В сентябре вступает в силу закон №197 по правилам установки камер

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступает закон №197. Об этом передает РИА Новости.
Этот закон впервые на федеральном уровне устанавливает единые требования к размещению комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Согласно закону, комплексы фото- и видеофиксации могут быть установлены:
- на полосах для общественного транспорта;
- на аварийно-опасных участках дорог и перекрёстках с большим количеством ДТП;
- в местах проведения дорожных работ;
- на пешеходных переходах;
- на территориях, где запрещена стоянка или остановка.
Информацию о расположении камер и фиксируемых ими нарушениях можно будет найти в интернете.
Если нарушение зафиксирует камера, которая не соответствует требованиям установки или не имеет сертификацию, водитель сможет обжаловать штраф.
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