Студенты-строители не учатся, а строят: их новый кампус возводят они сами

Строительство нового университетского кампуса все чаще превращается не только в инфраструктурный проект, но и в площадку для подготовки кадров. В случае НИУ МГСУ студенты получили возможность участвовать в работах на объекте, который в будущем станет их же учебной средой, — и это уже вышло за рамки "учебной практики на бумаге". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на девелопера Capital Group и НИУ МГСУ.

Практика на стройке и роль девелопера

Девелопер Capital Group привлек студентов НИУ МГСУ к строительству нового кампуса вуза. Первая группа учащихся уже прошла практику непосредственно на строительной площадке. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному между компанией и университетом.

В пресс-службе девелопера подчеркнули, что сотрудничество с НИУ МГСУ рассматривается как пример взаимодействия бизнеса и образования для формирования кадрового потенциала строительной отрасли.

"Участие студентов в реальном строительстве своего будущего кампуса мирового уровня — это не учебная симуляция, а полноценный профессиональный опыт. Ребята работали с современной техникой, осваивали цифровые инструменты проектирования и управления стройкой, погружались в производственные процессы под руководством наших экспертов", — говорится в официальном сообщении Capital Group.

Чем занимались студенты и какой опыт уже накоплен

По данным компании, студенты НИУ МГСУ были вовлечены в прикладные задачи, которые обычно становятся частью работы на реальном объекте. В частности, они участвовали в разработке технической документации, проводили геодезические исследования и выполняли общестроительные работы под наставничеством специалистов девелопера. Такой формат, по замыслу сторон, должен дать учащимся навыки, востребованные на рынке труда.

Сотрудничество Capital Group и МГСУ, как отмечается, началось в 2021 году. За это время более 100 студентов прошли стажировки в компании, и многие из них в итоге трудоустроились. В вузе, со своей стороны, акцентировали, что совмещение теории и практики расширяет возможности выпускников.

"Знания, полученные в ходе учебного процесса, закрепляются при получении новых компетенций за время прохождения стажировки, что является хорошей основой для получения фундаментального инженерно-строительного образования. Соответственно, такие специалисты имеют более широкие возможности трудоустройства и карьерного роста", — подчеркнули в пресс-службе НИУ МГСУ.

Что строят и каким будет кампус

Строительство корпуса "А" площадью более 36 тысяч квадратных метров ведется по инвестиционному контракту. Будущий научно-образовательный комплекс задуман как единое пространство для учебы и фундаментальных исследований. В здании планируют разместить лекционные аудитории, проектные офисы и бюро с необходимым оборудованием, а также конференц-зал на 750 мест, зоны коворкинга и рекреации.

Отдельным элементом комплекса станет испытательная лаборатория строительных материалов и технологий. Общая концепция кампуса предусматривает и дальнейшее развитие территории: помимо образовательных корпусов, запланировано строительство учебного корпуса Института физической культуры и спорта НИУ МГСУ, спортивной инфраструктуры, включая ледовую арену, нового общежития для студентов, а также технопарка для стартапов и малых инновационных предприятий.