"Camp Rock 3" в телефоне Джо Джонаса: как одна заметка перевернула интервью

Неожиданное признание во время интервью заставило фанатов затаить дыхание. Джо Джонас, оказавшись на популярном шоу Hot Ones, где гости пробуют всё более острые крылья и отвечают на каверзные вопросы, раскрыл содержимое своей последней заметки в телефоне. В ней черным по белому было написано: "Прочесть "Camp Rock 3"".

Момент, когда все замолчали

Реакция в студии была мгновенной: после прочитанного повисла пауза, а затем его братья Ник и Кевин не смогли сдержать смех. Они подшутили над тем, насколько "в яблочко" оказалось задание от ведущего.

"Я не шучу, это действительно моя последняя заметка", — сказал Джо, слегка виновато добавив: "Простите, Disney".

Напоминание о феномене "Camp Rock"

Для миллионов зрителей по всему миру "Camp Rock" — это не просто два фильма, а культурный феномен подросткового телевидения конца 2000-х.

2008: премьера "Camp Rock: Музыкальные каникулы" — история о музыкальном лагере для подростков, где главная героиня Митчи ( Деми Ловато ) готовится к решающему выступлению, а заодно переживает романтическую историю с певцом Шейном Греем (Джо Джонас).

2010: продолжение "Camp Rock 2: Отчетный концерт", которое закрепило успех первой части.

Кульминацией первой части стала сцена, где Митчи и Шейн вместе исполняют "This Is Me" — композицию, ставшую гимном фильма.

Интересный факт

После выхода первой части картина моментально заняла второе место в рейтинге популярности фильмов Disney Channel за всю историю, уступив лишь "Классному мюзиклу-2". Это сделало "Camp Rock" одним из главных культурных ориентиров подростков того времени.