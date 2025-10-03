Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака хочет попробовать кофе
Собака хочет попробовать кофе
© freepik.com is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:17

Людям бодрость, собакам яд: вот почему нельзя давать питомцу попробовать кофе

Кофе наносит вред здоровью собак даже в малых дозах

Кофеин действует на нервную систему животных гораздо сильнее, чем на людей. Даже небольшие дозы могут вызвать проблемы с желудком, давлением и сердцем. Для токсичности достаточно около 40-50 мг кофеина на 1 кг веса - это может привести к отравлению, а в тяжёлых случаях и к смерти.

Поэтому давать кофе питомцу категорически нельзя, даже "немного попробовать".

Симптомы отравления кофе у собаки

• гиперактивность и тревожность
• учащённое сердцебиение и повышение температуры
• слюнотечение и сильная жажда
• частое мочеиспускание
• рвота и диарея
• в тяжёлых случаях — судороги

Что делать, если собака выпила кофе

  1. Немедленно позвоните ветеринару.

  2. Сообщите вес животного и примерное количество выпитого кофе.

  3. Врач может порекомендовать промывание желудка или применение активированного угля.

  4. В тяжёлых случаях собаку оставляют под наблюдением в клинике.

Полное восстановление после отравления кофеином может занять до трёх дней.

Как предотвратить проблему

  • Не оставляйте чашки с кофе в зоне доступа питомца.
  • Храните кофе и кофейные зёрна в закрытых контейнерах.
  • Следите за другими продуктами с кофеином — чаем, шоколадом, энергетиками.

