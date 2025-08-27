Сердце не выдерживает: что скрывает быстрый пульс у онкопациентов

Можно ли учащённый пульс быть признаком серьёзных проблем, если у человека есть рак? Ответ не так однозначен, как может показаться. В большинстве случаев волноваться не стоит, но бывают ситуации, когда срочная медицинская помощь необходима. Разберёмся, когда тревога оправдана.

Как понять, что пульс действительно быстрый

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) определяет нормальный пульс в состоянии покоя как 60-100 ударов в минуту. Если он превышает эти значения, говорят о тахикардии. Но важно учитывать возраст, физическую форму и общее состояние организма.

Гематолог-онколог доктор Саро Армениан из медицинского центра City of Hope подчёркивает:

"Чаще всего учащённый пульс связан вовсе не с онкологией или её лечением".

Причинами могут быть банальные факторы: высокая температура, обезвоживание, проблемы с щитовидной железой, приём определённых лекарств или даже употребление наркотических веществ. Как только устраняется источник проблемы — температура спадает или организм получает жидкость — пульс обычно возвращается к норме.

Когда стоит обратиться к врачу

Есть два момента, на которые специалисты советуют обращать внимание:

Длительность тахикардии. Если повышенный пульс держится часами или даже днями, стоит обсудить это с врачом.

Сопутствующие симптомы. Одышка, боль в груди, головокружение и обмороки могут указывать на сердечные осложнения. Национальная медицинская библиотека США отмечает, что такие признаки могут быть симптомами инфаркта, и в этом случае нужно срочно вызывать скорую.

Лечение рака и сердце

Отдельный вопрос — может ли сама терапия провоцировать учащённый пульс. По словам доктора Армениана, напрямую — редко. Но есть препараты и методы, которые повреждают сердечную мышцу, из-за чего сердце работает хуже и реагирует учащённым ритмом.

К ним относятся:

химиотерапия с применением антрациклинов,

препарат трастузумаб,

лучевая терапия, затрагивающая область сердца.

Риск зависит от дозировки, количества курсов и наличия других факторов — высокого давления, диабета, курения или повышенного холестерина.

Что важно помнить выжившим после рака

Доктор Армениан советует:

"Пациенты должны знать, какие препараты и процедуры им назначали, и понимать их возможное влияние на сердце не только во время лечения, но и годы спустя".

Если риск осложнений высок, врачи рекомендуют регулярно проходить обследования и не откладывать визит при первых тревожных признаках — даже если это просто учащённый пульс.