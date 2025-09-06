Онкология в России: какие секреты скрываются за ростом ранней диагностики

Онкологические заболевания сохраняют ведущие позиции среди глобальных медицинских проблем, и в ближайшие десятилетия ситуация вряд ли изменится. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления на VI Международном форуме "Инновационная онкология".

Масштабы проблемы

По словам министра, только за прошлый год в России было выявлено 715 тысяч новых случаев рака, а общее число пациентов, состоящих на учёте у онкологов, превысило 4,4 миллиона человек.

"Согласно прогнозу экспертов в здравоохранении, количество заболевших онкологическими заболеваниями во всём мире к 2050 году возрастёт до 35 млн случаев, а смертность — до 18,5 млн регистрируемых случаев и прирост составит 90%", — отметил Михаил Мурашко.

Эти цифры подтверждают, что онкология останется одной из главных задач для медицины будущего.

Положительные изменения в России

Несмотря на серьёзность вызова, в России отмечается положительная динамика. Впервые в истории более 61,5% злокачественных новообразований выявляются на ранних стадиях. Такой результат стал возможен благодаря активному развитию программ скрининга и профилактики.

Кроме того, был зафиксирован исторический минимум одногодичной летальности - снижение составило 22%. Это означает, что всё больше пациентов продолжают жить дольше после постановки диагноза.

Отдельно министр подчеркнул ещё один важный показатель: на 10,5% увеличилась доля пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением более пяти лет. Это говорит о росте эффективности российской онкологической службы и качестве оказываемой медицинской помощи.

Взгляд в будущее

По мнению экспертов, рост заболеваемости во всём мире будет связан с увеличением продолжительности жизни населения, урбанизацией и влиянием факторов риска — от курения и неправильного питания до экологической нагрузки.

Россия, в свою очередь, продолжает развивать онкологическую службу: внедряются новые диагностические технологии, расширяется доступ к современным лекарственным препаратам, формируется сеть центров высокотехнологичной помощи.

Три интересных факта