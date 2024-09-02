Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Российские дорожные камеры переоборудуют
  1. Главная
  2. Авто и мото

В России ожидается модернизация дорожных комплексов фиксации нарушений

Российские дорожные камеры переоборудуют

В России вступили в силу новые требования к установке дорожных камер. В связи с этим часть из них начали перемещать и перенастраивать, сообщает Motor.

Выяснилось также, что до четверти камер в некоторых регионах не соответствуют новым характеристикам.

Власти отмечают, что модернизация сети дорожных комплексов может занять длительное время. Кроме того, не во всех субъектах есть достаточно средств для приведения систем в соответствие с новыми требованиями. Больше всего дорожных камер придётся перенастроить в Иркутской области - 53 комплекса, или четверть от всех автоматических систем. Часть устройств установят на новых участках, а другие будут работать без возможности фиксации нарушений.

По мнению специалистов, переоборудование камер может потребовать значительного времени. С учётом того, что модернизация одного комплекса может стоить около 500 тысяч рублей, процесс может оказаться дорогостоящим для региональных властей.

Фото: Freepik/wirestock

Мир

Олаф Шольц огорчился из-за результата выборов в Германии

Олаф Шольц огорчился из-за результата выборов в Германии

Олаф Шольц, канцлер Германии, выразил обеспокоенность результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, которые прошли 1 сентября. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала там победу, а правящая коалиция Шольца потерпела поражение.

Читать полностью
Статистическое ведомство Саксонии заявило о пересчете выборов в парламент

Статистическое ведомство Саксонии заявило о пересчете выборов в парламент

В понедельник земельное статистическое ведомство Саксонии объявило о пересчёте результатов выборов в земельный парламент, который состоялся в воскресенье. Пересчёт был вызван технической ошибкой.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости