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Правила установки камер фиксации нарушений ПДД изменятся с 1 сентября
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В сентябре вступает в силу закон №197 по правилам установки камер

Правила установки камер фиксации нарушений ПДД изменятся с 1 сентября

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступает закон №197. Об этом передает РИА Новости.

Этот закон впервые на федеральном уровне устанавливает единые требования к размещению комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Согласно закону, комплексы фото- и видеофиксации могут быть установлены:

  • на полосах для общественного транспорта;
  • на аварийно-опасных участках дорог и перекрёстках с большим количеством ДТП;
  • в местах проведения дорожных работ;
  • на пешеходных переходах;
  • на территориях, где запрещена стоянка или остановка.

Информацию о расположении камер и фиксируемых ими нарушениях можно будет найти в интернете.

Если нарушение зафиксирует камера, которая не соответствует требованиям установки или не имеет сертификацию, водитель сможет обжаловать штраф.

Фото: Freepik/ wirestock

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