Помидоры в миске собаки: вот когда помидор полезен, а когда становится ядом

Помидоры богаты клетчаткой, витамином С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. В умеренных количествах они могут быть полезны, но важно помнить о рисках. В зелёных плодах, листьях и стеблях содержится томатин — токсичное вещество, которое может вызвать у собаки отравление.

Правила, которые нужно соблюдать

• Только красные плоды. Никогда не давайте зелёные помидоры или части растения.

• Удаляйте плодоножки и зелёные пятна. Это обязательное условие безопасности.

• Нарезайте на кусочки. Мелкие дольки проще усваиваются и снижают риск подавиться.

• Пробуйте постепенно. Сначала дайте маленький кусочек и наблюдайте за реакцией. Возможны индивидуальные аллергии или расстройства пищеварения.

• Количество определяет ветеринар. Доза зависит от размера собаки, её питания, состояния здоровья и уровня активности.

Черри-томаты

Мини-помидоры можно использовать как лакомство, но по тем же правилам: только красные, без плодоножки и в нарезанном виде.

Сырые или запечённые

Собакам разрешены как свежие, так и запечённые томаты. Главное — никакой соли, специй, масла или соусов.

Соусы

Готовые магазинные соусы категорически запрещены. Они часто содержат лук, чеснок, сахар, соль и консерванты, опасные для собак. Домашний соус допустим только в случае, если вы готовите его без добавок и используете исключительно безопасные ингредиенты.

Главное правило

Помидор — это лишь дополнение к рациону, но не основная еда. Рацион собаки должен составляться с учётом её возраста, породы и здоровья, поэтому все изменения лучше согласовать с ветеринаром.