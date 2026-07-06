Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Седина
Седина
© freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:45

Седина в волосах может потемнеть: наука изучает эффект одной из терапий

Иммунотерапия онкологических заболеваний не является методом лечения седины, однако механизмы воздействия таких препаратов на организм могут стать основой для будущих открытий в трихологии. Об этом рассказал NewsInfo эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

Ранее в медиаполе распространились сообщения о том, что ученые из университета Алабамы нашли способ обратить седину вспять. В частности, издание New York Post опубликовало материал, согласно которому американские специалисты выдвинули теорию о способности препаратов для иммунотерапии восстанавливать естественный пигмент волос.

Подобные связи между биохимией организма и цветом волос давно изучаются научным сообществом.

Ткачев пояснил, что препараты, о которых идет речь, предназначены для борьбы с опухолевыми процессами. Поскольку эти лекарства обладают серьезным списком побочных эффектов, их применение исключительно ради возвращения цвета волос в настоящее время невозможно.

"Иммунотерапия не является методом лечения седины, поскольку препараты достаточно серьезные, с массой возможных побочных эффектов, их нельзя применять для лечения седины. Но в качестве основы для дальнейших разработок можно рассматривать", — отметил Ткачев.

Специалист уточнил, что тирозинкиназа — это фермент, участвующий во многих реакциях, включая рост опухолей и пигментацию волос. Исследования показывают, что у пяти-десяти процентов пациентов, проходящих противоопухолевое лечение, наблюдается восстановление пигментации. Это происходит из-за сложного взаимодействия между клетками меланоцитами и аминокислотой тирозином.

"Реакции довольно сложные. Это не является слухами или домыслами, это научный факт", — пояснил эксперт.

По словам врача, работа над поиском точечных методов воздействия на данные ферменты может позволить избежать нежелательных побочных эффектов, что в будущем поможет понять, как остановить раннее поседение. Важно помнить, что даже при поиске новых процедур, базовое здоровье фолликулов зависит от сбалансированного питания. Кроме того, на состояние шевелюры влияют внешние факторы — например, неправильное сочетание моющих средств и температуры воды при уходе, а также высокий уровень хронического стресса.

Читайте также

Проверено экспертом: Косметолог Анастасия Шевелева, Косметолог Марина Кравцова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сальмонеллез летом цепляется быстрее: эти привычки могут отправить на больничную койку 29.06.2026 в 16:49

Биолог Михаил Супотницкий пояснил NewsInfo, какие скрытые угрозы для здоровья несет летний сезон.

Читать полностью » Давление поднялось без нагрузки: какие цифры на тонометре должны насторожить 26.06.2026 в 14:28

Кардиолог Андрей Кондрахин назвал NewsInfo пределы артериального давления у здорового человека.

Читать полностью » Алкоголь среди молодежи вышел из моды не полностью: рынок заметил тревожную подмену 26.06.2026 в 13:19

Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский назвал NewsInfo данные о снижении употребления спиртного среди молодежи иллюзией.

Читать полностью » Газировка в детстве запускает опасную привычку: вот чем потом расплачивается организм 25.06.2026 в 16:40

Диетолог Анжелика Дюваль объяснила NewsInfo, как связаны сладкие напитки в рационе детей и гипертония во взрослом возрасте.

Читать полностью » Компьютер забирает здоровье тихо: вот что выдает опасную перегрузку 24.06.2026 в 13:27

Психотерапевт Лариса Никитина назвала NewsInfo ежедневное сидение за компьютером как негативно влияющее на физическое и ментальное здоровье.

Читать полностью » Черный чай пьют для пользы, а получают проблемы: кому напиток лучше заменить 23.06.2026 в 12:17

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала NewsInfo, кому нежелательно пить черный чай.

Читать полностью » Популярные средства для похудения обещают чудо: итог может неприятно удивить 23.06.2026 в 10:22

Эндокринолог Наталья Балашова объяснила NewsInfo, почему погоня за быстрой стройностью с помощью медикаментов оборачивается для многих пациентов серьезными проблемами со здоровьем.

Читать полностью » Скорая мчится на вызов, но упирается в старую беду: эти задержки могут стоить здоровья 22.06.2026 в 13:43

Эксперт по медицине Алексей Антипенко назвал NewsInfo плюсы предлагаемой системы мониторинга за соблюдением нормативов прибытия "Скорой помощи".

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сорняки больше не летят в мусор: как превратить крапиву в пользу для урожая
Садоводство
Белое облако над грядками: как распознать белокрылку и не дать ей уничтожить урожай
Еда
Увлечение белком в еде набирает обороты: организм может дорого заплатить за эту одержимость
Наука
Парк Юрского периода откладывается: вот где сломалась идея клонирования мамонта
Авто и мото
Рывки и потеря тяги: что делать, если машина "заболела" сразу после визита на АЗС
Общество
Благодарность за полвека вместе: для супругов готовят особую выплату
Спорт и фитнес
Тренировка при плюс 30 требует другого правила: вот каким должен быть пульс
Питомцы
Витамины для собак и кошек покупают без раздумий: когда это помогает, а когда приведет в клинику
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet