременное обращение к психотерапевту помогает предотвратить осложнения.
