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Стол переговоров Канада США
Стол переговоров Канада США
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 18:14

Оттава заморозила многомиллиардные контракты с США: обострение торгового конфликта поставило под удар ключевые авиапроекты

Правительство Канады приостановило закупку 16 многоцелевых вертолётов Sikorsky UH-60M Black Hawk для сил специальных операций. Как сообщила телерадиокорпорация CBC, решение было принято летом на фоне торгового конфликта с США.

Сделку согласовывал Госдепартамент США, и вскоре о ней должны были уведомить Конгресс. Официальное уведомление о продаже по программе иностранных военных продаж (Foreign Military Sales, FMS) так и не было опубликовано, поэтому стоимость и точные условия контракта не раскрываются.

Black Hawk планировалось закупить по программе nTACS (Next Tactical Aviation Capability Set), которая должна заменить 72 устаревших вертолёта CH-146 Griffon, созданных на базе Bell 412. Бюджет программы, объявленный в 2024 году, превышает 18 млрд канадских долларов — около 12,8 млрд долларов США по текущему курсу. В отличие от прежнего подхода, Канада хочет заменить один универсальный вертолёт несколькими специализированными типами.

Кроме того, Оттава участвует в проекте НАТО по созданию среднего вертолёта нового поколения (Next Generation Rotorcraft Capability, NGRC), который должен появиться в 2035–2040 годах. В проекте участвуют Airbus, Leonardo и Sikorsky.

Под вопросом и другие закупки

Отказ от вертолётов — часть общего пересмотра оборонных контрактов Канады с американскими поставщиками. В частности, страна приостановила закупку большей части из 88 истребителей Lockheed Martin F-35A. Оплачены и будут поставлены только первые 16 самолётов, решение по остальным отложено на неопределённый срок.

В качестве альтернативы Оттава рассматривает предложение шведской компании Saab наладить сборку истребителей Gripen E/F в Канаде. Стороны уже ведут переговоры о покупке шести самолётов дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye на базе Bombardier Global 6500. Saab предложила объединить оба заказа в единый контракт с организацией производства в Канаде.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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