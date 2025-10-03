Людям бодрость, собакам яд: вот почему нельзя давать питомцу попробовать кофе
Кофеин действует на нервную систему животных гораздо сильнее, чем на людей. Даже небольшие дозы могут вызвать проблемы с желудком, давлением и сердцем. Для токсичности достаточно около 40-50 мг кофеина на 1 кг веса - это может привести к отравлению, а в тяжёлых случаях и к смерти.
Поэтому давать кофе питомцу категорически нельзя, даже "немного попробовать".
Симптомы отравления кофе у собаки
• гиперактивность и тревожность
• учащённое сердцебиение и повышение температуры
• слюнотечение и сильная жажда
• частое мочеиспускание
• рвота и диарея
• в тяжёлых случаях — судороги
Что делать, если собака выпила кофе
-
Немедленно позвоните ветеринару.
-
Сообщите вес животного и примерное количество выпитого кофе.
-
Врач может порекомендовать промывание желудка или применение активированного угля.
-
В тяжёлых случаях собаку оставляют под наблюдением в клинике.
Полное восстановление после отравления кофеином может занять до трёх дней.
Как предотвратить проблему
- Не оставляйте чашки с кофе в зоне доступа питомца.
- Храните кофе и кофейные зёрна в закрытых контейнерах.
- Следите за другими продуктами с кофеином — чаем, шоколадом, энергетиками.
