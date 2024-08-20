В Канаде решили присвоить российские истребители себе

Канадские консерваторы выдали российские истребители за свои

Консерваторы в Канаде выложили свой рекламный ролик, в котором демонстрируются российские истребители вместо изображений с канадскими самолетами. Об этом сообщает телеканал CBC.

Ролик с выступлением главы партии Пьера Пуальевра был опубликован консерваторами в социальной сети X. Однако через некоторое время публикацию удалили. Во время своей речи Пуальевр заговорил об истребителях, которые совершают тренировочный полет и готовятся защищать "дом и родину".

"Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства", — сообщает телеканал CBC.

В свою очередь, либеральная партия Канады успешно воспользовалась ошибкой консерваторов, чтобы обвинить оппонентов в чрезмерно мягком отношении к России.

На кадрах демонстрировались российские истребители Су-17 и, предположительно, Су-27.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl