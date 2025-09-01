Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Верблюд смотрит в камеру
Верблюд смотрит в камеру
© commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:21

Смертельная еда для травоядных — для верблюда обычный обед: как животное спокойно жуёт кактусы

Учёные: ротовая полость верблюдов приспособлена для пережёвывания кактусов

В условиях пустыни растения выживают благодаря жёсткой кожице и острым колючкам. Но даже эта защита не спасает их от верблюдов. Эти животные спокойно пережёвывают кактусы и другие колючие растения, не обращая внимания на шипы. Как же им это удаётся?

Губы, похожие на пальцы

Первая особенность верблюдов — необычные губы. Они не только толстые и покрыты плотной кожей, но и очень подвижные. Верхняя губа разделена на две части, каждая из которых может двигаться самостоятельно. Благодаря этому верблюд ловко захватывает колючее растение, не подставляя дёсны под уколы. Дополнительно губы защищены жёсткими волосками, которые работают как естественный барьер.

Сильные зубы и мощные челюсти

У верблюда 30 плоских и широких зубов, которые отлично справляются с пережёвыванием твёрдых растений. Их форма позволяет не только измельчать жёсткие ткани, но и перетирать колючки. Сильные мышцы челюсти усиливают эффект: даже самый твёрдый кактус превращается в кашицу. А вот клыки, которых у верблюда четыре, нужны совсем для другого — для драк и защиты.

Страшный на вид рот

Внутри ротовая полость верблюда выглядит как "комната пыток". Она покрыта жёсткими кожистыми шипами длиной несколько сантиметров. Эти шипы направлены внутрь, поэтому растение скользит к глотке, не травмируя слизистую. Одновременно они защищают мягкие ткани от повреждений. Язык у верблюда тоже своеобразный: он грубый, плотный и почти лишён вкусовых рецепторов. За это животное расплачивается отсутствием удовольствия от вкуса еды, но взамен получает возможность спокойно есть то, что для других травоядных было бы смертельной угрозой.

Особая защита глотки и желудка

Даже если часть колючек пройдёт глубже, опасности всё равно нет. Стенки пищевода и первый отдел желудка выстланы многослойным эпителием, который выдерживает контакт с острыми предметами. Сам желудок у верблюда трёхкамерный. В нём есть специальные участки с железами, которые выделяют желудочный сок и одновременно запасают воду. Это даёт животному не только возможность переваривать жёсткую пищу, но и выживать без воды дольше других обитателей пустыни.

Эволюция сделала верблюдов настоящими мастерами выживания в суровых условиях. Их организм превратился в своеобразный "живой измельчитель", способный обезвредить самые колючие растения. Животное лишилось удовольствия от вкуса пищи, но сохранило главное — способность питаться в условиях, где другие травоядные просто не выжили бы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влияние породы на здоровье кошек: какие заболевания могут сократить продолжительность жизни вчера в 23:22

Питомец на долгие годы: как сделать жизнь кошки долгой и здоровой

Как долго живут кошки? Новосибирские ветеринары рассказали о среднем возрасте домашних питомцев и влиянии породы на продолжительность жизни.

Читать полностью » Питомец по подписке: новая услуга для любителей животных без ответственности вчера в 22:18

Животные на экране: что стоит за популярностью виртуальных питомцев

Услуга "Питомец по подписке" позволяет наслаждаться фото и видео животных без ответственности. Но как это влияет на эмоциональное состояние человека?

Читать полностью » Ветеринары перечислили породы собак, которые почти не линяют вчера в 21:12

Хотите собаку без линьки? Есть 8 пород, которые удивят вас

Хотите собаку без гор шерсти дома? Эти 8 пород почти не линяют, но требуют особого ухода за шерстью или кожей.

Читать полностью » Эти семь команд могут помочь сохранить жизнь собаке в опасной ситуации вчера в 20:18

Игрушечные трюки? Нет, эти команды превращаются в страховку жизни собаки

Есть команды, которые могут однажды спасти жизнь вашему питомцу. Семь базовых навыков обеспечат безопасность собаки в любой ситуации.

Читать полностью » Этим 11 трюкам можно обучить даже пожилую собаку вчера в 19:02

Старый пёс — новые трюки: чему можно научить питомца даже в зрелом возрасте

Пожилые собаки тоже способны учиться. Простые и весёлые трюки помогут им оставаться активными и подарят новые радостные моменты.

Читать полностью » Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта вчера в 18:09

Без родословной — зато здоровее: чем метисы выигрывают у породистых собак

Метисы нередко оказываются здоровее и преданнее породистых собак. Узнайте, почему стоит подарить дом именно дворняге.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, какие игры дома помогают собаке тратить энергию в дождливую погоду вчера в 17:09

Дождь сорвал прогулку? Эти игры превратят квартиру в собачий парк аттракционов

Дождь за окном не повод для скуки: простые игры помогут собаке выплеснуть энергию, развить смекалку и укрепить связь с хозяином.

Читать полностью » Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов вчера в 16:50

Как выбрать идеального щенка, чтобы он стал настоящим членом семьи

Как выбрать здорового щенка? Узнайте 7 важных советов, которые помогут вам найти идеального питомца для вашей семьи.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биологические и химические средства против фузариоза астр: рекомендации специалистов
Авто и мото

Как выявить проблемы с уровнем масла в АКПП по признакам неисправности
Красота и здоровье

Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой
Садоводство

Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима
Спорт и фитнес

Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер
Еда

Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока
Еда

Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле
Садоводство

Божьи коровки против тли: как привлечь полезных насекомых в сад без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru