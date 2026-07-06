Седина в волосах может потемнеть: наука изучает эффект одной из терапий

Иммунотерапия онкологических заболеваний не является методом лечения седины, однако механизмы воздействия таких препаратов на организм могут стать основой для будущих открытий в трихологии. Об этом рассказал NewsInfo эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

Ранее в медиаполе распространились сообщения о том, что ученые из университета Алабамы нашли способ обратить седину вспять. В частности, издание New York Post опубликовало материал, согласно которому американские специалисты выдвинули теорию о способности препаратов для иммунотерапии восстанавливать естественный пигмент волос.

Подобные связи между биохимией организма и цветом волос давно изучаются научным сообществом.

Ткачев пояснил, что препараты, о которых идет речь, предназначены для борьбы с опухолевыми процессами. Поскольку эти лекарства обладают серьезным списком побочных эффектов, их применение исключительно ради возвращения цвета волос в настоящее время невозможно.

"Иммунотерапия не является методом лечения седины, поскольку препараты достаточно серьезные, с массой возможных побочных эффектов, их нельзя применять для лечения седины. Но в качестве основы для дальнейших разработок можно рассматривать", — отметил Ткачев.

Специалист уточнил, что тирозинкиназа — это фермент, участвующий во многих реакциях, включая рост опухолей и пигментацию волос. Исследования показывают, что у пяти-десяти процентов пациентов, проходящих противоопухолевое лечение, наблюдается восстановление пигментации. Это происходит из-за сложного взаимодействия между клетками меланоцитами и аминокислотой тирозином.

"Реакции довольно сложные. Это не является слухами или домыслами, это научный факт", — пояснил эксперт.

По словам врача, работа над поиском точечных методов воздействия на данные ферменты может позволить избежать нежелательных побочных эффектов, что в будущем поможет понять, как остановить раннее поседение. Важно помнить, что даже при поиске новых процедур, базовое здоровье фолликулов зависит от сбалансированного питания. Кроме того, на состояние шевелюры влияют внешние факторы — например, неправильное сочетание моющих средств и температуры воды при уходе, а также высокий уровень хронического стресса.

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