Голливудский ветеран удивил всех: почему Дензел Вашингтон не боится быть "отменённым"
Культура отмены, пожалуй, одно из самых обсуждаемых явлений последних лет. Но что, если одному из самых уважаемых актеров Голливуда это попросту безразлично? Дензел Вашингтон, 70-летний обладатель премии "Оскар", дал понять: мнение толпы для него не играет решающей роли.
Интервью с неожиданным поворотом
В беседе с изданием Complex News, посвящённой выходу нового проекта Спайка Ли "Самый высокий и самый низкий" (Highest 2 Lowest), Дензел внезапно ушёл от разговора о фильме и заговорил о культуре отмены. Именно эта тема вызвала оживление в студии.
"Что это значит — быть отмененным?", — задал он прямой вопрос интервьюеру.
Журналистка объяснила, что речь идёт о потере общественной поддержки. Но реакция актёра оказалась совсем не такой, какую можно было бы ожидать.
"Да кого это волнует? Что изначально делает общественную поддержку столь необходимой и важной?" — ответил Вашингтон.
Подписчики как "валюта"
На уточнение журналистки о том, что сегодня "подписчики — это валюта", Дензел отреагировал жёстко и с долей иронии.
"Мне все равно, кто на кого подписан. Вы не можете вести и быть ведомым одновременно, и вы не можете следовать и руководить одновременно. Я ни за кем не следую. Я следую за небесным духом. Я следую за Богом, а не за человеком. Я верю в Бога. Я надеюсь на человека, но оглянись вокруг — все складывается не так хорошо", — подчеркнул актёр.
Немного философии и юмора
Вашингтон не только высказался о проблеме, но и добавил философский оттенок: он дал понять, что ориентируется на духовные ценности, а не на одобрение аудитории. И в завершение он не удержался от шутки, обыграв зависимость современного общества от соцсетей.
"Вас не могут отменить, если вы не зарегистрировались в соцсетях. Не регистрируйтесь", — сказал он с улыбкой.
