Карибы в Бразилии: остров Кампече скрывает больше, чем пляжи с белым песком

Остров Кампече, прозванный "Карибами Санта-Катарины" за белоснежный песок и прозрачную воду, официально получил статус особо охраняемой территории. С созданием Природного памятника острова Кампече (MONA) местные власти сделали шаг в сторону защиты уникального природного и культурного наследия. Теперь посещение острова станет более организованным, а ресурсы будут использоваться устойчиво.

Новый статус острова

Природоохранный режим охватывает площадь 62,5 гектара и закреплён за муниципальным фондом Floram, который отвечает за управление территорией. Решение связано с инициативой MPF (Федерального государственного министерства), начавшейся ещё в 2022 году, когда в суд подали иск с требованием защитить археологические ценности и экосистему острова.

Главная цель MONA — сохранить биоразнообразие, археологические памятники и культурные следы прошлого, при этом открыв доступ к ответственному туризму.

Ограничения и правила посещения

Согласно новым нормам, на остров ежедневно смогут попасть не более 770 человек. В высокий сезон (с декабря по апрель) эта цифра временно увеличится до 800. До утверждения официального Плана управления такие ограничения будут действовать постоянно.

"Ожидается, что план управления будет окончательно доработан к началу следующего года", — пояснил секретарь по вопросам окружающей среды и устойчивого развития Флорианополиса Александр Уолтрик.

Кроме того, создаётся консультативный совет, куда войдут представители государства, эксперты и местные жители. Именно общины, исторически связанные с Кампече, получат приоритетное право участвовать в принятии решений.

Сравнение: до и после создания MONA

Параметр До MONA После MONA Посещение Без строгих ограничений Лимит до 800 человек в день Управление Частичное, с участием разных органов Ответственность закреплена за Floram Туризм Неконтролируемый поток Устойчивый туризм с участием гидов Охрана природы Фрагментарная Системная, с мониторингом и буферными зонами

Советы шаг за шагом: как попасть на остров

Забронировать место заранее — количество билетов ограничено. Выбрать аккредитованного гида — они проводят экскурсии по суше и подводным маршрутам. Подготовить удобную одежду, крем от солнца и воду. Соблюдать правила: не оставлять мусор, не трогать археологические объекты. При желании — посетить музей MONA, где расскажут об истории и природе острова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поехать без брони.

Последствие: не попасть на остров из-за лимита.

Альтернатива: использовать официальные онлайн-сервисы бронирования.

Ошибка: игнорировать правила и собирать камни или ракушки.

Последствие: штраф и ограничение доступа.

Альтернатива: приобрести сувениры в официальных точках продажи.

Ошибка: путешествовать без гида.

Последствие: ограниченный доступ к маршрутам и риск пропустить главное.

Альтернатива: выбрать сертифицированного проводника от Floram.

А что если…

Что будет, если посещаемость превысит допустимую норму? В этом случае могут временно закрыть доступ к острову, чтобы экосистема восстановилась. Аналогичные меры действуют в популярных заповедниках по всему миру, например, на Галапагосских островах.

Плюсы и минусы нового статуса

Плюсы Минусы Сохранение природы и археологии Ограничение числа посетителей Организованный туризм Более строгие правила Возможность для местных общин участвовать в управлении Необходимость заранее бронировать Развитие экотуризма Рост стоимости экскурсий

FAQ

Как выбрать экскурсию на Кампече?

Лучше всего бронировать через официальные сайты Floram или аккредитованных туроператоров.

Сколько стоит поездка?

Цена зависит от маршрута и сезона. Обычно трансфер и экскурсия обходятся от 150 до 300 реалов.

Что лучше: наземный или подводный маршрут?

Наземный маршрут даёт возможность увидеть наскальные рисунки и мастерские древних жителей, подводный — кораллы и морских обитателей.

Мифы и правда

Миф: На Кампече можно свободно ночевать.

Правда: Ночёвка запрещена, остров открыт только для дневных визитов.

Миф: Это обычный пляж, без особой ценности.

Правда: Здесь самая большая концентрация наскальных рисунков на побережье Бразилии.

Миф: Новые правила сделают остров недоступным.

Правда: Доступ открыт, но с ограничениями ради сохранения экологии.

3 интересных факта

• Кампече называют "музеем под открытым небом" из-за обилия археологических находок.

• Вода у берегов острова признана одной из самых прозрачных в Бразилии.

• Остров включён в список объектов с уникальной экосистемой IPHAN.

Исторический контекст

Впервые археологические следы на Кампече начали изучать ещё в середине XX века. Тогда обнаружили десятки рисунков на скалах, которые сохранились в удивительно хорошем состоянии. Со временем остров стал популярным туристическим направлением, но отсутствие строгих правил угрожало его сохранности. Решение о создании MONA стало важной вехой в истории Флорианополиса.