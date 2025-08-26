Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:23

Одно растение — и сад оживает: настурция притягивает опылителей со всего округа

Эксперт Риз Роббинс рассказал, как правильно выращивать настурцию иноземную

Кто сказал, что жёлтые цветы скучны? Настурция иноземная (Tropaeolum peregrinum) опровергает это предубеждение. Её яркие лепестки действительно напоминают перья канарейки, а форма цветов с ажурными "крылышками" делает её похожей на маленьких экзотических птиц. К тому же растение не только украшает сад, но и привлекает пчёл, бабочек и даже перелётных колибри, что делает его настоящим магнитом для опылителей.

Особенности и преимущества

Настурция иноземная — быстрорастущий однолетник, идеально подходящий для украшения стен, решёток, пергол или контейнеров. В тёплых зонах (10 и выше) её можно выращивать как многолетник, но в более холодных регионах её выращивают ежегодно. Она любит солнечные места, но вполне переносит полутень, а главное — не требует чрезмерного ухода.

Это растение прекрасно смотрится не только в саду, но и в подвесных кашпо: его длинные ниспадающие стебли образуют живой водопад из жёлтых цветов.

Как правильно посадить и ухаживать

Эксперт Риз Роббинс советует сеять семена за 4-6 недель до последних заморозков или сразу в открытый грунт после прогрева почвы. Чтобы ускорить всходы, семена можно замочить в тёплой воде на ночь. Настурция иноземная любит плодородную, хорошо дренированную почву, регулярный полив и лёгкую мульчу.

При подкормке стоит избегать удобрений с высоким содержанием азота: они стимулируют рост листьев в ущерб цветению. Лучше использовать органические удобрения с калием, чтобы поддержать обильное формирование бутонов.

Советы по уходу

  • Полив: поддерживайте почву слегка влажной, но не допускайте застоя воды.
  • Освещение: выбирайте солнечные или слегка притенённые участки.
  • Обрезка: не обязательна, но помогает сохранить форму растения.
  • Защита: надевайте перчатки при уходе — сок может вызвать раздражение кожи.

В конце сезона растение можно полностью срезать, а остатки отправить в компост.

Три интересных факта

  • Родиной настурции иноземной считаются Перу и Эквадор, где её выращивали ещё в колониальные времена.
  • В XIX веке растение завезли в Европу, и оно быстро стало популярным среди коллекционеров редких цветов.
  • Tropaeolum peregrinum родственна настурции культурной, поэтому её иногда называют "канареечной настурцией".

Настурция иноземная — это эффектное и неприхотливое растение, которое способно украсить любой сад или балкон. Достаточно выбрать солнечное место, обеспечить полив и правильную подкормку — и в разгар лета вы получите жёлтое облако цветов, которое невозможно не заметить. А бонусом станет внимание колибри и других опылителей.

