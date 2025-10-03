Людям бодрость, собакам яд: вот почему нельзя давать питомцу попробовать кофе

Кофеин действует на нервную систему животных гораздо сильнее, чем на людей. Даже небольшие дозы могут вызвать проблемы с желудком, давлением и сердцем. Для токсичности достаточно около 40-50 мг кофеина на 1 кг веса - это может привести к отравлению, а в тяжёлых случаях и к смерти.

Поэтому давать кофе питомцу категорически нельзя, даже "немного попробовать".

Симптомы отравления кофе у собаки

• гиперактивность и тревожность

• учащённое сердцебиение и повышение температуры

• слюнотечение и сильная жажда

• частое мочеиспускание

• рвота и диарея

• в тяжёлых случаях — судороги

Что делать, если собака выпила кофе

Немедленно позвоните ветеринару. Сообщите вес животного и примерное количество выпитого кофе. Врач может порекомендовать промывание желудка или применение активированного угля. В тяжёлых случаях собаку оставляют под наблюдением в клинике.

Полное восстановление после отравления кофеином может занять до трёх дней.

Как предотвратить проблему