Жаркое из дикого мяса на костре
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:55

Походная еда без страданий: как питаться вкусно, легко и с минимальным весом

Специалисты указали на правила безопасного употребления воды и еды во время похода

Походная еда — это искусство сочетать лёгкость, калорийность и вкус. Когда всё, что у тебя есть — котелок, горелка и хороший аппетит, блюда становятся особенно ценными. Главное — правильно организовать питание, подобрать продукты и научиться готовить быстро и безопасно.

Баланс вкуса и выживаемости

На природе особенно важно сохранить силы. Поэтому походная еда должна быть питательной, но не тяжёлой. В основе — крупы, сублиматы, орехи и сухофрукты. Современные туристы давно отказались от консервов советских времён в пользу лёгких и сбалансированных блюд.

Чем готовить

Вариантов два: газовая горелка или костёр.

  • На горелке готовят там, где нет дров — в горах или на высоте. Это быстрее и чище.
  • Костёр - душа похода: запах дыма, треск веток и горячий чай создают ту самую атмосферу.

Лучше всего иметь котелок из титана или алюминия - лёгкий, прочный и равномерно распределяет тепло.

Что едят в походах

Питание в большинстве организованных туров — трёхразовое:

  • завтрак,
  • обед (или перекус на переходе),
  • ужин у костра.

Если маршрут длинный, полноценный обед заменяют энергетическими перекусами - орехами, сухофруктами, батончиками. Они занимают мало места и быстро восстанавливают силы.

Продукты, которые стоит взять

  • Крупы (гречка, рис, булгур, кускус).
  • Сублимированные блюда — мясо, рыба, супы, пюре.
  • Сухое молоко, какао, чай, кофе.
  • Орехи, сухофрукты, шоколад.
  • Соль, сахар, специи — в маленьких пакетиках.
  • Консервы — по минимуму, только если нет альтернатив.

Совет: всё пересыпайте в зип-пакеты - это экономит место и защищает от влаги.

Красная рыба в котелке

Если повезло поймать рыбу или купить свежую у местных — грех не приготовить. Рецепт максимально прост, а вкус запомнится надолго.

Ингредиенты:

  • филе красной рыбы (сёмга, форель, кета);
  • соль, перец;
  • немного масла или сливочного (если есть);
  • зелень, лук, лимон по желанию.

Приготовление:

  1. Разогрейте котелок на костре или горелке.
  2. Добавьте немного воды и масла — чтобы рыба не пригорела.
  3. Выложите куски рыбы, посолите и поперчите.
  4. Накройте крышкой и готовьте 10-15 минут.
  5. Добавьте зелень, лук, лимон.

Получается ароматное блюдо, которое подходит и как горячее, и как основа для ухи.

Используем дары природы

Если маршрут проходит по местам, где есть ягоды, грибы или рыба, их можно использовать. Но только если вы уверены в их безопасности. В случае сомнений — лучше не рисковать и не экспериментировать.

В организованных турах гиды обычно подсказывают, что съедобно, а что нет.

Вода: источник жизни и опасности

В горах и у родников вода кажется кристально чистой, но не вся безопасна. В некоторых ручьях могут быть бактерии или химические примеси.

Если сомневаетесь — используйте походный фильтр или таблетки для обеззараживания воды. Современные фильтры удаляют не только песок и ржавчину, но и микроорганизмы.

Совет: кипятите воду перед употреблением — даже родниковую.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте рацион заранее. Рассчитайте продукты по дням и калорийности.
  2. Разделите еду по категориям. Завтраки, ужины и перекусы — в отдельных пакетах.
  3. Берите минимум посуды. Котелок, ложка-вилка, кружка и нож — достаточно.
  4. Не оставляйте мусор. Все упаковки и остатки еды заберите с собой.
  5. Пейте достаточно воды. Дефицит жидкости снижает выносливость и концентрацию.

А что если вы идёте впервые?

Для новичков подойдут сублимированные блюда - просто залейте кипятком. Они лёгкие, вкусные и не требуют особых навыков. На второй день можно попробовать каши или супы в котелке.

Со временем вы научитесь готовить даже на минимальном наборе — от ароматного кофе до запечённых овощей в фольге.

