Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лекарство против рака
Лекарство против рака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Рак не мутирует, а вспоминает: исследователи объяснили его живучесть

CRG: рак использует эмбриональные механизмы для роста опухолей

Рак продолжает оставаться одной из самых загадочных и трудноизлечимых болезней XXI века. Учёные давно знают, что опухолевые клетки способны "включать" спящие эмбриональные гены, но недавнее исследование показало нечто ещё более удивительное: они не только возвращаются к древним генетическим программам, но и используют белки, меняющие смысл этих программ. Такое открытие помогает понять, почему злокачественные опухоли растут с такой скоростью и почему их так сложно остановить.

Как рак перехватывает механизмы развития

Команда из Центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне совместно с учёными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснила, что опухолевые клетки берут под контроль молекулярные инструменты, используемые только в эмбриональном развитии. Эти белки, называемые факторами сплайсинга, управляют тем, как клетка "читает" гены и какие белки производит.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nucleic Acids Research, показывают, что изменения в работе сплайсинга позволяют клетке перейти в состояние, похожее на эмбриональное — гибкое, быстро делящееся и практически неуязвимое.

"Рак не создаёт ничего нового. Он просто повторно использует генетические программы, которые клетки применяли на ранних стадиях развития", — пояснил ведущий автор исследования, профессор Микель Англада-Жиротто.

Возврат к началу жизни

Эта стратегия, называемая перепрограммированием развития, делает раковые клетки похожими на стволовые — они приобретают пластичность и способность к бесконечному делению. В норме такие механизмы действуют только у эмбрионов, где каждая клетка способна превратиться в любую другую. Но в зрелом организме подобная активность — путь к хаосу.

Рак словно возвращает клетки в их "юное" состояние, но использует это не ради развития, а ради выживания. В условиях нехватки кислорода, питательных веществ и постоянного давления со стороны иммунной системы такие клетки вырабатывают удивительную устойчивость. Это и делает их опасными: они быстро адаптируются и почти не поддаются терапии.

Факторы сплайсинга: управление языком генов

Сплайсинг — важнейший процесс, который определяет, как из гена формируется РНК и какие белки она создаёт. Белки-редакторы, или факторы сплайсинга, вырезают лишние участки и комбинируют нужные, создавая разные варианты одного белка. Это позволяет клеткам гибко реагировать на изменения среды.

В здоровом организме всё это строго регулируется. Но при раке система выходит из-под контроля. Опухолевые клетки "воскрешают" сплайсинг-факторы, активные только в эмбриональный период, тем самым искажая нормальные сигналы. В результате клетка начинает производить белки, стимулирующие рост и миграцию, а также подавляющие программы гибели.

"Модификация факторов сплайсинга равносильна переписыванию языка, используемого клеткой для понимания собственного генома", — отметил доцент Самуэль Миравет Верде из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Это не мутация ДНК, а изменение того, как гены интерпретируются. Если представить геном как "жёсткий диск", то рак вмешивается не в его содержимое, а в программное обеспечение, управляющее считыванием данных.

Роль MYC — гена-катализатора

Ключевым элементом этой системы оказался онкоген MYC — известный регулятор, отвечающий за рост и обмен веществ. Учёные выяснили, что MYC воздействует на целую группу сплайсинг-факторов, называемых "инициаторами". Их активация запускает цепную реакцию, полностью перестраивающую работу клеточного "редактора".

Даже одно включение MYC способно вызвать лавину изменений — сеть сплайсинга расстраивается, а клетка теряет контроль над делением. Она всё ещё "здорова" на уровне ДНК, но её поведение становится агрессивным, что делает процесс особенно опасным и незаметным.

"Активации MYC, даже одной, может быть достаточно, чтобы запустить эффект домино в сети редакторов генов", — добавил Микель Англада-Жиротто.

Таким образом, рак нередко развивается не из-за мутаций, а из-за нарушений в системе регуляции. Это делает его особенно сложным для диагностики: внешне клетка выглядит обычной, но внутри неё уже идёт тихая революция.

Искусственный интеллект против опухолей

Чтобы разобраться в этой сложной сети взаимодействий, исследователи CRG создали алгоритм искусственного интеллекта. Он анализирует транскриптомные данные — миллионы записей о том, какие гены активны — и определяет, какие сплайсинг-факторы задействованы. Такой подход позволяет выявлять ранние изменения, ещё до появления первых симптомов болезни.

Эта технология может стать новым инструментом ранней диагностики. По словам авторов, она способна определять признаки "перепрограммирования" задолго до того, как рак проявит себя на уровне тканей. Это значит, что в будущем врачи смогут обнаруживать опухоли на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Новый взгляд на лечение

Учёные отмечают, что вмешательство в систему сплайсинга может стать точкой приложения новых препаратов. Если одна ошибка запускает каскад нарушений, то воздействие на ключевой фактор способно вызвать обратный эффект — восстановить баланс и замедлить рост опухоли.

