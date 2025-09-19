Карибы в Бразилии: остров Кампече скрывает больше, чем пляжи с белым песком
Остров Кампече, прозванный "Карибами Санта-Катарины" за белоснежный песок и прозрачную воду, официально получил статус особо охраняемой территории. С созданием Природного памятника острова Кампече (MONA) местные власти сделали шаг в сторону защиты уникального природного и культурного наследия. Теперь посещение острова станет более организованным, а ресурсы будут использоваться устойчиво.
Новый статус острова
Природоохранный режим охватывает площадь 62,5 гектара и закреплён за муниципальным фондом Floram, который отвечает за управление территорией. Решение связано с инициативой MPF (Федерального государственного министерства), начавшейся ещё в 2022 году, когда в суд подали иск с требованием защитить археологические ценности и экосистему острова.
Главная цель MONA — сохранить биоразнообразие, археологические памятники и культурные следы прошлого, при этом открыв доступ к ответственному туризму.
Ограничения и правила посещения
Согласно новым нормам, на остров ежедневно смогут попасть не более 770 человек. В высокий сезон (с декабря по апрель) эта цифра временно увеличится до 800. До утверждения официального Плана управления такие ограничения будут действовать постоянно.
"Ожидается, что план управления будет окончательно доработан к началу следующего года", — пояснил секретарь по вопросам окружающей среды и устойчивого развития Флорианополиса Александр Уолтрик.
Кроме того, создаётся консультативный совет, куда войдут представители государства, эксперты и местные жители. Именно общины, исторически связанные с Кампече, получат приоритетное право участвовать в принятии решений.
Сравнение: до и после создания MONA
|Параметр
|До MONA
|После MONA
|Посещение
|Без строгих ограничений
|Лимит до 800 человек в день
|Управление
|Частичное, с участием разных органов
|Ответственность закреплена за Floram
|Туризм
|Неконтролируемый поток
|Устойчивый туризм с участием гидов
|Охрана природы
|Фрагментарная
|Системная, с мониторингом и буферными зонами
Советы шаг за шагом: как попасть на остров
-
Забронировать место заранее — количество билетов ограничено.
-
Выбрать аккредитованного гида — они проводят экскурсии по суше и подводным маршрутам.
-
Подготовить удобную одежду, крем от солнца и воду.
-
Соблюдать правила: не оставлять мусор, не трогать археологические объекты.
-
При желании — посетить музей MONA, где расскажут об истории и природе острова.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: поехать без брони.
-
Последствие: не попасть на остров из-за лимита.
-
Альтернатива: использовать официальные онлайн-сервисы бронирования.
-
Ошибка: игнорировать правила и собирать камни или ракушки.
-
Последствие: штраф и ограничение доступа.
-
Альтернатива: приобрести сувениры в официальных точках продажи.
-
Ошибка: путешествовать без гида.
-
Последствие: ограниченный доступ к маршрутам и риск пропустить главное.
-
Альтернатива: выбрать сертифицированного проводника от Floram.
А что если…
Что будет, если посещаемость превысит допустимую норму? В этом случае могут временно закрыть доступ к острову, чтобы экосистема восстановилась. Аналогичные меры действуют в популярных заповедниках по всему миру, например, на Галапагосских островах.
Плюсы и минусы нового статуса
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение природы и археологии
|Ограничение числа посетителей
|Организованный туризм
|Более строгие правила
|Возможность для местных общин участвовать в управлении
|Необходимость заранее бронировать
|Развитие экотуризма
|Рост стоимости экскурсий
FAQ
Как выбрать экскурсию на Кампече?
Лучше всего бронировать через официальные сайты Floram или аккредитованных туроператоров.
Сколько стоит поездка?
Цена зависит от маршрута и сезона. Обычно трансфер и экскурсия обходятся от 150 до 300 реалов.
Что лучше: наземный или подводный маршрут?
Наземный маршрут даёт возможность увидеть наскальные рисунки и мастерские древних жителей, подводный — кораллы и морских обитателей.
Мифы и правда
Миф: На Кампече можно свободно ночевать.
Правда: Ночёвка запрещена, остров открыт только для дневных визитов.
Миф: Это обычный пляж, без особой ценности.
Правда: Здесь самая большая концентрация наскальных рисунков на побережье Бразилии.
Миф: Новые правила сделают остров недоступным.
Правда: Доступ открыт, но с ограничениями ради сохранения экологии.
3 интересных факта
• Кампече называют "музеем под открытым небом" из-за обилия археологических находок.
• Вода у берегов острова признана одной из самых прозрачных в Бразилии.
• Остров включён в список объектов с уникальной экосистемой IPHAN.
Исторический контекст
Впервые археологические следы на Кампече начали изучать ещё в середине XX века. Тогда обнаружили десятки рисунков на скалах, которые сохранились в удивительно хорошем состоянии. Со временем остров стал популярным туристическим направлением, но отсутствие строгих правил угрожало его сохранности. Решение о создании MONA стало важной вехой в истории Флорианополиса.
