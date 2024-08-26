В сентябре вступает в силу закон №197 по правилам установки камер

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступает закон №197. Об этом передает РИА Новости.

Этот закон впервые на федеральном уровне устанавливает единые требования к размещению комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Согласно закону, комплексы фото- и видеофиксации могут быть установлены:

на полосах для общественного транспорта;

на аварийно-опасных участках дорог и перекрёстках с большим количеством ДТП;

в местах проведения дорожных работ;

на пешеходных переходах;

на территориях, где запрещена стоянка или остановка.

Информацию о расположении камер и фиксируемых ими нарушениях можно будет найти в интернете.

Если нарушение зафиксирует камера, которая не соответствует требованиям установки или не имеет сертификацию, водитель сможет обжаловать штраф.

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