"Мы больше воздействуем не на саму клетку, а на то, как она понимает свои собственные инструкции", — подчеркнул директор CRG Луис Серрано.

Такой подход отличается от традиционной химиотерапии, которая уничтожает все быстро делящиеся клетки подряд. В новом случае речь идёт о мягком "переписывании" клеточного языка, что делает терапию менее токсичной и снижает риск развития устойчивости.

Возможности будущего

Результаты исследования открывают новое направление в онкологии — функциональную терапию, воздействующую не на ДНК, а на её интерпретацию. Это принципиально иной взгляд на природу рака: болезнь рассматривается не как случайность, а как нарушение древних биологических программ, которые организм больше не способен контролировать.

Понимание того, как именно опухолевые клетки используют эти программы, может изменить подход к лечению и диагностике множества видов рака. Возможно, в ближайшие годы мы научимся не просто бороться с опухолью, а возвращать её клетки в нормальное состояние, переписывая их "язык жизни".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

41 000 лет назад ослабление магнитного поля Земли повлияло на эволюцию человечества вчера в 21:12
Катастрофа, изменившая ход эволюции: как геомагнитная аномалия сделала нас такими, какие мы есть

Около 41 тысяч лет назад Земля потеряла свой магнитный щит, и человечество оказалось лицом к лицу с космосом. Как это изменило ход эволюции Homo sapiens?

Читать полностью » NLD: в Германии обнаружен римский клад из 450 монет I века н.э. вчера в 21:08
450 римских монет под носом у всех: как деревенский житель стал героем археологии

В Нижней Саксонии найден один из крупнейших римских кладов Северной Европы. Что расскажет серебро о торговле и тайнах Рима за пределами империи?

Читать полностью » Маккиллоп: в лагуне Белиза обнаружена древняя солеварня цивилизации майя вчера в 20:06
Древние майя опередили время: их солеварня работала по технологии, которую используют до сих пор

Под водой в лагуне Белиза археологи нашли солеварню майя — место, где добывали "белое золото" древнего мира. Что рассказала находка о жизни и торговле майя?

Читать полностью » Рудж: в кратерах Марса найдены слои льда, сохранившиеся миллионы лет вчера в 20:02
Кратеры Марса хранят секреты древних океанов — и это может помочь будущим колонистам

В кратерах Марса скрываются ледяные архивы, хранящие тайну прошлых эпох. Что они расскажут о климате Красной планеты — и как помогут людям на Земле?

Читать полностью » Научно-исследовательское судно подняло образцы ценных металлов с глубины 2 км вчера в 19:59
Морское дно раскрыло секрет: там нашли металлы, без которых не будет электромобилей

Российские и китайские учёные нашли в северной части Тихого океана уникальные залежи металлов, необходимых для технологий будущего. Что это значит для науки и энергетики?

Читать полностью » NASA: космический аппарат New Horizons обнаружил на Плутоне признаки действующих ледяных вулканов вчера в 19:55
Ледяные горы Плутона скрывают тайну: там происходит то, чего не должно быть

Учёные нашли новые доказательства того, что под ледяной поверхностью Плутона может скрываться источник тепла. Что это значит для будущих миссий?

Читать полностью » Густафссон: в Финляндии обнаружили следы жизни в кратере, образовавшемся после падения астероида вчера в 18:50
Удар астероида — и жизнь расцвела: невероятное открытие в древнем кратере Лаппаярви

Учёные доказали: падение астероида не всегда конец. В кратере Лаппаярви спустя миллионы лет после удара зародилась жизнь — и это открытие меняет наше представление о Марсе.

Читать полностью » Феличеантонио: механизм действия GLP-1 помог в лечении алкогольной зависимости вчера в 18:47
Тяга к алкоголю исчезает сама: учёные нашли неожиданный способ борьбы с зависимостью

Учёные обнаружили, что препараты Ozempic и Wegovy способны снижать тягу к алкоголю, влияя на скорость его всасывания и работу центра удовольствия в мозге.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Renault Logan и Kia Spectra признаны самыми надёжными автомобилями на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Питомцы
Нумеролог: число рождения влияет на то, какая собака станет идеальным спутником
Еда
Шеф-повар: в Европе морковный торт появился как замена дорогому сахару
Спорт и фитнес
Педагог по йоге Петрова: слушать тело — значит заботиться о психике
Садоводство
Самодельная почвенная смесь с перлитом и компостом улучшает аэрацию и спасает корни от гнили
Красота и здоровье
Врач Сара Матис рассказала, как вечерние прогулки после 50 лет укрепляют сердце и сосуды
Дом
Эксперты рассказали, как бахилы помогают в уборке, уходе и хранении вещей
Спорт и фитнес
Пульс при пробежке: врачи назвали норму 114–133 ударов в минуту для начинающих
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet