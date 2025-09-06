Печень скажет спасибо: найден амазонский фрукт, который побеждает болезнь – новое исследование

Учёные из Университета Лаваля представили данные, которые могут изменить подход к лечению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это заболевание поражает около четверти населения планеты и долгое время развивается без симптомов, пока не наносит серьёзный ущерб органу. Новые исследования показывают: экзотический фрукт каму-каму может стать эффективным инструментом в борьбе с этим недугом.

Каму-каму и его особенности

Амазонский фрукт каму-каму известен высоким содержанием витамина C и полифенолов — веществ, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Именно эти соединения способны снижать накопление жира в печени и улучшать обмен веществ.

В 12-недельном клиническом исследовании с участием 30 пациентов с НАЖБП половина принимала экстракт каму-каму, другая — плацебо. Результаты, оцененные с помощью МРТ, оказались впечатляющими: у группы каму-каму количество жира в печени снизилось на 7,43%, тогда как в группе плацебо выросло на 8,42%. Разница составила 15,85%, что даёт надежду на новый эффективный метод терапии.

Как действуют полифенолы

Руководитель исследования Андре Маретт пояснил: полифенолы каму-каму перерабатываются кишечной микробиотой в более мелкие молекулы, которые организм способен усвоить. Они действуют сразу по двум направлениям:

снижают образование жировых клеток (липогенез);

активируют процесс окисления липидов, помогая использовать жиры как источник энергии.

Такой комплексный эффект делает каму-каму особенно перспективным для лечения заболеваний печени.

Роль микробиоты

Учёные отметили, что реакция участников исследования была неодинаковой. Это связывают с различиями в составе кишечной микробиоты. В будущем планируется изучить, какие именно бактерии усиливают усвоение полифенолов. Это может привести к созданию персонализированных стратегий лечения НАЖБП, основанных на индивидуальных особенностях кишечной флоры.

Каму-каму и другие фрукты

Сегодня каму-каму трудно найти в магазинах, но его экстракты доступны в капсулах. При этом Маретт предостерегает: качество таких продуктов сильно различается, поэтому важно обращать внимание на содержание полифенолов.

Учёные также изучают потенциал других фруктов, например клюквы. Полифенолы в её составе отличаются от каму-каму, но тоже могут защищать печень. В будущем исследователи планируют проверять их комбинацию для усиления эффекта.

Перспективы

Работа, опубликованная в журнале Cell Reports Medicine, подчёркивает значение диетических полифенолов и взаимодействия с микробиотой для терапии НАЖБП. Хотя требуются дополнительные исследования, экстракт каму-каму уже сегодня рассматривается как натуральное средство, которое может дополнить традиционные методы лечения и помочь в снижении жировых отложений в печени.

Три интересных факта