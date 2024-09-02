В России ожидается модернизация дорожных комплексов фиксации нарушений

В России вступили в силу новые требования к установке дорожных камер. В связи с этим часть из них начали перемещать и перенастраивать, сообщает Motor.
Выяснилось также, что до четверти камер в некоторых регионах не соответствуют новым характеристикам.
Власти отмечают, что модернизация сети дорожных комплексов может занять длительное время. Кроме того, не во всех субъектах есть достаточно средств для приведения систем в соответствие с новыми требованиями. Больше всего дорожных камер придётся перенастроить в Иркутской области - 53 комплекса, или четверть от всех автоматических систем. Часть устройств установят на новых участках, а другие будут работать без возможности фиксации нарушений.
По мнению специалистов, переоборудование камер может потребовать значительного времени. С учётом того, что модернизация одного комплекса может стоить около 500 тысяч рублей, процесс может оказаться дорогостоящим для региональных властей.
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