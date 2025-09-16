Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина страдает от кошмарного сна
Мужчина страдает от кошмарного сна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:21

Под давлением рака: как физический стресс меняет клетки и делает их неуязвимыми

Учёные из Лондона и Нью-Йорка выяснили, что давление тканей усиливает агрессивность раковых клеток

Раковые клетки не только подстраиваются под химические сигналы организма, но и реагируют на механическое давление вокруг себя. Новое исследование показало, что физический стресс способен запускать у них опасные программы инвазии, меняя эпигенетику и повышая устойчивость к лечению.

Как давление меняет судьбу клетки

Долгое время считалось, что эпигенетические сдвиги в опухолях возникают в основном под действием химических процессов внутри клеток — метилирования ДНК, модификаций гистонов и других механизмов. Но работы исследователей из Лондона и Нью-Йорка показали: даже физическая теснота может заставить опухолевые клетки перестроить свою геномную архитектуру.

Когда клетки оказываются в условиях давления, они перестают активно делиться и переключаются на программу "инвазии" — готовятся к миграции и вторжению в окружающие ткани.

HMGB2 — ключевой игрок

Центральную роль в этой трансформации играет белок HMGB2. Он способен изгибать ДНК и менять упаковку хроматина. При механическом стрессе HMGB2 связывается с геномными участками, связанными с инвазивным поведением, открывая их для экспрессии. Так клетки становятся менее уязвимыми для терапии, направленной на быстро делящиеся опухоли.

Внутренний каркас и защита ядра

Под давлением опухолевые клетки не только меняют экспрессию генов, но и перестраивают свой цитоскелет. Они формируют своеобразный щит вокруг ядра, используя комплекс LINC, который соединяет клеточный каркас с ядерной оболочкой. Это помогает защитить ДНК от повреждений при физическом сжатии.

"Раковые клетки могут быстро переключаться между различными состояниями, в зависимости от сигналов в их окружении", — отметил профессор Ричард Уайт.

Такое переключение делает опухоль особенно трудной целью: препараты, рассчитанные на активное деление клеток, не затрагивают более устойчивые и агрессивные формы.

Плюсы и минусы

Плюсы открытия

Минусы для терапии

Новое понимание роли механических сил в опухолях

Усложнение лечения: клетки легко меняют состояние

Возможность разработки таргетных методов против HMGB2

Повышение лекарственной устойчивости

Подтверждение важности микроокружения опухоли

Инвазивные клетки труднее обнаружить

Сравнение состояний клеток

Состояние

Характеристика

Уязвимость для терапии

Пролиферативное

Быстрое деление, рост опухоли

Эффективны цитостатики и радиация

Инвазивное

Миграция, проникновение в ткани, устойчивость

Слабо реагирует на стандартные методы

Советы шаг за шагом

  1. При разработке новых препаратов учитывать не только генетику, но и механическое окружение опухоли.
  2. Использовать ингибиторы белков, подобных HMGB2, чтобы блокировать переход в инвазивное состояние.
  3. Разрабатывать методы диагностики, выявляющие именно "стрессовые" формы клеток.

Мифы и правда

  • Миф: Опухоли развиваются только из-за генетических мутаций.
  • Правда: Эпигенетика и механические факторы играют не меньшую роль.
  • Миф: Давление тканей не влияет на рак.
  • Правда: Физический стресс способен менять программу клеток и усиливать их агрессивность.

FAQ

Как выбрать стратегию лечения?
Онкологи должны учитывать не только скорость роста опухоли, но и признаки инвазии.

Сколько стоит новое лечение?
Технологии на основе ингибиторов HMGB2 пока на стадии исследований, но в будущем могут стать частью стандартной терапии.

Что лучше: воздействовать на генетику или на эпигенетику?
Оптимально комбинировать методы, чтобы блокировать и деление, и переход в агрессивные формы.

Исторический контекст

Еще в 70-х годах XX века исследователи предполагали, что механические силы могут влиять на клетки. Однако доказательства их роли в онкологии появились только с развитием микроскопии и молекулярных методов в XXI веке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Лечение ориентируется только на делящиеся клетки.
  • Последствие: Инвазивные формы остаются живыми и приводят к рецидивам.
  • Альтернатива: Терапия, учитывающая механические сигналы и блокирующая HMGB2.

Интересные факты

  1. Рыбки данио, на которых проводились исследования, давно стали моделью для изучения рака благодаря прозрачным тканям.
  2. HMGB2 не только связан с раком, но и участвует в регуляции старения клеток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бизнес-психолог Бережной объяснил, как тревогу можно использовать во благо вчера в 23:27

Тревога может быть вашим союзником: как использовать её во благо

Бизнес-психолог рассказал, как правильно работать с тревожностью и превратить её из источника проблем в ресурс для личного роста.

Читать полностью » Семена чиа содержат в 2 раза больше кальция, чем лён вчера в 17:21

Храните неправильно — и суперфуд превращается в яд: главные ошибки с семенами чиа и льна

Два суперфуда, которые борются за место на вашей кухне. Узнайте, чем отличаются чиа и лен, и какой продукт подойдёт именно вам.

Читать полностью » Невролог Судхир Кумар: раннее питание с 8:00 до 16:00 даёт больше метаболических преимуществ вчера в 17:06

Пропуск завтрака или ужина: какой выбор тайно меняет метаболизм

Исследование показало: пропуск ужина в рамках схемы 16:8 может значительно улучшить здоровье. Узнайте, какие еще аспекты важны для вас!

Читать полностью » Генетика и гормоны признаны главными причинами возрастной алопеции у мужчин и женщин вчера в 16:05

Витамины, которые реально работают при выпадении волос: список без лишних обещаний

Волосы с возрастом меняются, но есть способы сохранить их красоту и здоровье. Узнайте, что реально помогает, а что лишь миф.

Читать полностью » Нутрициолог Юлия Шарапова: дефицит железа приводит к выпадению волос и тусклости кожи вчера в 16:03

Волосы ломаются, кожа сохнет: чаще всего виновата тарелка, а не погода

Узнайте, какие 5 ключевых продуктов подарят вашей коже и волосам здоровье и сияние. Правильное питание — залог красоты. Откройте для себя секреты здоровья.

Читать полностью » Невролог Пётр Соков: первые признаки проблем с позвоночником проявляются тянущей болью вчера в 15:59

Боль в спине умеет молчать годами: когда "тянущее чувство" становится приговором для позвоночника

Боль в спине может сигнализировать о серьёзных проблемах. Невролог Пётр Соков делится важной информацией и простым тестом на здоровье позвоночника.

Читать полностью » ВОЗ: жёсткие диеты приводят к возврату веса, сбалансированное питание эффективнее вчера в 15:32

Худеют не те, кто меньше ест: неожиданный секрет долгосрочного результата

Быстрые диеты редко работают надолго. Узнайте, как простые шаги и баланс помогут сбросить вес без жёстких ограничений и вернуть контроль над привычками.

Читать полностью » История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение вчера в 14:37

Не держите это на кухне: простой предмет, который может спасти жизнь при травме

Как правильно действовать при ожогах, переломах и кровотечениях? Эксперты раскрывают алгоритмы первой помощи, которые спасают жизни. Избегайте опасных ошибок!

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриные ножки в соево-медовом соусе получаются хрустящими
Спорт и фитнес

Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса
Культура и шоу-бизнес

В Париже из Национального музея естественной истории похитили золотые самородки на 600 тысяч евро
Дом

Специалисты по безопасности: отсутствие освещения у входа делает жильё уязвимым для взлома
Еда

Специалисты объяснили, что такое резистентный крахмал и чем он полезен для кишечника
Авто и мото

Алкотестер показал опьянение у трезвого водителя: параметры влияния по данным ГИБДД
Спорт и фитнес

Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела
Туризм

Турагентства не опасаются ухода клиентов из-за запуска WB Travel — обсуждение в ТурДоме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet