Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китайская диета
Китайская диета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:46

Печень скажет спасибо: найден амазонский фрукт, который побеждает болезнь – новое исследование

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени

Учёные из Университета Лаваля представили данные, которые могут изменить подход к лечению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это заболевание поражает около четверти населения планеты и долгое время развивается без симптомов, пока не наносит серьёзный ущерб органу. Новые исследования показывают: экзотический фрукт каму-каму может стать эффективным инструментом в борьбе с этим недугом.

Каму-каму и его особенности

Амазонский фрукт каму-каму известен высоким содержанием витамина C и полифенолов — веществ, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Именно эти соединения способны снижать накопление жира в печени и улучшать обмен веществ.

В 12-недельном клиническом исследовании с участием 30 пациентов с НАЖБП половина принимала экстракт каму-каму, другая — плацебо. Результаты, оцененные с помощью МРТ, оказались впечатляющими: у группы каму-каму количество жира в печени снизилось на 7,43%, тогда как в группе плацебо выросло на 8,42%. Разница составила 15,85%, что даёт надежду на новый эффективный метод терапии.

Как действуют полифенолы

Руководитель исследования Андре Маретт пояснил: полифенолы каму-каму перерабатываются кишечной микробиотой в более мелкие молекулы, которые организм способен усвоить. Они действуют сразу по двум направлениям:

  • снижают образование жировых клеток (липогенез);
  • активируют процесс окисления липидов, помогая использовать жиры как источник энергии.

Такой комплексный эффект делает каму-каму особенно перспективным для лечения заболеваний печени.

Роль микробиоты

Учёные отметили, что реакция участников исследования была неодинаковой. Это связывают с различиями в составе кишечной микробиоты. В будущем планируется изучить, какие именно бактерии усиливают усвоение полифенолов. Это может привести к созданию персонализированных стратегий лечения НАЖБП, основанных на индивидуальных особенностях кишечной флоры.

Каму-каму и другие фрукты

Сегодня каму-каму трудно найти в магазинах, но его экстракты доступны в капсулах. При этом Маретт предостерегает: качество таких продуктов сильно различается, поэтому важно обращать внимание на содержание полифенолов.

Учёные также изучают потенциал других фруктов, например клюквы. Полифенолы в её составе отличаются от каму-каму, но тоже могут защищать печень. В будущем исследователи планируют проверять их комбинацию для усиления эффекта.

Перспективы

Работа, опубликованная в журнале Cell Reports Medicine, подчёркивает значение диетических полифенолов и взаимодействия с микробиотой для терапии НАЖБП. Хотя требуются дополнительные исследования, экстракт каму-каму уже сегодня рассматривается как натуральное средство, которое может дополнить традиционные методы лечения и помочь в снижении жировых отложений в печени.

Три интересных факта

  1. Каму-каму содержит в 20-30 раз больше витамина C, чем апельсин, что делает его одним из самых богатых источников этого витамина в природе.
  2. По данным ВОЗ, от НАЖБП страдает около 25% населения Земли, и к 2030 году эта цифра может значительно вырасти.
  3. Кишечная микробиота человека включает более 1000 видов бактерий, и многие из них напрямую влияют на усвоение биологически активных веществ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дарья Скурихина: продукты с рекордным содержанием магния вместо таблеток сегодня в 6:46

Уникальный лайфхак для мозга: как обычные семечки заменят половину аптечных добавок

Дефицит магния вызывает бессонницу, судороги и тревожность. Как правильно восполнить его с помощью продуктов и добавок, избежав опасной передозировки? Советы врача Дарьи Скурихиной.

Читать полностью » Якимова: сезонные овощи помогают укрепить иммунитет осенью сегодня в 6:31

Сентябрьские овощи заряжают иммунитет лучше любых витаминов

Врач рассказала, какие сезонные овощи стоит есть в сентябре, чтобы укрепить иммунитет и защититься от авитаминоза.

Читать полностью » Диетолог Жаровская предупреждает: солёные снеки повышают риск рака желудка сегодня в 6:03

Секрет вашей любимой закуски: почему диетологи советуют убрать её из рациона срочно

Диетолог Татьяна Жаровская раскрыла опасность солёных снеков: риск рака желудка, гипертонии и инсульта. Как справиться с тягой и выбрать здоровые альтернативы.

Читать полностью » Женщин-пенсионеров в Москве почти вдвое больше, чем мужчин сегодня в 5:29

Мужчины уходят раньше: статистика пенсионеров в России поражает перекосом

В России женщин-пенсионеров значительно больше, чем мужчин. Эксперты объясняют, какие факторы формируют этот демографический дисбаланс.

Читать полностью » Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ботулизма при консервировании грибов сегодня в 4:26

Банка с грибами может убить: скрытая опасность домашних заготовок

Грибы могут стать источником ботулизма при неправильной заготовке. Врач объяснила, чем это опасно и на какие симптомы стоит обратить внимание.

Читать полностью » Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью сегодня в 3:23

Как подготовить иммунитет школьника к осени: простые правила

Осенью риск вирусных инфекций у детей возрастает. Врач рассказал, как вакцинация и простые меры гигиены помогут защитить ребёнка.

Читать полностью » Ребёнка с нейробластомой перевезли из Китая в Москву на самолёте президента России сегодня в 2:20

Битва за детство: мальчика с агрессивной опухолью спасают в Москве

Российские врачи рассказали о шансах на выздоровление мальчика с нейробластомой, доставленного спецбортом Путина. Прогноз зависит от стадии болезни.

Читать полностью » Врач Валерий Новоселов объяснил причины появления синяков у Дональда Трампа сегодня в 1:17

Почему синяки у пожилых людей появляются даже без удара

Синяки на теле Дональда Трампа вызвали новые слухи о его здоровье. Врач объяснил, какие болезни или факторы могут стоять за этим симптомом.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Садоводство

Агрономы напоминают: аллиум не рекомендуется сажать рядом с бобовыми и капустой
Садоводство

Долгоносик может уничтожить будущий урожай клубники: вот как этого избежать
Красота и здоровье

Врач Алексей Раншаков опроверг миф о плаче ребёнка как манипуляции
Еда

Кулинары используют телятину для приготовления венского шницеля в панировке
Туризм

Отели только для взрослых: новая философия all-inclusive
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet